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В Украине впервые заработала гендерная квота на выборах. Каков ее результат?

В этом году украинский парламент принял новый Избирательный кодекс, который предусматривает гендерную квоту. На выборы в местные советы, состоявшиеся 25 октября, допустили только те политические партии, в списки которых вошли 40% женщин. Это, впрочем, не гарантировало избрание такого же процента женщин.

Ганна Соколова
17 November 2020
Юлия Костенко: бывшая депутатка от партии "Свобода"
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Фото: Facebook.

"Лучше бы взяла деньги и купила себе платье"

В 2014 году предпринимательница из Херсона Юлия Еременко стала волонтеркой гуманитарной организации "Красный крест" – помогала украинской армии. Накануне местных выборов в 2015 году товарищ по активистскому движению предложил ей баллотироваться в горсовет от "Радикальной партии Ляшка". Еременко согласилась, но в горсовет не прошла.

В 2018 году умер ее однопартиец, прежде избранный в горсовет, и Еременко должна была занять его место, поскольку была следующей в партийном списке. Однако другие однопартийцы, следующие за ней в списке, пытались "договориться", чтобы в обмена на деньги она написала отказ, а освободившееся место занял кто-то из них.

"Я сказала, что не собираюсь продавать свой мандат. Мне не нужны деньги. Я иду работать для общества, я тоже считаю, что достойна занимать депутатское кресло. Тогда один из кандидатов сказал: "Лучше бы ты взяла деньги и купила себе платье". Это было очень неприятно. Я считаю, что женщины сами способны зарабатывать деньги, — комментирует oDR Еременко. — Женщине приходится доказывать свою компетентность, способность стоять рядом с мужчинами. Приходится прикладывать больше усилий. Только своей борьбой за депутатство я добилась уважения коллег".

"Это патриархальная партия, там нет просьб, это был приказ".

Юлия Костенко из Полтавы работала преподавательницей в местном колледже. В 2013 году она стала участницей Евромайдана — пошла на акции протеста вслед за своими студентами.

"Руководству колледжа это не понравилось, и в наказание мне уменьшили ставку", — говорит oDR Костенко.

Она была вынуждена искать другую работу и в результате стала помощницей заместителя главы облгосадминистрации, была секретаркой городской ячейки партии "Свобода" и исполняла обязанности ее руководителя, пока он отсутствовал.

В 2015 году однопартийцы позвали Костенко поучаствовать в местных выборах. Костенко прошла сразу в три совета: городской, районный и в областной. Выбрала областной, работала в комиссии по медицине и социальной помощи. "Девушкам всегда дают такие "женские" комиссии", — отмечает Костенко. Она считает, что была эффективной депутаткой, хоть и не финансировала партию. Это и стало причиной того, что спустя год партийное руководство попросило ее сложить мандат, говорит Костенко.

"Это патриархальная партия, там нет просьб, это был приказ. И делалось это для того, чтобы завести в облсовет другого человека — бизнесмена с деньгами, который в свою очередь будет финансировать партию", — рассказывает Костенко.

Она сложила мандат, получила денежную компенсацию и должность помощницы народного депутата и секретарки областной партии. Но вскоре сложила и партбилет.

"В партии я занималась невидимой работой, меня обесценивали как личность, — объясняет Юлия. — Потом я боялась снова идти в политику. Тот опыт был очень болезненный. Если ты женщина, то априори должна выполнять обслуживающие функции и не должна претендовать на руководящие роли. Пока никого нет — хорошо, выполняй обязанности руководителя. Возвращается руководитель — ты уходишь на свое место".

"Чем ниже уровень власти — тем больше у женщин шансов"

Украинцы поддерживают идею гендерного баланса в политике: эту тенденцию в своих исследованиях отмечает неправительственная организация "Национальный демократический институт".

Тем не менее, как отмечает гендерная исследовательница Светлана Репик, в 2014 году среди депутатов Верховной Рады Украины было только 12% женщин. В областных советах — тоже 12% женщин. А уже на более низких уровнях, в районных, городских, поселковых и сельских советах — 23%, 28%, 46% и 51% соответственно. По мнению исследовательницы, это говорит о том, что возможность женщин быть избранными зависит от уровня власти. Чем он ниже — тем больше у женщин шансов.

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Светлана Репик. | Фото: Facebook.

