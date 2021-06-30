“Дерево горит возле моей спальни”

Осенью прошлого года в Луганской области, на подконтрольной украинскому правительству территории, возникло несколько пожаров, которые унесли жизнь 11 человек. Около 600 домов были разрушены, cгорело более 20 гектаров леса.

Правоохранительные органы занимаются расследованием версий возникновения пожара, среди которых – умышленный поджог, самовозгорание, обстрел со стороны неподконтрольных украинскому правительству территорий, а также неосторожное обращение с огнем.

Но за сухими цифрами в государственной статистике остаются жизни нескольких сотен людей. О том, как села живут после пожара и что думают о случившемся экологи – в репортаже oDR.

Верховые пожары

На улице Лесной в поселке Муратово Луганской области оживает природа. Под ногами зеленеет трава, маленькие фиолетовые цветы пробиваются сквозь прошлогоднюю листву, а речка, в которой уровень воды едва доходит по щиколотку, медленно течет от одного дома к другому в заросшей канаве воды.

Дом Александра Ниловко расположен в середине улицы. Небольшое жилище, обмазанное глиной. Возле входных дверей – три собаки на железной цепи. Одну зовут Леся, хозяева говорят она “истеричка”, постоянно лает. Вторую Найда – она рядом с Лесей спит в деревянной будке. А про третью говорят просто – “она глухая”.

Ниловко родился в Муратово, закончил здесь восемь классов. Потом поехал учиться в Донецкий институт на милиционера, позже – в Киевскую юридическую академию. Работал в уголовном розыске в городе Стаханов Донецкой области. Сам по званию капитан. Когда началась война, вернулся назад в родной поселок в родительский дом.

“После пожара дом сгорел. Мы переехали сюда, в этой хате 30 лет никто не жил”, – рассказывает бывший милиционер. Ниловко лежит на кровати под одеялом, несколько лет назад его парализовало. Пожар, о котором рассказывает хозяин дома, случился в конце сентября прошлого года. Тогда в луганских лесах начались верховые пожары. Из леса огонь пришел и в села.