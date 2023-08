O neoliberalismo é incapaz de solucionar a crise climática

Eventos climáticos extremos aumentaram em frequência e intensidade na última década, com o último mês vendo uma rara combinação de problemas na América do Norte, Mediterrâneo e Oriente Médio, norte da China e Coreia do Sul. Para os britânicos, houve o choque adicional de ver turistas fugindo de incêndios florestais, especialmente na Grécia.

Todos esses eventos fazem parte dos estágios iniciais do colapso climático, que se agravará progressivamente a menos que o mundo faça uma transição rápida e revolucionária para uma economia de baixo carbono, mas há poucos indícios de que as lideranças políticas estejam minimamente preparadas para isso. Pelo menos o secretário-geral da ONU, António Guterres, está usando uma linguagem diferente, principalmente o uso de “ebulição global” em vez de "aquecimento global" em seus alertas sobre o que está por vir.

Ele é uma exceção. A opinião pública em geral ainda não está ciente das grandes mudanças necessárias. Todos os alertas dos cientistas do clima, juntamente com a evidência de nossos próprios olhos, parecem valer pouco enquanto nos movemos em direção a um planeta instável, caótico e superaquecido.

Por quê? Mais importante, por que a descarbonização radical não está acontecendo, embora saibamos que é possível? E, mais importante ainda, como as coisas podem ser revertidas a tempo?

Vamos começar com a inação. Aqui, três elementos interagem. Primeiro, estamos falando de mudanças fundamentais em como vivemos, não apenas no Reino Unido ou na Europa Ocidental, mas em todo o mundo. O resultado seria um mundo mais limpo, seguro e saudável, mas envolveria anos de grandes mudanças – o que é muito para as pessoas comuns aceitarem. Não podemos subestimar esse fator. As comunidades mais pobres, em particular, acharão muito difícil lidar com as mudanças, enquanto as elites mais ricas em todo o mundo provavelmente manterão a crença ingênua de que sua riqueza os manterá seguros.

Em segundo lugar, o que deve ser feito vai diretamente contra a forma como a economia funciona atualmente. O sistema fundamentalista de mercado está enraizado na competição e na falsa crença de que os milhões de pessoas deixadas para trás se beneficiarão do gotejeamento gerado pelos ricos e ficarão contentes. Acredita que, embora o governo central, em parceria com a riqueza, possa deter as alavancas finais de controle, deve ter um papel mínimo no funcionamento do mercado. A cooperação é um anátema para esse modo de pensar, mas a cooperação é essencial para evitar a ebulição global.

Os neoliberais veem essa abordagem fundamentalista de mercado como necessária para uma sociedade ordenada e estável e acreditam que, se os milhões de pessoas marginalizadas não atrapalharem, tudo ficará bem. Na raiz, está a crença de que a elite sabe o que é melhor.

Na Grã-Bretanha, havia o risco inesperado de um governo trabalhista seriamente radical assumir o poder em 2017. Felizmente para os neoliberais, essa realidade foi evitada por pouco e, desde então, a ameaça da esquerda trabalhista foi total e verdadeiramente reprimida.

Apesar disso, o sistema ainda tem preocupações mais amplas sobre respostas potencialmente violentas das margens. Em muitos países, novas leis foram introduzidas e outras foram reforçadas, assim como a polícia e as forças de segurança foram mais bem equipadas e treinadas para lidar com a dissidência pública. Pesadas sentenças de prisão, mesmo para pequenos atos de ação direta não-violenta, estão agora disponíveis para serem usadas.

O problema é que um sistema de economia de mercado simplesmente não pode agir rápido o suficiente para lidar com o colapso climático. O sistema sabe disso, então acha preferível apoiar a opinião de quaisquer “especialistas” – que são muitos – que ainda negam que haja um problema.