Этот тезис подтвердился в процессе децентрализации, отмечает Репик. До внедрения реформы около половины председателей сельских советов были женщинами. С началом реформы в 2016 году местные советы получили больше полномочий и большие бюджеты, соответственно, женщин, возглавляющих эти советы, стало значительно меньше — 15%.

"Это касается не только политической сферы, — говорит oDR Светлана Репик. — В других сферах, например, бизнесе, репрезентативность женщин также очень низка. Очень мало женщин являются собственницами бизнеса или занимают руководящие должности".

Причины этому комплексные, считает Репик. С одной стороны, на низкую представленность женщин в сферах, где есть власть и ресурсы, влияют стереотипы и общественные ожидания.

"Общество отводит женщинам роль матерей и домохозяек. Даже работающие женщины тратят больше времени на домашнюю работу, чем работающие мужчины. А могли бы потратить это время на свое профессиональное развитие", — комментирует Репик.

С другой стороны, влияет недостаток или отсутствие денег, необходимых для участия в политике и бизнесе, поскольку женщины часто получают меньшую зарплату.

"На этот разрыв влияет и вертикаль власти — то, что женщины реже занимают руководящие должности и, соответственно, получают меньшие зарплаты, и низкооплачиваемые сферы, в которых чаще работают женщины. А выбирают эти сферы тоже из-за стереотипов", — говорит Репик.

"Временный, но эффективный инструмент"

Поскольку причины низкой представленности женщин в политике комплексные, то и решать их нужно соответственно, считает Светлана Репик.

"Во всех сферах должно быть стремление к гендерной сбалансированности. Не стоит ограничивать женщин в выборе профессий. Не стоит считать лидерство мужским качеством, нужно развивать его и у женщин", — отмечает Репик.

По ее мнению, временным, но эффективным инструментом вовлечения женщин в политику может быть гендерная квота. Впервые она была прописана в изменениях к Закону "О политических партиях Украины" в 2013 году. Согласно изменениям, фракции, которые проведут 30% женщин в парламент, получат дополнительное финансирование. По информации Светланы Репик, на парламентских выборах в 2014 году эту норму соблюла только треть партий.

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Ольга Коцюруба. | Фото: Facebook.

"Это была стимулирующая норма, которая не предусматривала санкций, — комментирует oDR Ольга Коцюруба, старшая советница по правовым вопросам неправительственной организации "Гражданская сеть ОПОРА". — Одна из партий, которая выполнила эту норму на парламентских выборах в 2014 году — "Самопомощь". Хоть к концу каденции эта квота не сохранилась из-за оттока кадров в партии, дополнительное финансирование сохранилось", — говорит Ольга Коцюруба.

Закон "О местных выборах" также предусматривает участие не меньше 30% женщин. Но в других нормативных актах, регулирующих избирательный процесс, эта норма не упоминается. Поэтому неясно, насколько она обязательна, отмечает Кацюруба.

"Центральная избирательная комиссия могла бы разъяснить этот момент. Но она просто не отказывала в регистрации партиям, которые не придерживались этой нормы. Такие решения оспаривались в судах. К примеру, "Самопомощь" подавала иски в отношении других партий, которые не придерживались нормы. Одна судебная коллегия защитила гендерную норму, другая — нет. Высший административный суд поставил точку: норма не обязательна. Так установилась судебная практика", — рассказывает Коцюруба.

В этом году парламент принял новый Избирательный кодекс, который ввел обязательную гендерную квоту. Накануне выборов в местные советы, запланированные на 25 октября, Центральная избирательная комиссия опубликовала разъяснение. В списках партий на выборы в большие громады должно быть не меньше 40% женщин, в маленькие громады — не меньше 30%. Располагать женщин исключительно в конце списка тоже нельзя: в каждой пятерке должно быть три человека одного пола и два другого. Если количество человек в списке не кратно пяти, то кандидаты и кандидатки располагаются поочередно.

За несоблюдение этой нормы предусмотрена санкция — отказ в регистрации всего списка. К примеру, в Изюме Харьковской области территориальная избирательная комиссия отказала политической партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков" в регистрации кандидатов в горсовет из-за несоблюдения гендерной квоты.

Однако так поступали не все территориальные избирательные комиссии. И когда уже после регистрации выявляли это нарушение, регистрация списка не отменялась, поскольку это не предусмотрено законом. По мнению Коцюрубы, чаще всего так происходило не из-за злого умысла, а из-за нехватки знаний у членов территориальных избирательных комиссий.

Подставные кандидатки

Однако некоторые партии придумали, как умышленно обойти гендерную квоту.

"Гендерная квота обязательна только в момент выдвижения. За 18 дней до выборов кандидаты могут написать заявления об отказе от баллотирования, якобы они передумали. А уже после выборов они могут написать заявления об отказе от мандата", — объясняет Ольга Коцюруба.

По ее информации, для такой "схемы" некоторые партии специально искали технических кандидатов, но чаще — именно кандидаток. Некоторые даже подавали объявления о поиске людей, готовых войти в список, а после регистрации отказаться от баллотирования. Об этих случаях наблюдатели "Гражданской сети ОПОРА" узнали из частных разговоров с представителями партий, а также сами находили такие объявления в интернете и газетах.

Некоторые партии подавали объявления о поиске людей, готовых войти в список, а после регистрации отказаться от баллотирования.

Так в Кременчуге Полтавской области территориальная избирательная комиссия зарегистрировали список партии "Европейская солидарность", в котором была соблюдена гендерная квота. А после регистарции 13 человек, среди которых было 5 женщин, написали заявления об отказе от баллотирования, таким образом нарушив гендерный баланс в списке. В ответ избирательная комиссия отменила регистрацию списка. Но партия подала в суд и выиграла. По наблюдениям Коцюрубы, в анологичных случаях суды чаще становятся на сторону партий.

"Есть также несколько случаев, когда территориальная избирательная комиссия регистрировала список, в котором не соблюдена гендерная квота и это решение никто не обжаловал", — рассказывает Коцюруба.

Кроме того, были случаи, когда партии, когда им указывали на несоблюдение гендерной квоты и грозили отказом в регистрации, называли это "технической ошибкой" и просили дать возможность исправить ее.

"По сути они делали подмену списка. Но хотя бы был результат — они были вынуждены подать новый список с соблюдением квоты", — отмечает Коцюруба.

Так в неправительственной организации "Национальный демократический институт" сделали вывод: "Обеспечение соблюдения 40% гендерной квоты было непоследовательным".

Нарушение гендерной квоты из-за отказа кандидаток от баллотирования было среди недостатков нового Избирательного кодекса, которые нужно было исправить после вето президента Владимира Зеленского.

Ольга Коцюруба, состоявшая в рабочей группе по доработке законопроекта, говорит, что эксперты не нашли решения этой проблемы. Кандидат должен иметь право отказаться от баллотирования, если, например, уже после регистрации не согласится с политикой лидера партии. У рабочей группы было предложение: после отказа кандидата выдвигать нового кандидата такого же пола. Но в таком случае уже зарегистрированный список партии мог бы полностью обновляться, что нарушает принцип прозрачности и информированности избирателя.

"Иллюзия равноправия"

Гендерная квота дала возможность избираться женщинам, желающим заниматься политикой. Однако дискриминация, с которой и раньше сталкивались кандидатки, осталась. В то же время, как отмечают в неправительственной организации "Национальный демократический институт", во время этой избирательной кампании кандидатки были больше информированы о дискриминации благодаря инициативе "Выборы без сексизма", которая документировала такие случаи и оказывала кандидаткам бесплатную юридическую и психологическую помощь.

"Активисты и кандидатки сообщили об около 50 случаях сексизма во время избирательной кампании с помощью чат-бота и "горячей линии", созданных в рамках инициативы. "Украинский женский фонд" сообщил, что около трети кандидаток в десяти областях, где организация проводила мониторинг, подверглись различным видам насилия, среди которых словесные угрозы, травля в социальных сетях, черный пиар, порча агитационных материалов и физическое насилие, направленное на работников избирательных штабов. В "Национальный демократический институт" также поступали сообщения о подобных случаях насилия во время избирательной кампании от кандидаток в других регионах", — отметили в неправительственной организации.

Около трети кандидаток в десяти областях, где проводился предвыборный мониторинг, подверглись различным видам насилия.

Согласно исследованию "Насилие в отношении женщин в политике. Украина", проведенному общественной организации "Ла Страда" на протяжении 2010 — 2018 годов, 59% женщин в политике страдают от проявлений сексизма, 47% — от сексуальных домогательств, 59% — от психологического насилия, 58% — от словесных оскорблений. Большинство женщин, занимающихся политикой, сталкиваются с унижением через соцсети и СМИ – по данным организации, их 62%. Так, во время этой избирательной кампании под постами кандидаток в соцсетях можно было встретить, к примеру, такой комментарий: "Замуж и детей рожать, пока еще можешь! А в политику бабушкой пойдешь, если захочешь, когда будет хоть малейший жизненный опыт. Главное достижение женщины — это дети и хорошая семья".

