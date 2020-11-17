В Украине впервые заработала гендерная квота на выборах. Каков ее результат?

Согласно исследованию "Насилие в отношении женщин в политике. Украина", проведенному общественной организации "Ла Страда" на протяжении 2010 — 2018 годов, 59% женщин в политике страдают от проявлений сексизма, 47% — от сексуальных домогательств, 59% — от психологического насилия, 58% — от словесных оскорблений. Большинство женщин, занимающихся политикой, сталкиваются с унижением через соцсети и СМИ – по данным организации, их 62%. Так, во время этой избирательной кампании под постами кандидаток в соцсетях можно было встретить, к примеру, такой комментарий: "Замуж и детей рожать, пока еще можешь! А в политику бабушкой пойдешь, если захочешь, когда будет хоть малейший жизненный опыт. Главное достижение женщины — это дети и хорошая семья".

Украинское законодательство предусматривает механизмы защиты от оскорблений, угроз и насилия, напоминает адвокатка и глава "Ассоциации женщин-юристок Украины "ЮрФем" Кристина Кот. Она рекомендовала кандидаткам обращаться в полицию, к Уполномоченному по правам человека, на горячую линию бесплатной правовой помощи и в женские правозащитные организации. Еще один инструмент защиты прав — иск в суд в защиту чести, достоинства и деловой репутации. Организация "ЮрФем" сопровождает два таких дела. Одно из них уже передано в суд, другое на стадии подготовки.

"Важно говорить о проблемах, чтобы у нас не создавалась иллюзия, которую пытаются иногда создать законодатели и депутаты: якобы что вам еще нужно, есть квоты, есть право голоса, есть право баллотироваться на выборах. Все есть. Что вам еще нужно? Что мешает? — комментирует oDR адвокатка. — Мы не можем законодательством урегулировать все детали. Невозможно каждое действие вместить в нормативный акт. Здесь вопрос правовой культуры, осознанности, отношения к женщинам как к равноценным субъектам и уважения к их правам. К сожалению, в нашей культуре это еще не очень развито. И это отражается на политических партиях".

"На конкурсе красоты мы бы за вас проголосовали"

По информации неправительственной организации "Гражданская сеть ОПОРА", среди кандидатов на этих местных выборах было 44% женщин, что на 10% больше, чем во время предыдущих местных выборов в 2015 году. Больше всего женщин в списках "Радикальной партии Ляшка", партий "Батьківщина" и "Наш край" — на уровне 46%. Меньше всего женщин в списках партии "Свобода" и "Партия Шарий" — 42%.

Однако это не означает, что такая же представленность женщин — больше 40%, будет в итоге выборов, еще до объявления официальных результатов отметили в международном благотворительном фонде "Украинский женский фонд".

Действительно, как проанализировала представительница общественного движения "ЧЕСНО" Вита Думанская, в депутатском составе Киевского горсовета всего треть женщин. Это больше, чем в результате местных выборов в 2015 году — тогда в Киевский горсовет прошло 19% женщин. В других городах ситуация похожая: депутаток стало больше по сравнению с предыдущими выборами, но меньше, чем на этапе баллотирования. Причиной, по мнению Виты Думанской, может быть то, что партийные списки чаще всего возглавляли мужчины, а женщин располагали в конце каждой пятерки списка.

Во время избирательной кампании кандидатка в Херсонский горсовет Юлия Еременко была на пятом месте в списке "Радикальной партии Ляшка". Она считает, что, если бы не гендерная квота, она бы не получила такое место. Тем не менее, партия не набрала достаточно голосов, чтобы пройти в горсовет, и Юлия не стала депутаткой. Всего в Херсонский горсовет прошло 25% женщин.

Избирательная кампания запомнилась Юлии Еременко сексизмом в отношении кандидаток. "Когда я рассказывала избирателям о единственной кандидатке в мэры Херсона, они отмечали не ее компетентность, а ее красоту. Когда мы вместе с другими кандидатками в горсовет вышли агитировать, избиратели сказали нам: "На конкурсе красоты мы бы за вас проголосовали". Согласитесь, что кандидату-мужчине такого не скажут, даже если он очень привлекателен", — рассказывает oDR Юлия.

"Раньше стереотипы больше чувствовались. Кандидаткам постоянно задавали вопросы о замужестве и детях. В этом году этого стало меньше", — комментирует oDR Юлия Костенко, кандидатка в Полтавский горсовет.

После неудачного опыта в партии "Свобода" она решила баллотироваться от другой партии — "Европейская солидарность", и стала депутаткой. От партии в горсовет прошли шесть человек, половина из них — женщины. Всего в Полтавском горсовете, около 30% женщин, в облсовете — меньше, 23%.

Так в "Украинском женском фонде" сделали вывод: гендерная квота сработала, но не так эффективно, как предполагалось.

"Благодаря соблюдению гендерной квоты в избирательных списках партий было больше женщин. Однако присутствие женщин в избирательных списках на уровне 43% не привело к такой же представленности среди избранных кандидатов и кандидаток", — отмечают в фонде.