O próprio formato da série reproduz essa visão corajosa e otimista do uso da internet no campo estético. A consciência de sua comercialização é palpável: “Resistências” se esforça para se encaixar no cenário das redes sociais, maximizando seu potencial de influência. Suas técnicas inovadoras de edição e seu uso da linguagem das redes sociais demonstram grande versatilidade e adaptabilidade à cultura da internet, espaço que exige que todo conteúdo seja breve, dinâmico e direto.

Os episódios começam com uma montagem de áudio dos insultos de ódio dirigidos aos protagonistas. É uma representação auditiva das táticas do "gabinete do ódio", uma forma de terrorismo midiático que transforma suas vítimas em "personagens radioativos". Em contraste com as calúnias escabrosas dos porta-vozes do fascismo, as reflexões dos quatro artistas sobre a criatividade visam transformar o trauma em arte e beleza e comunicar um sentimento de união em vez de ressentimento isolado.

A série "Resistência, palavras e arte para lutar contra a difamação política", produzida pela seção latina do openDemocracy, o democraciaAbierta, foi criada por Jean Wyllys e Francesc Badia i Dalmases e dirigida pela cineasta Cristina Juliana Abril.