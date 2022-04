A nova onda rosa na América Latina pode se tornar verde?

Gabriel Boric foi eleito presidente do Chile em dezembro de 2021 prometendo “um desenvolvimento compatível com o meio ambiente”. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, lidera as pesquisas eleitorais para as eleições de 2022 no Brasil trazendo consigo a promessa de combater o desmatamento da Amazônia e retomar a agenda climática do país. Gustavo Petro, favorito para as eleições da Colômbia de 29 de maio, garante que, se eleito, vai frear a exploração petrolífera e investir na transição energética do país. A nova onda rosa na América Latina, com líderes aspirantes e recém-eleitos mais progressistas, pode resultar em uma onda verde, renovando a agenda ambiental da região — uma das mais vulneráveis às mudanças climáticas, segundo o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), da ONU.

Para especialistas, embora haja esperança e expectativa, há também ceticismo sobre o potencial de líderes desenvolvimentistas adotarem políticas climáticas e ambientais relevantes. Acima de tudo, há uma enorme oportunidade de provar essas credenciais progressistas na arena climática.

A nova ‘onda rosa’ pode unir meio ambiente e desenvolvimento?

Um olhar sobre a história da esquerda latino-americana mostra que o progressismo político não garantiu avanços no clima.

“A primeira pergunta que devemos fazer é: podemos fazer uma correlação entre governos progressistas com a luta contra a mudança climática na região?”, questiona Matías Franchini, professor de relações internacionais da Universidade de Rosário, na Colômbia, e estudioso em políticas climáticas no continente. Essa relação, diz ele, está mais clara nos Estados Unidos e na Europa do que na América Latina.

De fato, governos conservadores recentes no Chile e na Colômbia tiveram ganhos notáveis no clima, lançando projetos de energia renovável e metas de redução de emissões mais ambiciosas. No entanto, o governo do ex-presidente chileno Sebastián Piñera foi criticado por mostrar uma liderança fraca como coanfitrião das negociações climáticas da COP25 em Madri. Além disso, tanto ele quanto o colega colombiano Iván Duque não conseguiram garantir que suas propostas de transição para economias mais verdes fossem participativas ao não ratificarem o Acordo de Escazú. O tratado regional é considerado como o ponto de partida de uma corrida rumo a altos padrões ambientais, transparência e participação cívica regional. Boric já o ratificou.

Franchini cita o exemplo do México, onde o ex-presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012) promoveu mais avanços ambientais do que o atual mandatário, o político de esquerda Andrés López Obrador (conhecido como AMLO), parece que conseguirá.