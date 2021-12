Impacto dos parques eólicos de Yucatan – um exemplo a não seguir

Em outros lugares do México, houve manifestações contra grandes usinas de energias renováveis: moradores da Motul contra as empresas Aldesa e Aldener, e moradores de Muna e Valladolid, que chegaram a apresentar uma ação judicial garantindo a suspensão definitiva do projeto Yucatán Solar, de propriedade da Lighting Park e Jinko Solar.

Para Rodrigo Patiño Díaz do Centro de Pesquisa e Estudos Avançados, a ideia de produzir energia limpa em princípio parece boa, mas os impactos sobre os territórios, os benefícios para as comunidades e outros riscos ambientais devem ser considerados.

"É um sistema um tanto perverso", diz ele. "Durante seis anos, as empresas privadas têm a possibilidade de gerar energia para fazer negócios, longe da ideia original de nacionalizar a eletricidade para abastecer a população". Patiño acrescenta que as empresas vendem eletricidade utilizando as linhas de transmissão da CFE.

O México reformou sua lei de eletricidade durante o governo do presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) quando o agora extinto Acordo de Livre Comércio Norte-Americano (Nafta) foi aprovado. Para ser competitivo, argumentou o acordo, as indústrias em crescimento exigiam mais energia, e a CFE não tinha a capacidade de fornecê-la. Foi o primeiro passo para a abertura a empresas privadas, o que resultou na reforma de 2013.

Com colegas acadêmicos, Patiño criou o grupo Articulação Yucatán para tentar limitar os impactos dos parques eólicos e fotovoltaicos. Ele criticou autoridades e empresas por enganar a população com alegações de que as obras são necessárias para melhorar o fornecimento de energia elétrica da península e reduzir as tarifas em conformidade.

Riscos a ecossistemas de Yucatán

A articulação também advertiu, antes de sua construção, que o peso em toneladas das turbinas eólicas do parque são uma ameaça ao solo cársico de Yucatán. Sua formação de rocha calcárea se fragmenta com o tempo, formando buracos, e nos quais a água da chuva se infiltra rapidamente. Esse tipo de solo é mais frágil na área costeira, onde o megaprojeto foi construído, e há o risco de que possa modificar as redes hidrológicas do subsolo.

Acadêmicos, autoridades e moradores locais estabeleceram um plano de proteção ecológica para a costa de Yucatán em 2007. Ele não contemplava a energia eólica em municípios costeiros devido à fragilidade de seus ecossistemas. Entretanto, a então Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente modificou o programa em 2014 para permitir parques eólicos e solares.

Agora, o desenvolvimento portuário, as indústrias florestais madeireiras e não-madeireiras e a energia eólica são permitidos.

Mais de 70 acadêmicos yucatecas que participaram do desenvolvimento do programa se manifestaram contra a mudança. Eles lembraram que foram realizadas consultas com as populações locais para determinar os mecanismos de proteção dos ecossistemas.

"O programa de 2007 colocou restrições porque a costa está cheia de Áreas Naturais Protegidas e por causa de sua grande biodiversidade", disse Patiño. "A mudança foi feita durante o governo do [então governador de Yucatán] Rolando Zapata Bello (2012-2018) sem estabelecer um diálogo com as populações locais".

Impactos ‘menores’

Benigno Villarreal del Río, diretor da Vive Energía, disse que eles geram energia limpa, que é mais barata que os hidrocarbonetos, e que as empresas privadas obtêm benefícios econômicos importantes ao reduzir os custos de produção.

"Embora seja verdade que os usuários de energia, do ponto de vista administrativo-econômico, sejam empresas privadas, o mais importante é que a energia aí produzida permanece no sistema elétrico peninsular", disse ele. "A energia física é consumida pelas famílias mais próximas do parque".

Quando questionado sobre as reclamações das comunidades locais sobre os altos preços e as falhas nos serviços, Villarreal enfatizou que essas não são de responsabilidade de sua empresa, uma vez que a lei habilita exclusivamente a CFE a fornecer energia às moradias.