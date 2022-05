A concentração geográfica de minerais é outra face do problema. Mais de 60% da produção global de cobalto está concentrada na China e na República Democrática do Congo, de acordo com uma reportagem do New York Times, que documentou a batalha em curso por metais para o desenvolvimento de novas tecnologias.

Se houvesse problemas na cadeia de produção nos países produtores, os preços e a produção das baterias seriam diretamente afetados. Por outro lado, problemas de fornecimento a curto prazo influenciariam o desenvolvimento de novos produtos, tais como carros elétricos e turbinas eólicas.

Soluções

Especialistas da EIA recomendam uma série de medidas para garantir a disponibilidade dos principais minerais no futuro. Dentre elas, a conscientização sobre a necessidade de se investir no desenvolvimento sustentável da mineração em países com reservas abundantes.

Também é crucial desenvolver tecnologias mais eficientes no uso de minerais estratégicos e explorar alternativas menos prejudiciais para o solo e a água, como a biomassa.

A reciclagem é outro fator importante para aliviar a pressão sobre a oferta de minerais. Harald Gottsche, presidente e CEO da fábrica San Luis Potosí, do Grupo BMW, no México, disse ao Diálogo Chino que a empresa quer reduzir seu impacto em toda sua cadeia.

"A circularidade começa a partir do design do produto, com o uso de materiais secundários em nossas cadeias de valor, bem como com a reciclagem dos veículos do BMW Group no final de seu ciclo de vida", diz Gottsche. A empresa planeja reduzir o uso de cobalto nos cátodos de sua atual linha de baterias para menos de 10% até o final desta década.

"Nossa última geração de motores elétricos foi construída sem utilizar terras raras", diz Gottsche. Outras grandes empresas como Samsung e Tesla estão optando por abandonar as baterias de cobalto.

Este artigo foi originalmente publicado no Diálogo Chino.