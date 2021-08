Como o governo Bolsonaro tenta legalizar destruição da Amazônia e extermínio indígena

O atual governo brasileiro organizou um ataque coordenado perversamente inteligente ao nosso futuro coletivo. Todos sofreremos as consequências da tragédia que está se desenrolando no Brasil, e de nossas ações e omissões. Esse ataque envolve um conjunto de projetos de lei e um caso de repercussão a ser votado no Supremo Tribunal Federal que visam remover proteções ambientais da Amazônia e outras áreas ecologicamente sensíveis e cancelar os direitos dos povos indígenas. O plano do governo é abrir a Amazônia e outras áreas protegidas a industrias predatórias de mineração, extração de madeira e agronegócio, para atender às demandas do mercado interno e internacional.

Você pode estar se perguntando "Por que devo me importar?". Esta é uma questão legítima em um mundo de crises concorrentes, mas esta questão deve ser uma prioridade se quisermos evitar nossa própria extinção.

Se você precisa respirar, comer, beber e tem entes queridos que precisam disso, agora e no futuro, o que está acontecendo tem tudo a ver com você, com todos nós. Se perdermos a floresta amazônica, perderemos nosso futuro. Costumamos nos referir à floresta amazônica como o pulmão do planeta, porém há muito mais em jogo. Talvez entender a Amazônia como os pulmões e os rins do planeta faça mais justiça às suas principais funções na filtragem de carbono e na regulação das correntes hidráulicas. Se estendermos essa imagem, podemos dizer que nossos pulmões e rins estão sendo atacados pelos patógenos da ganância, arrogância e indiferença (que agora estão em todos nós), com implicações para todos os outros órgãos vitais do metabolismo maior do planeta.

Como uma vasta área de territórios ecologicamente sensíveis no Brasil é protegida pelos povos indígenas, o governo planeja reverter demarcações e cancelar os direitos indígenas a fim de ter acesso irrestrito a esses territórios. O governo atual vai tentar convencer a população que tanto a Amazônia quanto os recursos naturais que estão em Terras Indígenas são de "todos os brasileiros". Porém, quem vai realmente se beneficiar desses ditos recursos e dos lucros gerados nessas iniciativas são empresas brasileiras e estrangeiras que não têm nenhum interesse no bem público ou no benefício social de suas atividades. O que vamos ganhar com isso é mais exploração e destruição ecológica e o genocídio da população Indígena.