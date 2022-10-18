Тима Радя: "В тюрьме пользы не принесешь"

Может быть ты видел что-то яркое из антивоенной риторики, что тебя зацепило?

Перечеркнутая свастика и надпись "Пацаны против хуйни". Я бы на 9 мая стену Кремля таким завесил.

На твоей родине в Екатеринбурге появилась работа неизвестного художника, который поместил портрет Путина за решетку. Как ты в этом контексте интерпретируешь прозвище Екатеринбурга — "город бесов", которое ему дал Владимир Соловьев?

Екатеринбург всегда был местом довольно жестким и прямым. Люди там не просто говорят так, как думают. Они могут и ответить за эти слова, пояснить. Это и есть очень сильное, витальное проявление свободы. Красоту этой маргинальности сложно переоценить. А называть можно как угодно — хоть бесами, хоть панками, хоть кем-то еще.

Ну и "город бесов" появился все-таки в контексте конкретного события — это были протесты в сквере, когда горожане, среди которых был и я, смогли отстоять любимый сквер, а олигархия и власти отказались от идеи строительства храма.

Для меня эта борьба была важной еще и потому, что дом, в котором жила моя семья, когда-то находился ровно на том месте, куда они поставили первый камень своего храма. Им пришлось его убрать.

Ты говоришь, что участвовал в протестах. А как именно?

Призывал людей выходить, делал это публично. Одним из первых написал про забор, потому что увидел этот момент — там было штук пятьдесят пацанов в спортивных костюмах и рабочие, которые ставят забор. Я тогда подумал: "Да что за ебань?". [А потом] ронял этот забор, толкал мусоров. Что только не делали. В общем, постарались.

Это была твоя первая акция?

Нет, не первая. Но, наверное, самая успешная. И здесь расстраивает только то, что этот опыт появился [лишь] в 2019 году. Это дает тебе много сил и понимание, как вообще такие акции делаются. То есть общество смогло сказать "Нет", и власть к этому прислушалась.

А где для автора проходит грань между постом в Facebook и выходом на улицу? Что должно произойти?

Это каждый у себя должен спросить. Я выхожу. На мой взгляд, выходить — важно и нужно.

Ты не собираешься уезжать из России. Почему?

Мне интересна Россия, я люблю это место и хочу жить здесь. Сейчас, конечно, темные времена, но в наших силах сделать все по-другому. Я не вижу здесь никаких преград. Но если уехать, то даже не знаю, что я буду делать. Есть, конечно, люди, которые могут работать издалека, но возможности ограничены.

А что бы стало последней каплей?

Выбор между эмиграцией и тюрьмой — непростой. В тюрьме пользы не принесешь.

Ты много где был за рубежом. Когда находился там, не было желания остаться?

Я думаю, надо знать, как устроен мир. Нью-Йорк, Париж и все те удивительные города, которыми он наполнен. Мне там не очень интересно, если честно. Мне дорога Россия.

Твои работы удивительно угадывают будущее: взять хотя бы надпись "Все это не сон" в нижегородском лесу, которая выглядит, как печальное пророчество. Если бы ты мог сделать работу, которая обязательно сбудется для России будущего, что бы это было?

Это очень ответственный вопрос. Я, когда планирую, для меня предельно важно, чтобы мои работы были сюрпризом для всех. Только практические участники процесса об этом знают. Поэтому я теряюсь в ответе.

Может быть это должен быть не просто конкретный текст, а некая область или пожелание?

Мне нравится область климатического оружия. Думаю, если бы мы создали его, то ракета взлетела бы с космодрома и упала ровно в то место, с которого она и взлетела. И тогда Россия бы расцвела. Потому что все-таки грубость местных нравов у нас связана с суровостью условий, в которых мы живем.

Пусть будет теплее.