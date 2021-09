Não há uma posição neutra sobre se trabalho sexual é trabalho

Esta última organização entrevistada explicou que, na prática, os membros da organização eram pragmáticos: eles estavam concentrados em ajudar as vítimas do tráfico em vez daquelas que se dedicavam voluntariamente ao trabalho sexual. Portanto, suas opiniões não importavam para o trabalho da organização. Elas acabaram ficando de fora do debate.

Não mudou muito nos anos que se passaram. Continua a haver muitas organizações que parecem inseguras quanto à sua posição, ou tentam estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou simplesmente fazem o seu melhor para evitar a conversa. Isto tende a ser justificado em termos pragmáticos: ao não escolher lado, evitam tanto o fanatismo puritano que às vezes está associado à oposição ao trabalho sexual, como a controvérsia que certamente viria com a aprovação da descriminalização. Além disso, também vem com a vantagem de isolar as organizações anti-tráfico de possíveis mudanças na política governamental. Se as leis que regem o sexo comercial mudarem, é menos provável que seu relacionamento com o governo seja prejudicado caso não tiverem uma posição clara sobre o assunto.

Estes apelos ao pragmatismo estão frequentemente ligados às preocupações com o financiamento. Muitos governos favorecem organizações religiosas com longas histórias de trabalho beneficente e, portanto, adjudicam contratos e financiamento a organizações estabelecidas com perfis politicamente "seguros". Um bom exemplo desta dinâmica é a posição do Exército de Salvação (“Salvation Army”) como o provedor de serviços preferido do governo britânico para o Mecanismo de Referência Nacional (“National Referral Mechanism”), que trata de casos suspeitos de tráfico. Para instituições de caridade e prestadores de serviços, a proximidade com o governo e uma reputação de neutralidade podem ser uma grande vantagem competitiva num ambiente onde as organizações não-governamentais lutam para sobreviver. Um exemplo disto sucedeu quando o Exército de Salvação substituiu outra organização, o Projeto Poppy, que fechou pouco tempo depois por falta de financiamento.

Além das preocupações com o financiamento, foi-me dito também que "ficar de fora" permite que as organizações se concentrem mais efetivamente nas necessidades das vítimas, sem nenhuma "distração". De acordo com esta lógica, abster-se do debate sobre o trabalho sexual significa fazer o que está moralmente correto.

'Ficar de fora' significa se tornar um espectador

Há muito mais acontecendo sob a superfície. Um dos principais problemas com estes apelos à "neutralidade" é que eles reduzem os interesses políticos e pessoais associados ao status do trabalho sexual a uma abstração intelectual. “O que fazer com o trabalho sexual" torna-se uma questão moral hipotética que pode parecer pessoalmente importante, mas que não tem nenhum peso real. A afirmação de que permanecer neutro permite às organizações continuar com o “trabalho real” dos serviços às vítimas reforça esta abordagem.

No entanto, essa compreensão do problema é tudo menos neutra. Aceita a premissa anti-trabalho sexual de que questões abstratas de moralidade e visões específicas sobre o feminismo são capazes de superar as questões concretas de segurança. Ao fazer isso, afirma que o debate sobre política de trabalho sexual não tem que se centrar na subsistência dos trabalhadores do sexo, na segurança e nos seus direitos como trabalhadores, mas também pode ser sobre o que "nós", como sociedade, acreditamos ser "certo".