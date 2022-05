O assassinato de um promotor que atua no combate ao crime organizado, durante sua lua de mel na Colômbia, levanta preocupações sobre a crescente sofisticação e ambição dos grupos criminosos paraguaios.

A morte de Marcelo Pecci na ilha de Barú, em 10 de maio, envolveu uma operação complexa que teve origem no Paraguai, de acordo com as autoridades colombianas.

“O homicídio do procurador paraguaio Marcelo Pecci é o resultado de um sistema de crime organizado transnacional com alto planejamento e investimento de recursos”, afirmou o chefe da polícia colombiana, Jorge Luis Vargas, no Twitter em 11 de maio.

O presidente do Senado paraguaio, Oscar Salomón, disse à mídia que a inteligência das autoridades colombianas aponta que a ordem do assassinato veio do Paraguai.

Pecci era um dos principais promotores contra o crime organizado do país, atuando em uma série de casos de grande visibilidade na última década. Mais recentemente, ele trabalhou em A Ultranza PY, uma operação antidrogas que desmantelou uma rede criminosa que traficava cocaína do Paraguai para a Europa. A investigações envolvia políticos, membros do exército e elites empresariais. O promotor também investigou a facção brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC), que tem presença significativa no Paraguai. Ele foi um dos principais promotores do caso “Zootopia”, que desmobilizou uma importante operação brasileira de tráfico de drogas no Paraguai.

No entanto, sua esposa, Claudia Aguilera, afirmou que Pecci não havia recebido ameaças de morte.

Análise

O crime organizado no Paraguai se tornou mais sofisticado nos últimos anos devido ao crescente papel do país como um importante centro de tráfico de cocaína e maconha, produção ilegal de cigarros e contrabando desenfreado. O país também mantém um lugar consistente entre os países mais corruptos da América Latina.

Apesar disso, o assassinato de seu proeminente promotor anticrime em outro país marca uma escalada alarmante. Além da especulação das autoridades colombianas de que o assassinato de Pecci pode ter sido obra dos Urabeños, um grupo de narcotraficantes que controla a região da Colômbia em que o promotor foi morto, nenhum grupo ou pessoa específica foi identificada.