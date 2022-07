A floresta do rio Alto Madre de Dios, no sudeste do Peru, é uma das áreas mais biodiversas do mundo e lar de grupos indígenas em isolamento voluntário ou contato recente. Entre 2011 e 2015, foram registrados mais de 150 encontros ou avistamentos dessas populações, praticamente um a cada 10 dias, segundo o Ministério da Cultura do país. Entre eles, está os Mashco Piro, um dos poucos povos ainda em isolamento voluntário na Amazônia.

É também nessa área de densa floresta amazônica que está prevista a construção do Corredor Rodoviário Cusco-Madre de Dios — um dos mais importantes projetos rodoviários do país. Por isso, ambientalistas e líderes indígenas estão em alerta.

O objetivo do corredor seria incorporar as rotas de três estradas — a CU-112, CU-113 e MD-103 —, pavimentando mais de 270 km para melhorar o trânsito e a conexão entre as regiões de Cusco e Madre de Dios. O investimento para a obra é de 220 milhões de soles peruanos (US$ 59 milhões)

O Corredor Cusco-Madre de Dios faz parte do programa Proregión, lançado em 2017 pelo Ministério de Economia e Finanças e que visa investir em rodovias para melhorar a conectividade do país. O financiamento é do Ministério dos Transportes, com adicional do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco de Desenvolvimento da América Latina. As duas entidades financeiras emprestaram, juntas, mais de US$ 340 milhões para serem investidos em mais de 4.200 quilômetros de estradas.

A licitação para construir a rodovia foi ganha em janeiro de 2020 pelo Consórcio CCECC Peru, que é composto pela filial peruana da China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), com participação de 90%, e pela Road Solutions, empresa peruana com os 10% restantes. No entanto, a contratação esteve imersa em controvérsias, com a CCECC sendo investigada como integrante de uma suposta rede criminosa em que construtoras chinesas teriam ganho licitações de milhões de dólares com o governo em troca de subornos – alegações que a empresa rejeitou.

Enquanto os escândalos circundam os níveis mais altos do governo, cresce a apreensão em torno do novo corredor rodoviário. Não é de forma alguma a primeira estrada controversa construída em áreas sensíveis do Peru. O caso mais notório é o da Rodovia Interoceânica Sul, que atravessa a região de Madre de Dios.

O histórico controverso de construções de rodovias no país é um sinal de alerta para o novo projeto, que pode impactar paisagens e comunidades, ameaçar territórios indígenas e alimentar até mesmo atividades ilícitas — questões que alguns observadores consideram ter sido tratadas inadequadamente pelas autoridades, já que dúvidas pairam sobre as avaliações de impacto social e ambiental do projeto.

Comunidades vulneráveis na Amazônia

O que ficará conhecido como o Corredor Cusco-Madre de Dios é, atualmente, um punhado de estradas de terra batida que quase se desintegram nos períodos de chuva. O objetivo do corredor seria incorporar as rotas de três estradas — a CU-112, CU-113 e MD-103 —, pavimentando mais de 270 km para melhorar o trânsito e a conexão entre as regiões de Cusco e Madre de Dios. O investimento para a obra é de 220 milhões de soles peruanos (US$ 59 milhões), distribuídos ao longo de seis anos.

Dos 270 km de extensão, 189 km atravessam as zonas de impacto do Parque Nacional de Manu e da Reserva Comunal de Amarakaeri. Ambas são áreas protegidas, embora várias reportagens e instituições estatais peruanas tenham confirmado a presença de tráfico de drogas, pistas de pouso clandestinas e plantações ilegais de coca nessas zonas.