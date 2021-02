Bolsonaro, armas de fogo e a ideologia do salve-se quem puder

O caos desencadeado no Texas durante a recente nevasca e a desgraça política causada no Brasil pela decisão de Jair Bolsonaro de flexibilizar o acesso a armas de fogo compartilham uma ideologia mortal: a de que cada um está por si e de que o governo não tem obrigação para com a população.

Morei no Texas por mais de uma década e minha família ainda está lá. Preocupado com a situação deles, fiquei obcecando a semana toda com a notícia de que cerca de 3 milhões de pessoas estavam sem energia e outras 12 milhões com problemas de abastecimento de água, após uma série de falhas governamentais que causaram uma catástrofe evitável no segundo estado mais rico do país mais rico do mundo. A minha obsessão foi interrompida por uma risada quando eu li o post do Facebook escrito pelo agora ex-prefeito de Colorado City, no Texas, reclamando das pessoas pedindo ajuda para sobreviver a temperaturas de menos 10ºC sem eletricidade.

“Ninguém deve nada a você ou à sua família; Nem é responsabilidade dos governos locais apoiá-los em tempos difíceis como este! Afundar ou nadar, a escolha é sua! A cidade e o condado, juntamente com os fornecedores de energia ou qualquer outro serviço, não lhe devem NADA! "

É assim que começa seu "desabafo". Infelizmente, a ideia de que os políticos são eleitos apenas para permanecer no poder sem qualquer obrigação para com os eleitores não é nenhuma novidade.

Essa realidade já é velha conhecida dos brasileiros, mas ficou escancarada nos últimos dias. Em 12 de fevereiro, Bolsonaro aprovou quatro decretos diferentes que facilitam a compra de armas de fogo e munições. Os decretos, que entram em vigor 60 dias depois de assinados, modificam quatro decretos previamente aprovados pelo próprio Bolsonaro. Os decretos são atos do presidente da República que regulam as leis e, por tanto, não requerem a aprovação do Congresso.

Com seus quatro decretos, Bolsonaro fez mudanças legais importantes a decretos anteriores, incluindo: