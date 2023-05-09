Пластилиновые пикеты: как выглядит антивоенный протест в сегодняшней России

Россиян, которые в первые дни войны все же решались выходить на антивоенные пикеты и митинги, задерживали моментально. Но несогласные граждане не стали сдаваться. Вместо этого они начали искать способы выходить на пикеты, формально не нарушая новые правила. Например, дизайнер Михаил Подивилов встал на входе станции метро "Лубянка" в Москве, подняв над головой банковскую карточку платежной системы "Мир". Но его не задержали, а лишь проверили документы и отпустили. К тому времени у Подивилова уже было административное нарушение, но он не побоялся выйти с пикетом: "Некоторые товарищи сомневались, что люди поймут посыл моей акции, но, как оказалось, зря: в России все всё понимают", – рассказывал об акции Подивилов.

Михаил Подивилов держит в руках платежную карту "Мир" – в качестве антивоенного символа | Фото: https://www.instagram.com/p/CbqSQM5Lb9A/

Еще один москвич 2 апреля вышел на акцию с упаковкой колбасы торговой марки "Мираторг", зачеркнув на обертке последние буквы так, чтобы получилось надпись "Мира!". Его почти сразу задержали. Та же участь ждала тех, кто вставал в пикеты с плакатами и двусмысленными надписями.

За год войны в рунете появилось немало роликов с тысячами просмотров, на которых люди стоят в публичных местах и держат в руках плакат "Обними, если против войны" или "Посигналь, если против войны". На видео к ним подходят десятки других горожан – молча обнимают или говорят слова поддержки.

Но и такие, казалось бы, безобидные акции тоже нередко заканчиваются задержанием и составлением протокола о дискредитации армии – известно о нескольких случаях в Самаре, Чебоксарах и Ижевске. Один из задержанных за "акцию с обнимашками" в марте 2023 года, двадцатилетний Никита Горбунов, в интервью "Важным историям" рассказал, что во время акции кто-то называл его "сученышом", а кто-то, напротив, поддерживал и беспокоился, что у него замерзнут руки.

Маленький пикет

Если для людей митинги запрещены, то для фигурок из "Лего" и плюшевых мишек – еще нет. К этому выводу еще в 2011 году пришли активисты барнаульского движения "За честные выборы!". Когда городские власти не одобрили заявку на проведение митинга, они выставили на городской площади десятки лего-человечков и мягких игрушек с плакатами и транспарантами: "Я за чистые выборы!", "Они забрали Кенни!" и "Мишек на север" (имелись в виду медведи на логотипе партии "Единая Россия"). Организаторы назвали серию пикетов "Наномитингом" – и их акцию быстро подхватили в других городах России.

Похожая идея пришла в голову бывшему маркетологу из Петербурга Евгению. Он решил, что раз стоять в пикете самому опасно, то в любом месте города можно поставить пластилинового человечка с плакатом. Эту акцию Евгений назвал "Маленьким пикетом": "Есть такая игра – "Sekiro" и персонаж Резчик, который вырезает фигурки будд, когда его переполняет гнев. – рассказывает автор идеи. – Я примерно такой же практикой занимался: делал этих маленьких человечков, когда мне было больно, плохо и посещало чувство несправедливости. В апреле 2022 года начал выносить их в город".