A indústria do conhecimento que alimenta o mito Jair Bolsonaro

O marxismo cultural ou a teoria da conspiração da Escola de Frankfurt já circula nos Estados Unidos há algum tempo e fez sua estreia na política brasileira no início de 2019, quando o então ministro da Educação de Bolsonaro, Abraham Weintraub, anunciou seu compromisso de remover o marxismo cultural das universidades. Se nos Estados Unidos intelectuais de esquerda que fugiram de uma Alemanha nazista foram culpados por terem introduzido no país ideias progressistas sobre raça, gênero e igualdade, no Brasil essa culpa foi em grande parte direcionada aos movimentos de esquerda que se infiltraram nas universidades. A personificação do inimigo pode ser um pouco diferente, mas, no fim das contas, ele continua o mesma: a esquerda.

Curiosamente, teorias da conspiração como o marxismo cultural tornaram-se peças-chave de fenômenos da direita populista radical contemporânea, como, por exemplo, a direita alternativa (ou alt-right). Nesse contexto, o marxismo cultural é usado para justificar a necessidade de uma nova agenda educacional – uma que seja livre da ilusão de que os indivíduos têm direitos iguais. Veja, por exemplo, como uma vívida indústria do conhecimento surgiu ao lado da direita alternative para disseminar teorias da conspiração e educar o público para questionar a educação oferecida por estabelecimentos oficiais de ensino (como universidades). No Brasil, a situação é um pouco diferente porque, em vez de começar de modo informal para depois atingir o centro de poder, o movimento da direita radical para deslegitimar anos de estudos sobre raça, igualdade e gênero com base em teorias conspiratórias veio de cima. Não é à toa que o próprio filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, fundou recentemente o Instituto Liberal-Conservador com o objetivo de defender a preservação da família, da fé, do direito à legítima defesa e soberania, entre outros valores.

A indústria do conhecimento de extrema direita em torno de Jair Bolsonaro

O Instituto Liberal-Conservador é uma das muitas instituições que surgiram no Brasil com a intenção de apoiar a missão de Bolsonaro de tomar o país da esquerda pervertida. Elas podem até não estar diretamente associadas ao presidente, uma vez que não necessariamente tenham recebido apoio financeiro ou promocional. No entanto, sua agenda está claramente alinhada com as ideias que chegaram ao poder no Brasil e agora estão sendo semeadas por meio de cursos online e instituições autônomas. Em outras palavras, essas instituições estão reproduzindo teorias da conspiração como se fossem verdades científicas.