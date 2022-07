Rodrigo Chaves, ex-ministro das Finanças da Costa Rica, foi eleito como o mais novo presidente do país no último domingo (03), derrotando no segundo turno, com 53% dos votos, o ex-presidente José María Figueres.

A eleição de Chaves, um ex-economista de direita do Banco Mundial conhecido por sua posição antissistema, gerou incertezas acerca da agenda climática na Costa Rica — uma nação que conquistou reconhecimento nas últimas décadas por seu trabalho para a conservação e sustentabilidade.

Os planos de Chaves para seu governo, inclusive na pasta ambiental, são vistos como ambíguos por especialistas. No passado, por exemplo, o novo chefe de Estado fez comentários a favor da extração de combustíveis fósseis.

Desde 2014, a Costa Rica tem gerado quase toda sua energia a partir de fontes renováveis, posição que o país pretende fortalecer como parte de seu plano de descarbonização até 2050 e seu compromisso internacional com o Acordo de Paris. Esse progresso, no entanto, pode estar em risco sob o novo governo.

Durante sua campanha, Chaves demonstrou interesse em explorar gás natural na Costa Rica — uma medida que as câmaras empresariais do país propuseram no passado para reduzir os altos preços da eletricidade. Mas, até o momento, o país não se aventurou na indústria de extração de gás e não confirmou, com estudos, a extensão dos depósitos do combustível fóssil que realmente possui.

Mesmo assim, em um debate televisionado antes das eleições, Chaves afirmou que "se o gás existe, e se verificarmos a existência do recurso, podemos usá-lo e, ao mesmo tempo, mantermos um ambiente saudável e limpo".

"Não creio que tenhamos que assumir o fanatismo quase religioso de dizer: não vamos permitir que os costarriquenhos usem e se beneficiem de um recurso que Deus nos deu", disse Chaves.

De acordo com Adrián Martínez, diretor da ONG costarriquenha A Rota do Clima, essa é uma das propostas mais preocupantes de Chaves para a agenda ambiental. Segundo ele, a abertura de usinas de gás natural impediria a Costa Rica de cumprir com seu plano de descarbonização e afetaria a imagem de sua bem-sucedida indústria de ecoturismo, que representa 3% do PIB.

O interesse de Chaves pelos combustíveis fósseis não é recente. Quando era diretor para a Indonésia do Banco Mundial, entre 2013 e 2019, seu escritório financiou vários projetos de infraestrutura voltados para os combustíveis fósseis. Isso consta de um relatório do Centro de Informações Bancárias (BIC, na sigla em inglês), uma ONG que monitora as políticas e operações de instituições financeiras internacionais.

Um dos projetos financiados foi uma termelétrica de 2.000 MW na Ilha de Java Central no valor de mais de US$ 4 bilhões, além de mais de US$ 1 bilhão para a rede viária da usina. E na lista de futuros projetos para a Indonésia, o banco incluiu termelétricas, mas nenhuma unidade de energia solar, eólica ou geotérmica, segundo o relatório do BIC.

Isso ocorre em meio aos alertas da comunidade científica para a necessidade de uma transição energética, e principalmente de aposentar as usinas a carvão, que podem gerar até duas vezes mais CO2 que aquelas com outros combustíveis fósseis, como o gás natural.

Histórico ambiental da Costa Rica

A Costa Rica assumiu um papel de liderança em duas iniciativas globais altamente ambiciosas: a Iniciativa 30x30, que propõe proteger 30% dos ecossistemas do planeta até 2030, e a Beyond Oil & Gas Alliance, que almeja erradicar os combustíveis fósseis, incluindo petróleo, carvão e gás natural. Essa última chegou a ser discutida na COP26, conferência climática realizada em novembro do ano passado em Glasgow.

Martínez acredita que a Costa Rica provavelmente prosseguirá com as duas iniciativas, mas sua credibilidade pode ser afetada caso Chaves avance a extração de combustíveis fósseis.

Em sua Contribuição Nacionalmente Determinada para o Acordo de Paris, a Costa Rica se comprometeu a promulgar uma lei proibindo qualquer tipo de exploração de combustíveis fósseis no país. Hoje isso se dá por decreto e pode ser revertido pelo futuro gabinete.