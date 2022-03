O projeto de nacionalização do lítio no México gera confusão e caos

Em 2019, a empresa britânica Bacanora Lithium descobriu depósitos de lítio em Bacadéhuachi, na província de Sonora, no norte do México. Ela declarou ter encontrado 243,8 milhões de toneladas do mineral — o que a torna a maior reserva do mundo.

Tinha-se especulado que o México ocuparia um lugar entre as nações mais importantes do setor, ao lado do "triângulo do lítio", que hoje inclui Bolívia, Argentina e Chile. Mas em outubro de 2020, a então secretária de Economia do México, Graciela Márquez, negou que o país abrigaria a maior reserva do mundo.

"É muito importante — e quero enfatizar isto — que, quando a estimativa do depósito de lítio foi feita, todo o barro foi levado em conta, mas essas toneladas de barro não são de lítio", explicou Márquez, em evento no senado mexicano.

Nacionalização do lítio

Em meio à confusão e à superestimação das quantidades de lítio no país, o presidente López Obrador abriu um debate sobre sua nacionalização. No dia 1º de outubro, ele apresentou ao Congresso uma reforma para proibir novas concessões de exploração do mineral.

"O lítio é um mineral estratégico que deve permanecer sob o controle da nação", disse o presidente em uma coletiva de imprensa. "O lítio importa muito para aqueles que [querem] agir como hegemonias. Não podemos deixar este mineral estratégico para o mercado", acrescentou ele.

A secretária de Energia, Rocío Nahle, confirmou a criação de uma empresa estatal que vai explorar o mineral, mas até agora não foram dados mais detalhes.

Enquanto isto, a decisão de López Obrador de restringir o investimento privado na mineração de lítio no México, e sua busca por conselhos da Bolívia — um país que optou por deixar o investimento estrangeiro de fora — preocupa especialistas e empresários.

Incerteza com reservas de lítio

Carlos Aguirre, da Universidad Iberoamericana, explica que a Bolívia tem uma empresa estatal produtora de lítio e que seu sistema legislativo não é muito diferente dos do Chile e da Argentina, embora estes países permitam o investimento ou a participação de empresas privadas. Isso posicionou o Chile e a Argentina como os principais produtores de lítio do mundo — ao contrário da Bolívia, apesar de o país possuir as maiores reservas.

De acordo com Aguirre, o investimento privado deve ser permitido para desenvolver uma produção de lítio bem-sucedida no México. Ele acredita que o país deve adotar um modelo de concessões, com vigilância e controle sobre o que os investidores podem fazer.