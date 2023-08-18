"История не должна воспитывать патриотов". Историк о новом учебнике Мединского

Путин не занимался однозначной прямой реабилитацией сталинизма. Я думаю, что здесь оказывало определенный сдерживающий эффект его сближение с РПЦ. Внутри РПЦ тоже есть разные тенденции и позиции, но все-таки доминировало осуждение сталинских репрессий, поскольку они были в том числе направлены против духовенства и против церкви.

Если мы посмотрим на более недавние события конца 2000-х-начала 2010-х, когда Кремль уже плотно взялся за историю, то и в этот период Путин часто уходил от четкого ответа, когда речь заходила о Сталине. Например, коммунистические движения неоднократно обращались к Путину с предложением вернуть Волгограду имя Сталинград. На это он отвечал, что решать должны жители города.

Эта двусмысленность со стороны Путина была намеренной?

Да, его позиция была намеренно двусмысленной. Но на протяжении последних 20 лет усиливалась тенденция к тому, чтобы позаимствовать из советского прошлого все, что свидетельствовало о мощи государства. Например, когда Путин говорит о Ленине и Сталине, становится очевидно, что для него Ленин –

антигерой, разрушивший Великую Империю. А Сталин, несмотря, может быть, на "какие-то недостатки", эту империю восстановил.

Идея о том, что "при Сталине империя восстановилась в советском варианте и стала более могущественной, а остальное неважно", становилась все более заметной с начала 2010-х годов. С этой точки зрения рассматривалось и все остальное – и перестройка, и гласность и прочее. Начиная с этого момента делались все более интенсивные попытки сформировать соответствующее представление о советском прошлом – и у детей, и у молодежи, и у всего общества.

Одновременно нарастало и давление, а затем и преследования в отношении тех, кто, подобно "Мемориалу", продолжал честно и критически говорить и писать об истории.