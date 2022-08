As eleições brasileiras e o futuro da Amazônia

“O primeiro ano do governo Bolsonaro foi um ano de muita flexibilização, muita coisa foi revogada”, afirmou Stec. “Já nos últimos meses, vimos um aumento na criação de grupos técnicos, que são prorrogados e não chegam a conclusão nenhuma. Ou seja, no último ano é como se fingissem que estão entregando alguma coisa, mas na prática não regulam nada”.

O Política Por Inteiro, que monitora a movimentação de propostas legislativas, também percebe que muitos projetos que surgem tímidos em municípios e estados voltam à tona em anos eleitorais. “Esse foi um dos propósitos para começarmos a monitorar a política ambiental dos estados, mas encontramos desafios de transparência, principalmente no Mato Grosso”, afirmou Stec.

Um relatório lançado nesta quarta-feira mostrou exatamente que os órgãos estaduais vêm dificultando o acesso à informação sobre a regularização ambiental. A falta de transparência, diz o documento, “compromete a implementação do Código Florestal, dificultando também seu monitoramento”.

O presidente também travou a liberação de verbas de proteção a biomas, sendo o principal deles o Fundo Amazônia. Financiado com recursos da Noruega, Alemanha e Brasil, ele foi criado para fomentar atividades sustentáveis e de controle do desmatamento e de queimadas.

“Há R$ 3,3 bilhões parados no Fundo Amazônia desde 2019. Isso é inadmissível. Eu presidi o Ibama, e o fundo foi fundamental para as medidas de controle”, comentou Suely Araújo, especialista em políticas públicas do Observatório do Clima e presidente do órgão de proteção ambiental entre 2016 e 2018.

Araújo é uma das autoras do Brasil 2045, um plano com 62 medidas proposto por ambientalistas para “desfazer os retrocessos” do atual governo na área. O documento, lançado na última semana pelo Observatório do Clima, defende que a derrota de Bolsonaro nas próximas eleições “é a única forma de reverter o quadro de deterioração da política ambiental, principalmente no que diz respeito à preservação da Amazônia”.

‘Propostas eleitoreiras’ contra a Amazônia

Com uma campanha regional pouco eficaz em 2020, a proposta de retirada do Mato Grosso da Amazônia Legal agora encontra adeptos de peso em Brasília. Ex-ministro da Agricultura em 2014 e deputado federal pelo Mato Grosso, Neri Geller, é relator do projeto.

“Ocorre que nesse mapeamento Mato Grosso foi muito prejudicado”, disse o político e produtor rural do estado que buscará uma vaga ao Senado nas próximas eleições. “Há um desequilíbrio que precisamos corrigir”.