Em 25 de junho, as eleições gerais da Guatemala surpreenderam analistas com a ascensão do deputado Bernardo Arévalo, candidato do movimento progressista Semilla, que ficou em segundo lugar na corrida presidencial. Na disputa final, em 20 de agosto, ele vai enfrentar a ex-primeira-dama Sandra Torres, líder do partido de direita Unidade Nacional de Esperança (UNE).

O desempenho inesperado de Arévalo, diplomata e acadêmico de carreira além de filho do ex-presidente Juan José Arévalo, representa uma expectativa de mudança entre muitos guatemaltecos. Seu partido levanta bandeiras que vão do combate à corrupção à inclusão de pautas ambientais. Conforme o candidato, o objetivo dele e da legenda é resgatar a confiança nas instituições do Estado, muitas delas acusadas de terem sido cooptadas pelo governo e por elites locais nos últimos anos.

A ida de Arévalo ao segundo turno foi vista como “uma surpresa”, diz Gabriela Carrera, professora de ciências políticas da Universidade Rafael Landívar, na Cidade da Guatemala. Carrera explica que o relativo sucesso do progressista deve-se a “um sentimento antivoto, uma rejeição ao que chamamos de ‘pacto de corrupção’”.

O temo “pacto de corruptos” ficou famoso na Guatemala para se referir a políticos, empresários poderosos, figuras do crime organizado e membros do sistema judiciário acusados de atos de corrupção — o esquema garantiria que esses personagens ficassem impunes diante de eventuais processos judiciais.

Recentemente, o movimento Semilla tem sido alvo de ações do Ministério Público e da direita guatemalteca para tirá-lo da jogada — algo que muitos já atribuem a esse suposto pacto. Diversos partidos derrotados apresentaram denúncias de suposta fraude eleitoral, depois rejeitadas pela justiça eleitoral. O MP, por sua vez, tentou suspender o Semilla sob acusação de que haveria falsificações e irregularidades em milhares de registros de membros da legenda. Poucas semanas após a votação, tanto o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) do país quanto o partido foram alvos de operações de busca e apreensão da polícia.

Apesar das investidas, o TSE confirmou a habilitação do Semilla para continuar na corrida eleitoral e homologou os resultados do primeiro turno das eleições.O período anterior ao primeiro turno também foi marcado por controvérsias: o próprio TSE e outros tribunais guatemaltecos excluíram diversos candidatos da disputa presidencial — entre eles, a líder indígena de esquerda Thelma Cabrera, o conservador Roberto Árzu e o empresário de centro-direita Carlos Pineda, levando muitos analistas a temer uma possível fraude eleitoral para favorecer nomes simpáticos ao establishment.

Nessa corrida conturbada, permeada por batalhas legais, a discussão sobre os planos de governo ganhou pouco espaço no noticiário. Com um eleitorado frustrado com a classe política, os nulos e brancos lideraram o primeiro turno com 17% dos votos válidos, à frente de Torres e Arévalo.

À medida que a eleição final se aproxima, a corrupção e a segurança pública devem atrair as atenções do debate eleitoral guatemalteco. Já as pautas ambientais, em um país que sofre com a poluição e a degradação de seus ecossistemas, têm recebido pouca atenção até agora — embora o Semilla tenha feito algumas promessas para lidar com esses problemas.

Desafios ambientais da Guatemala

Na campanha eleitoral, o meio ambiente e as mudanças climáticas foram negligenciadas nas propostas dos candidatos que lideravam as pesquisas. Mas o cenário é preocupante: entre 90 a 95% dos cursos d’água do país estão poluídos, e dois terços da população não têm água potável em casa. O sucesso inesperado do Semilla — que surgiu durante os protestos contra o governo em 2015 — abriu espaço para o debate ambiental.

“Há uma rápida degradação dos recursos naturais, e não há esforços para sua preservação ou conservação”, diz Karin Herrera, bióloga e candidata a vice-presidente pelo Semilla.

“É preciso vontade política, compromisso e diálogo para gerar essa conscientização sobre a importância [do meio ambiente]”, diz Herrera. “Nossos belos recursos naturais não podem continuar negligenciados pelo Estado. Precisamos chegar com força e compromisso para preservá-los”.

No início da década passada, a Guatemala foi classificada como um dos dez países mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas e, desde então, tem sido cada vez mais afetada por furacões e longos períodos de seca. O país também enfrenta falhas no cumprimento da legislação ambiental e um cenário hostil para pequenos produtores.