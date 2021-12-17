Как американская методика остановки медикаментозного аборта распространяется в России
Расследование openDemocracy побудило Минздрав России обратить внимание на опасность недоказанной терапии, которую продвигают христианские консерваторы из США
Репортер openDemocracy под прикрытием получил в России консультацию по методу остановки аборта: его разработкой и продвижением занимаются западные консервативные христианские группы. Несмотря на международные предупреждения о вреде подобной терапии, специалисты проинструктировали репортера и предложили оплатить его осмотр у врача-гинеколога.
Редакция openDemocracy поделилась с Министерством здравоохранения информацией о том, как в России распространяется спорный метод остановки медикаментозного аборта. В ответ ведомство впервые согласилось обратить внимание на опасность методики остановки медикаментозных абортов.
Российские правозащитницы надеются, что за ответом Министерства здравоохранения последует «срочная реакция». «Ответ Минздрава означает, что все еще есть чиновники, которые думают о здоровье женщин»,– сообщила openDemocracy Алена Попова, правозащитница, юрист и основатель аналитического центра «Этика и технологии».
Спорный метод терапии был впервые разработан скандальным калифорнийским врачом общей практики, который сейчас консультирует американскую религиозную благотворительную организацию по борьбе с абортами Heartbeat International. Это недоказанная процедура, которая предположительно останавливает и отменяет эффект медикаментозного аборта. Она предусматривает прием ударной дозы гормона прогестерона после приема мифепристона (первой из двух таблеток, используемых при медикаментозном аборте).
Единственное исследование этой методики было приостановлено в США в 2019 году. Причиной послужило то, что в процессе некоторые испытуемые оказались в больнице с сильным кровотечением.
Эксперты также сомневаются в эффективности методики. Врачи утверждают, что в большинстве случаев прерывание беременности неэффективно, если женщина принимает только одну абортивную таблетку и не выпивает вторую – мизопростол.
Спорную гормональную терапию назначают только после первой абортивной таблетки – соответственно, ее предполагаемые эффекты могут отсутствовать.
Расследование под прикрытием
openDemocracy провела расследование под прикрытием, чтобы выяснить, как метод остановки и отмены эффекта аборта распространяется в России. Мы связались с 24-часовой горячей линией американской компании Heartbeat International, которая предоставила нам информацию об их партнере – организации «Агари», так называемом «родильном доме» в России.
Мы поговорили с американским волонтером «Агари», который называл его «приютом для женщин-мигрантов из Центральной Азии». Затем волонтер направила нас в партнерский медицинский центр «Агапе» в Москве, а также предложила покрыть расходы на терапию.
Онлайн-консультант в «Агапе» гарантировал, что их гинеколог осмотрит и проконсультирует нашего репортера, который решил прибегнуть к методике остановки и отмены эффекта аборта.
Международная горячая линия Heartbeat International также предоставила репортеру подробную информацию о российском партнере сети Peredumala.ru. Гинеколог этого сайта посоветовала нашему репортеру пройти терапию и заявила: «от прогестерона точно ничего [плохого] не будет».
Когда мы поделились результатами расследования с Министерством здравоохранения, ведомство назвало терапию «дискутабельной».
Между тем, российские политики, врачи и правозащитники негативно оценили продвижение методики в России.
«Врач не может гарантировать, что беременность будет протекать хорошо, если женщина остановит процесс аборта»,– говорит российский гинеколог Ольга Пустотина.
Российская фем-активистка Залина Маршенкулова вовсе называет попытки активистов останавливать медикаментозный аборт «антигуманными».
«Россия прибегает к самой агрессивной методике западных консерваторов и борцов с абортами»
«Это может наносить вред женщинам и подвергать их жизни риску»,– заявила бывший депутат Госдумы Оксана Пушкина в интервью openDemocracy. Также она добавила: «Россия как под копирку прибегает к самой агрессивной методике западных консерваторов и борцов с абортами».
Алена Попова – основатель организации «Этика и технологии» – считает, что распространение методики остановки аборта в России связано с давлением «пролайф-организаций»: «Считается, что важна численность родившихся, а не здоровье женщин и не здоровье детей».
Отвечая на запрос openDemocracy, организация Heartbeat International заявила, что «протокол, используемый в процессе остановки аборта, не является чем-то новым. [...] Прогестерон регулярно и безопасно используется при беременности с 1950-х годов».
«Более 2500 жизней спасены, благодаря методике остановки аборта»,– прокомментировали в Heartbeat International.
Растущая сеть организаций, продвигающих в России методику остановки аборта
В России аборты входят в систему ОМС. Женщина может по желанию свободно прервать беременность до 12-й недели, а позже – по медицинским показаниям. Согласно данным, опубликованным ООН в 2013 году, в России было самое большое число абортов на душу населения (37,4 на 1000 женщин в возрасте от 15 до 44 лет).
Почти через сто лет после того, как Советская Россия стала первой страной в мире, легализовавшей аборты, антиабортная позиция снова становится в стране актуальной. В прошлом году Владимир Путин – известный защитник «традиционных ценностей» – поручил правительству улучшить меры по профилактике абортов.
В октябре Москва присоединилась к Женевской декларации против абортов, инициированной администрацией Дональда Трампа. В тот же день республиканцы внесли в Конгресс США резолюцию, отрицающую право на аборт.
Согласно статьям на сайтах «Новости помощи беременным» (работает на базе Heartbeat International), и «Национальный католический регистр», российская сеть продвижения методики остановки абортов развивается, благодаря доктору Алексею Фокину из Санкт-Петербурга. Он основал проект Peredumala.ru, в который посоветовали обратиться нашему репортеру.
Фокин в течение пяти лет помогает женщинам «отменить последствия медикаментозного аборта» при поддержке «трех врачей и нескольких медсестер», утверждает портал «Новости помощи беременным».
Peredumala.ru призывает женщин покупать прогестерон без рецепта. В аптеке им советуют сказать, что препарат «попросили купить в стационаре».
В 2017 году Фокин основал «Две полоски» – «общественную организацию [...] по защите детей, беременных женщин и традиционных семейных ценностей».
Он также связан с сайтом Postabort.ru, где содержатся ссылки на книги, статьи, исследования и рассказы, описывающие предполагаемые негативные последствия аборта для психического здоровья женщин.
Фокин назвал результаты нашего расследования «абсолютно глупыми», «ошибочными» и «лживыми», но не стал комментировать информацию более подробно.
Номер телефона Peredumala.ru идентичен горячей линии, указанной на сайте программы помощи кризисным беременным и нуждающимся семьям с детьми «Спаси жизнь». В качестве специалистов в проекте задействованы как врачи и юристы, так и священники. Программа в 2017 году была запущена компанией «За жизнь!», поддерживаемой Русской Православной Церковью.
Организация «За Жизнь!» утверждает, что «обеспечивает защиту детей от зачатия до рождения», а также «защищает традиционные семейные ценности» и «решает демографические проблемы». Ее лидер Сергей Чесноков называет аборт «убийством». В 2017 году Владимир Путин позитивно оценил деятельность Чеснокова: «То, что вы делаете с точки зрения поддержки беременных женщин, которые принимают решение, оставить ребёнка или нет, – это абсолютно точно правильно. […] Я готов сделать всё, для того чтобы в этой части вашей работы вас, безусловно, поддержать».
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