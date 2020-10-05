Город белорусских металлургов: люди, сталь и забастовки

Чрезвычайное применение силы при подавлении массовых протестов было остановлено в значительной мере благодаря забастовочному движению. Белорусский металлургический завод (БМЗ) в Жлобине был одним из тех крупных предприятий, где произошли активные выступления рабочих. С чего все началось в этом небольшом белорусском городе?

Рабочие против

17 августа рабочие БМЗ в Жлобине собрались на митинг. К собравшимся вышел председатель организации официальных профсоюзов, но в ответ зазвучали призывы к забастовке. Собрание проходило за территорией завода, и в один момент люди с криками "Заходи!" двинулись на предприятие через транспортную проходную. По словам одного из участников, дело чуть не дошло до драки с охраной, но рабочие все же вошли на территорию и маршем пошли вдоль цехов. Большим специальным автомобилем, перевозившим металл, заблокировали движение. Как говорят очевидцы, с часа до пяти были остановлены все три печи завода. Для переговоров приехало руководство предприятия, и только после нескольких часов протестов и блокады рабочие разошлись.

Хотя до полномасштабной забастовки дело и не дошло, выступления рабочих сильно озадачили власти и заводское начальство. До сегодняшнего дня никто из активных участников выступлений уволен не был, хотя такие угрозы звучали. Дело ограничивается лишь лишением премий. Однако активисты предполагают, что в будущем им не продлят контракты найма.

Сергей, молодой специалист на должности бригадира, говорит, что многое здесь зависит от менеджеров среднего звена. Те начальники цехов, которые сочувствуют протестам, сами помогают рабочим писать объяснительные, чтобы минимизировать угрозы наказания. При этом требования, выдвинутые забастовщиками, носили исключительно политический характер – отставка Лукашенко, освобождение всех задержанных, прекращение насилия в отношении мирных граждан, вывод из города ОМОНа и всех прибывших из других регионов милиционеров.

Протесты с подобными требованиями проходят в Жлобине с начала августа. Одна из их участниц – Светлана, местная предпринимательница. В ходе президентской кампании Светлана работала независимой наблюдательницей и в этом качестве была неоднократно задержана милицией. Утром 9 августа ее задержали прямо при выходе из дома, и на избирательный участок для наблюдения она попасть не смогла.

“Находясь в РОВД якобы для "профилактической беседы", я по звуку приезжавших во двор автозаков пыталась определить количество задержанных, - говорит Светлана. - По моим примерным подсчетам получилось около 140 человек. Потом один из милицейских начальников в беседе со мной проговорился, что всего забрали 320 человек. Хватали не только активных участников протестов, но и случайных людей. Один мужчина вышел из дома встретить жену, и его забрали в 15 метрах от подъезда. Многие были очень жестоко избиты”.