Как американская методика остановки медикаментозного аборта распространяется в России

Репортер openDemocracy под прикрытием получил в России консультацию по методу остановки аборта: его разработкой и продвижением занимаются западные консервативные христианские группы. Несмотря на международные предупреждения о вреде подобной терапии, специалисты проинструктировали репортера и предложили оплатить его осмотр у врача-гинеколога.

Редакция openDemocracy поделилась с Министерством здравоохранения информацией о том, как в России распространяется спорный метод остановки медикаментозного аборта. В ответ ведомство впервые согласилось обратить внимание на опасность методики остановки медикаментозных абортов.

Российские правозащитницы надеются, что за ответом Министерства здравоохранения последует «срочная реакция». «Ответ Минздрава означает, что все еще есть чиновники, которые думают о здоровье женщин»,– сообщила openDemocracy Алена Попова, правозащитница, юрист и основатель аналитического центра «Этика и технологии».

Спорный метод терапии был впервые разработан скандальным калифорнийским врачом общей практики, который сейчас консультирует американскую религиозную благотворительную организацию по борьбе с абортами Heartbeat International. Это недоказанная процедура, которая предположительно останавливает и отменяет эффект медикаментозного аборта. Она предусматривает прием ударной дозы гормона прогестерона после приема мифепристона (первой из двух таблеток, используемых при медикаментозном аборте).

Единственное исследование этой методики было приостановлено в США в 2019 году. Причиной послужило то, что в процессе некоторые испытуемые оказались в больнице с сильным кровотечением.

Эксперты также сомневаются в эффективности методики. Врачи утверждают, что в большинстве случаев прерывание беременности неэффективно, если женщина принимает только одну абортивную таблетку и не выпивает вторую – мизопростол.

Спорную гормональную терапию назначают только после первой абортивной таблетки – соответственно, ее предполагаемые эффекты могут отсутствовать.

Расследование под прикрытием

openDemocracy провела расследование под прикрытием, чтобы выяснить, как метод остановки и отмены эффекта аборта распространяется в России. Мы связались с 24-часовой горячей линией американской компании Heartbeat International, которая предоставила нам информацию об их партнере – организации «Агари», так называемом «родильном доме» в России.

Мы поговорили с американским волонтером «Агари», который называл его «приютом для женщин-мигрантов из Центральной Азии». Затем волонтер направила нас в партнерский медицинский центр «Агапе» в Москве, а также предложила покрыть расходы на терапию.

Онлайн-консультант в «Агапе» гарантировал, что их гинеколог осмотрит и проконсультирует нашего репортера, который решил прибегнуть к методике остановки и отмены эффекта аборта.

Международная горячая линия Heartbeat International также предоставила репортеру подробную информацию о российском партнере сети Peredumala.ru. Гинеколог этого сайта посоветовала нашему репортеру пройти терапию и заявила: «от прогестерона точно ничего [плохого] не будет».

Когда мы поделились результатами расследования с Министерством здравоохранения, ведомство назвало терапию «дискутабельной».

Между тем, российские политики, врачи и правозащитники негативно оценили продвижение методики в России.

«Врач не может гарантировать, что беременность будет протекать хорошо, если женщина остановит процесс аборта»,– говорит российский гинеколог Ольга Пустотина.

Российская фем-активистка Залина Маршенкулова вовсе называет попытки активистов останавливать медикаментозный аборт «антигуманными».