С началом войны в России появилось множество антивоенных низовых инициатив. Одна из крупнейших среди них – "Феминистское антивоенное сопротивление" (ФАС), полуанонимная организация, последовательно выступающая против войны с самого начала вторжения в Украину. "Феминизм как политическая сила не может быть на стороне войны, а особенно войны оккупационной", говорится в Манифесте ФАС – ее уставном документе.

Некоторые участницы ФАС делают публичные заявления от лица организации, однако никакого централизованного "руководства сверху" у феминистского сопротивления нет: в основе всей структуры лежат горизонтальные связи, участницы в разных регионах имеют полную свободу действия и проводят акции на свое усмотрение.

Среди всероссийских акций мирного протеста, организованных ФАС, особенно заметными стали "Тихий пикет" и "Женщины в черном". "Женщины в черном" продолжают традицию израильского антивоенного движения, зародившегося в ходе конфликта между Израилем и Палестиной в 1988 году: в ответ на действия Израиля на оккупированных территориях, облаченные в черное израильтянки начали каждую пятницу выходить на улицы Иерусалима.

Сопротивление старается работать с разными группами: активистки, в том числе, выпускают газету "Женская правда", ориентированную на старшее поколение. Газета сделана в духе обычных изданий "для дома", однако помимо кроссвордов и рецептов там можно найти новости из независимых источников и медиа.

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oDR поговорил с активисткой ФАС Эмилией Григорян о публичной стратегии организации и о ее методах организации протеста.