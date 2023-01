O novo municipalismo e a esquerda latino-americana

O Ciudad Futura é um partido-movimento estabelecido em Rosário, a terceira maior cidade da Argentina. Era uma das experiências de maior maturidade quando se formou a rede municipalista, tendo suas origens em dois movimentos separados atuantes nas periferias empobrecidas de Rosário por mais de uma década. A trajetória recente dos movimentos autonomistas na Argentina tem um precedente mais longo do que a maioria das outras articulações municipalistas, nascendo da profunda crise econômica e social que atingiu o país após a recessão econômica e o colapso social de 2001. Após consolidar programas voltados à educação, cultura e segurança alimentar, decidiu-se ocupar as instituições políticas para fortalecer sua atuação após o êxito em barrar um projeto imobiliário para a construção de um condomínio fechado que desalojaria a fazenda cooperativa do movimento e assentamentos populares próximos.

O segundo exemplo é personificado pelo prefeito Jorge Sharp, de Valparaíso, a principal cidade da segunda maior aglomeração metropolitana do Chile. Líder de movimentos estudantis locais, Sharp foi escolhido para representar a campanha independente liderada por cidadãos locais batizada por Valparaíso Ciudadano na candidatura a um cargo público em sua primeira tentativa. A mobilização nasceu da insatisfação popular catalisada por um grande incêndio que devastou parte da cidade em 2013. Cidadãos debateram e co-desenharam um programa de governo em reuniões abertas para as quais candidaturas independentes, principalmente de movimentos existentes, poderiam postular para liderar a campanha. Eleito para a prefeitura em 2016, Sharp posteriormente desertou do grupo e foi reeleito ao criar a plataforma municipalista Territorios en Red.

Por fim, a plataforma Muitas – como era originalmente chamada antes de mudar para Gabinetona – surgiu das manifestações de rua em Belo Horizonte, centro da terceira maior região metropolitana do Brasil, que espelharam as manifestações do país em junho de 2013. Nos anos seguintes, participantes de diferentes coletivos autônomos e os movimentos sociais articularam a ocupação de prédios públicos e exerceram pressão pos mudanças através dos canais de participação popular. Em 2016, a mobilização decidiu “ocupar a política” e criou a plataforma feminista, antirracista e pró-LGBTQ+ Muitas para concorrer às eleições municipais que resultaram em duas vereadoras. A plataforma foi hospedada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e desde então elegeu uma deputada estadual e nacional enquanto ocupava as duas cadeiras na prefeitura.

A conferência Cidades sem Medo 2022

As três experiências constituem algumas das principais referências do novo municipalismo na América Latina. Eles têm atuado na rede Cidades sem Medo e o evento de outubro passado teve como objetivo demonstrar o crescimento do movimento na região. No entanto, seu alcance é limitado por seu ativismo localista, por estar fora dos grandes centros urbanos de seus respectivos países e pela volatilidade política no nível nacional. Portanto, é prematuro afirmar que exista uma “onda” de plataformas municipalistas na América Latina, pois os exemplos são poucos, mas a agenda discutida em outubro passado permite uma compreensão do conteúdo do movimento latino-americano.

A conferência Cidades Sem Medo de 2022 em Rosário foi organizada pelo Ciudad Futura e simbolizou sua ascendência como alternativa política na cidade. Segundo dados oficiais, atraiu 15.000 participantes e trouxe mais de 100 palestrantes conhecidos por seu ativismo político, principalmente da América Latina. Foram três dias de palestras, oficinas, eventos culturais e feiras em diferentes locais do centro de Rosário, além de visitas guiadas a atividades comunitárias do Ciudad Futura, cooperativas e iniciativas de outros movimentos sociais. Figuras importantes do Barcelona en Comú – como a prefeita de Ada Colau – e da Fundação Rosa-Luxemburgo participaram através de vídeos.

O ato de abertura contou com a presença de representantes do Ciudad Futura, Barcelona en Comú, Valparaíso, Belo Horizonte e do governo nacional argentino. O fio condutor das intervenções foi como cada contexto respondeu a um cenário de “crise inter-relacionada em múltiplas escalas” (Júlia Miralles, Barcelona en Comú), desde “uma nova rodada de ajuste neoliberal à construção de alternativas à extrema-direita que não se pareçam com velhas formas” (Rodrigo Ruiz, Valparaíso). O novo municipalismo deve responder então, segundo Juan Monteverde, do Ciudad Futura, à construção do poder popular e da democracia direta cruzando as fronteiras em três frentes: entre países, ideológica e entre partidos, e entre instituições e pessoas.