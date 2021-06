Na TI Menkragnoti, resistimos às invasões e resistiremos às pandemias

Vemos isso acontecer especialmente no rio Pixaxa, que demarca os limites da TI Menkragnoti, assim como o rio Xingu.

Nossas terras foram reconhecidas pelo estado brasileiro em 20 de agosto de 1993, quando sua demarcação foi homologada. Somente a TI Menkragnoti tem aproximadamente 6 milhões hectares de floresta tropical preservada no sudoeste no Pará, próximo à divisa com o estado do Mato Grosso, no município de Altamira, uma das áreas mais desmatadas no Brasil nos últimos anos.

O mundo inteiro conhece ou pelo menos já ouviu falar no grande cacique Raoni. Muitos sabem da existência do povo Kayapó pela figura dele, mas a maioria não conhece a história e a realidade do nosso povo no Brasil. Na verdade, chamamos a nós mesmos de Mebêngôkre, não Kayapó, como se refere a nós o homem branco.

Somos um povo de guerreiros e guerreiras, preferimos a borduna (arma de madeira com formato cilíndrico feita em processo artesanal) ao arco e flecha e preservamos nossa cultura e rituais. Falamos nossa própria língua nativa, o Kayapó, e nos dividimos entre os Metyktire, Gorotire, Kuben-Krân-Krên, Kôkraimôrô, Kararaô, Mekrãgnoti, Xikrin e Mekrãgnoti (faces vermelhas), ocupando quatro Terras Indígenas (TI) do norte do Mato Grosso ao sul e oeste do Pará: TI Kayapó, TI Kapoto Jarina, TI Baú e TI Menkragnoti.

Na Terra Indígena Menkragnoti, onde vivo, há 11 aldeias: Krimej, Kawatum, Môpkrôre, Pykatoti, Mekragnotire Velho, Pyngraitire, Pytarekô, Jabuí, Pykany e Kubenkokre.

As invasões

As invasões na Terra Indígena Menkragnoti não são um problema que começou na pandemia. Há séculos estamos tentando viver em paz no nosso habitat natural, sem ameaças da sociedade não indígena. Não queremos madeireiros, garimpeiros e outros invasores em nossas áreas, porque para nós, povo Kayapó Menkragnoti, nossa terra é um lugar sagrado, o lugar onde andaram nossos anciões, onde temos variados remédios tradicionais, nosso verdadeiro "mercado livre".