Украинское законодательство предусматривает механизмы защиты от оскорблений, угроз и насилия, напоминает адвокатка и глава "Ассоциации женщин-юристок Украины "ЮрФем" Кристина Кот. Она рекомендовала кандидаткам обращаться в полицию, к Уполномоченному по правам человека, на горячую линию бесплатной правовой помощи и в женские правозащитные организации. Еще один инструмент защиты прав — иск в суд в защиту чести, достоинства и деловой репутации. Организация "ЮрФем" сопровождает два таких дела. Одно из них уже передано в суд, другое на стадии подготовки.

"Важно говорить о проблемах, чтобы у нас не создавалась иллюзия, которую пытаются иногда создать законодатели и депутаты: якобы что вам еще нужно, есть квоты, есть право голоса, есть право баллотироваться на выборах. Все есть. Что вам еще нужно? Что мешает? — комментирует oDR адвокатка. — Мы не можем законодательством урегулировать все детали. Невозможно каждое действие вместить в нормативный акт. Здесь вопрос правовой культуры, осознанности, отношения к женщинам как к равноценным субъектам и уважения к их правам. К сожалению, в нашей культуре это еще не очень развито. И это отражается на политических партиях".

"На конкурсе красоты мы бы за вас проголосовали"

По информации неправительственной организации "Гражданская сеть ОПОРА", среди кандидатов на этих местных выборах было 44% женщин, что на 10% больше, чем во время предыдущих местных выборов в 2015 году. Больше всего женщин в списках "Радикальной партии Ляшка", партий "Батьківщина" и "Наш край" — на уровне 46%. Меньше всего женщин в списках партии "Свобода" и "Партия Шарий" — 42%.

Однако это не означает, что такая же представленность женщин — больше 40%, будет в итоге выборов, еще до объявления официальных результатов отметили в международном благотворительном фонде "Украинский женский фонд".

Действительно, как проанализировала представительница общественного движения "ЧЕСНО" Вита Думанская, в депутатском составе Киевского горсовета всего треть женщин. Это больше, чем в результате местных выборов в 2015 году — тогда в Киевский горсовет прошло 19% женщин. В других городах ситуация похожая: депутаток стало больше по сравнению с предыдущими выборами, но меньше, чем на этапе баллотирования. Причиной, по мнению Виты Думанской, может быть то, что партийные списки чаще всего возглавляли мужчины, а женщин располагали в конце каждой пятерки списка.

Во время избирательной кампании кандидатка в Херсонский горсовет Юлия Еременко была на пятом месте в списке "Радикальной партии Ляшка". Она считает, что, если бы не гендерная квота, она бы не получила такое место. Тем не менее, партия не набрала достаточно голосов, чтобы пройти в горсовет, и Юлия не стала депутаткой. Всего в Херсонский горсовет прошло 25% женщин.

Избирательная кампания запомнилась Юлии Еременко сексизмом в отношении кандидаток. "Когда я рассказывала избирателям о единственной кандидатке в мэры Херсона, они отмечали не ее компетентность, а ее красоту. Когда мы вместе с другими кандидатками в горсовет вышли агитировать, избиратели сказали нам: "На конкурсе красоты мы бы за вас проголосовали". Согласитесь, что кандидату-мужчине такого не скажут, даже если он очень привлекателен", — рассказывает oDR Юлия.

"Раньше стереотипы больше чувствовались. Кандидаткам постоянно задавали вопросы о замужестве и детях. В этом году этого стало меньше", — комментирует oDR Юлия Костенко, кандидатка в Полтавский горсовет.

После неудачного опыта в партии "Свобода" она решила баллотироваться от другой партии — "Европейская солидарность", и стала депутаткой. От партии в горсовет прошли шесть человек, половина из них — женщины. Всего в Полтавском горсовете, около 30% женщин, в облсовете — меньше, 23%.

Так в "Украинском женском фонде" сделали вывод: гендерная квота сработала, но не так эффективно, как предполагалось.

"Благодаря соблюдению гендерной квоты в избирательных списках партий было больше женщин. Однако присутствие женщин в избирательных списках на уровне 43% не привело к такой же представленности среди избранных кандидатов и кандидаток", — отмечают в фонде.

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