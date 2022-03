Venezuelanos na Colômbia: por trás da segunda maior crise global de deslocamento

“Eu dei aos meus filhos uma pequena xícara de arroz. Era tudo o que tínhamos. Então fui embora”, conta Emily, sentada na grama perto de um rio e da estrada que leva à cidade colombiana de Pamplona. Como quase seis milhões de outros venezuelanos, ela saiu de casa rumo a um país vizinho.

Emily atravessou a fronteira para a Colômbia e caminhou dois dias ladeira acima para chegar a Pamplona, ​​uma jornada nascida do desespero. Como cabeleireira em Maracay, no noroeste da Venezuela, Emily não ganhava o suficiente para comprar comida para suas três filhas. “Deixar minhas filhas foi doloroso, mas vê-las passar fome era pior”, diz ela. “Ir embora não foi uma escolha, mas uma necessidade”, acrescenta.

A Venezuela, país com as maiores reservas de petróleo do mundo que já foi o mais rico da América do Sul, agora enfrenta uma aguda crise econômica e humanitária que vem sendo construída há anos. A riqueza petrolífera da Venezuela foi usada pelo governo de Hugo Chávez, eleito presidente em 1998 com uma plataforma socialista, para financiar programas radicais de redução da pobreza. As “missões bolivarianas”, como eram chamadas, eram caras e, embora tenham ampliado os serviços sociais e reduzido a pobreza em 20%, Chávez também adotou políticas que precipitaram um declínio constante na produção de petróleo da Venezuela. Após a morte de Chávez em 2013, o presidente Nicolás Maduro continuou com as políticas de seu antecessor. Os efeitos combinados de má gestão econômica e corrupção generalizada resultaram em um país com recursos naturais abundantes que agora enfrenta escassez de combustível, apagões de energia e longas filas de gasolina. A pesquisa nacional das condições de vida na Venezuela do ano passado, conhecida por sua abreviatura em espanhol Encovi, mostra que 94,5% da população vive na pobreza e mais de três quartos em extrema pobreza. Desde 2015, um quinto da população deixou o país, tornando a da Venezuela uma das maiores crises de deslocamento do mundo, segundo a Agência da ONU para Refugiados, não muito atrás da Síria.

Emily não está sozinha neste último trecho rumo a Pamplona. Oswual, 21, outro venezuelano que ela conheceu na viagem, está sentado por perto, enrolado em um cobertor azul. “Andar no frio, essa é a coisa mais difícil”, diz Oswual. “Nossos pés doem e o cansaço é insuportável.” O jovem venezuelano explica que seus pais e irmão mais novo estão contando com ele para enviar dinheiro da Colômbia. Sem ajuda, eles não têm o que comer.

Um grupo, usando Crocs e carregando mochilas rasgadas, se amontoou ali perto. Alguns tentam confortar seus filhos com frio e fome. Em 2021, uma média de 2 mil venezuelanos cruzaram a fronteira para a Colômbia todos os dias, segundo a ONU. Muitos dos caminantes, ou caminhantes, venezuelanos passam por Pamplona assim que entram na Colômbia. A tranquila cidade universitária está agora firmemente na rota dos migrantes. A maioria dos caminhantes não tem os US$ 5 da passagem de ônibus para chegar a Pamplona da fronteira venezuelana. Dia após dia, eles chegam com pés doloridos, corpos cansados ​​e sintomas do mal da altitude. O fluxo de pessoas diminuiu desde que os venezuelanos começaram a deixar seu país em massa em 2015, mas não mostra sinais de cessar.

“Antes, você chegava a ver 500 pessoas por dia passando por Pamplona, ​​agora são mais de 150. Nunca é zero”, Vanessa Purlaez, diretora e fundadora de um dos dois abrigos da cidade, disse ao openDemocracy. Quando os caminhantes começaram a chegar na cidade, Purlaez passou a receber de 30 a 40 deles em casa, durante a noite. Com a ajuda de amigos e familiares, Purlaez decidiu abrir um abrigo há cinco anos. “As pessoas realmente precisam de transporte. Elas precisam de casacos, cobertores, comida e abrigo”, diz, acrescentando que também precisam de apoio psicológico por tudo o que passaram e para se prepararem para o que está por vir. “Muitos estão desiludidos… a esperança desapareceu de seus rostos.” Antigamente, muitos dos caminhantes buscavam um futuro melhor; agora eles estão apenas procurando sobreviver", diz Purlaez.