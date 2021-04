Cruzei o Atlântico para levar nossa luta Munduruku para o mundo

Conforme apontam laudos técnicos da Polícia Federal, os garimpos são responsáveis por jogar no Rio Tapajós mais de 7 milhões de toneladas de sedimentos todo ano, atingindo não somente a região do alto Tapajós, mas também a região do baixo Tapajós, a quase mil quilômetros de distância.

A maioria das lideranças indígenas que são contra o garimpo e defendem a vida, o planeta e a floresta em pé sofrem ataques e ameaças diariamente, chegando a ter que deixar seus próprios territórios.

Garimpeiros não indígenas aproveitam a ausência de políticas públicas na região para cooptar outros indígenas, que, por falta de alternativas de geração de renda, acabam não tendo outra saída a não ser ir trabalhar no garimpo ilegal. Em troca de suas terras, seu bem mais precioso, esses indígenas recebem uma pequena porcentagem do ouro, ficando a maior parte para os empresários, donos dos maquinários, que, inclusive, são caríssimos (com valor estimado de 10 milhões de reais). Estes mesmos empresários, além de tudo, não contribuem com tributos ou impostos para o governo local, estadual ou nacional, deixando para os territórios – e todos os seres vivos que neles habitam – apenas doenças e o colapso da biodiversidade da floresta amazônica.

Operação Verde Brasil 2

Em 5 de agosto, aconteceu, na Terra Indígena Munduruku, a Operação Verde Brasil 2, do Ministério da Defesa, que "atua para combater e reprimir delitos ambientais na Amazônia Legal e intensificou a aplicação de multas por crimes ambientais na região", segundo matéria publicada no site do Governo Federal, e contou, inclusive, com a ilustre presença do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Apesar da função explícita no título de seu cargo e do objetivo da operação que consta no site do governo, a enorme contradição implícita nessa visita de Salles ficou evidente quando o avião da Força Aérea Brasileira resolveu suspender as atividades para levar indígenas que têm envolvimento com garimpo até Brasília para se reunirem com representantes do Ministério do Meio Ambiente.

Segundo a reportagem do Jornal Nacional de 21 de agosto, fiscais do Ibama atearam fogo nas máquinas e acampamentos do garimpo. Garimpeiros reagiram e ameaçaram derrubar um helicóptero, como mostra uma gravação: “Mete bala para cima, meu amigo, e joga um helicóptero desse no chão, moço. Joga um helicóptero desse no chão. É mil ‘vez’, aí eles ‘vai’ pensar duas vezes de encostar num garimpeiro.” O ministro do Meio Ambiente conversou com o grupo que pedia para a operação parar e chegou a defender o garimpo em terra indígena.

Na sequência deste evento, lideranças Munduruku enviaram uma carta ao MPF em que manifestaram sua oposição ao garimpo ilegal e reforçaram que o "grupo levado para Brasília era, na verdade, formado por sete moradores defensores dos interesses de garimpeiros" e que não representam o povo. Lideranças do Médio e Alto Tapajós se reuniram entre 21 e 23 de setembro, na aldeia Karapanatuba, durante a 19a Assembleia Geral Ordinária do Povo Munduruku, para fortalecer seu posicionamento e reafirmar a luta contra o garimpo ilegal. Em nota oficial, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) declarou seu total apoio aos Munduruku e contra a promoção do garimpo em terras indígenas.

Porém, no dia 2 de outubro, o mesmo grupo de apoiadores do garimpo que foi a Brasília – indígenas e não indígenas – bloqueou a BR 230 (Rodovia Transamazônica) para pedir o fim das fiscalizações nas terras indígenas. Quem me dera essa fosse uma das tantas fake news que circulam hoje no Brasil...

Compromisso internacional com a Amazônia?

Nós, Mundurukus, sabemos que as empresas multinacionais e os governos negligenciam a preservação das florestas, ignoram os direitos e licenciamentos obrigatórios e contribuem para o estado de emergência climática em que nos encontramos, tanto no Tapajós quanto no resto do mundo.