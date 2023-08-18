"История не должна воспитывать патриотов". Историк о новом учебнике Мединского
"Главным результатом изучения курса должно стать формирование у учащихся российской гражданской идентичности и патриотизма", говорится в введении к учебнику по истории России для учеников 11 класса, по которому школьники начнут учиться с сентября 2023. Его авторы – Владимир Мединский и Анатолий Торкунов – представили свою версию истории СССР и России, включая войну против Украины, которая оказалась полностью созвучна со звучащей с телеэкранов пропагандой.
Доктор наук, доцент и заведующая кафедрой славистики Страсбургского университета, специалист по истории СССР Эмилия Кустова рассказывает, чему может научить этот учебник и какое влияние он окажет на будущее поколение.
Что отличает этот учебник от всех написанных ранее?
Это одна из интересных особенностей нынешней дискуссии. На протяжении последних 15-20 лет история вообще и школьные учебники по истории России оказывались в центре обостренного внимания со стороны властей и в центре общественных дискуссий. Практически всегда речь шла о сталинском периоде, репрессиях с расширением за счет революции. А сейчас период, за который в первую очередь взялись авторы этого учебника для 11 класса – это последние 70 или 80 лет советской и российской истории. Это само по себе, мне кажется, интересно, если мы вспомним, что с начала 2000-х годов Кремль пытался, прежде всего, сформировать такие представления о советской истории, сталинизме и Второй мировой войне, которые позволили бы укрепить власть Путина.
Какое это было представление?
Путин еще с начала 2000-х годов играл на "неоднозначности" и посылал противоречивые сигналы. С одной стороны, на фоне Ельцина он сразу выделился рядом символических жестов и заявлений, которые подразумевали реабилитацию советского опыта и советского государства – например, о том, что распад Советского Союза – это крупнейшая геополитическая катастрофа ХХ века. При этом на прямые вопросы о репрессиях, сталинизме и Сталине он отвечал уклончиво.
Путин не занимался однозначной прямой реабилитацией сталинизма. Я думаю, что здесь оказывало определенный сдерживающий эффект его сближение с РПЦ. Внутри РПЦ тоже есть разные тенденции и позиции, но все-таки доминировало осуждение сталинских репрессий, поскольку они были в том числе направлены против духовенства и против церкви.
Если мы посмотрим на более недавние события конца 2000-х-начала 2010-х, когда Кремль уже плотно взялся за историю, то и в этот период Путин часто уходил от четкого ответа, когда речь заходила о Сталине. Например, коммунистические движения неоднократно обращались к Путину с предложением вернуть Волгограду имя Сталинград. На это он отвечал, что решать должны жители города.
Эта двусмысленность со стороны Путина была намеренной?
Да, его позиция была намеренно двусмысленной. Но на протяжении последних 20 лет усиливалась тенденция к тому, чтобы позаимствовать из советского прошлого все, что свидетельствовало о мощи государства. Например, когда Путин говорит о Ленине и Сталине, становится очевидно, что для него Ленин –
антигерой, разрушивший Великую Империю. А Сталин, несмотря, может быть, на "какие-то недостатки", эту империю восстановил.
Идея о том, что "при Сталине империя восстановилась в советском варианте и стала более могущественной, а остальное неважно", становилась все более заметной с начала 2010-х годов. С этой точки зрения рассматривалось и все остальное – и перестройка, и гласность и прочее. Начиная с этого момента делались все более интенсивные попытки сформировать соответствующее представление о советском прошлом – и у детей, и у молодежи, и у всего общества.
Одновременно нарастало и давление, а затем и преследования в отношении тех, кто, подобно "Мемориалу", продолжал честно и критически говорить и писать об истории.
Для Путина Ленин – антигерой, разрушивший Великую Империю. А Сталин, несмотря, может быть, на "какие-то недостатки", эту империю восстановил
В этом учебнике речь идет уже не столько о том, чтобы с помощью определенных представлений о далеком прошлом влиять на то, как люди видят настоящее, а о том, чтобы напрямую диктовать – в буквальном смысле, ведь речь идет о школе! – то, как они должны воспринимать окружающую реальность и события, свидетелями которых они стали и которые непосредственно влияют на их жизнь.
В этот учебник включили и полномасштабное вторжение в Украину, и Мединский даже говорил об этом в одном из своих интервью: "День победы в СВО мы обозначим, не сомневайтесь". В этом видится стремление самым решительным и быстрым способом повлиять на представления о том, что происходит прямо сейчас. Может быть, в этом есть в том числе беспокойство со стороны Путина и его окружения о том, какими войдут в историю их действия в последние годы и, в частности, начиная с 24 февраля 2022 года.
Любопытно, как там пишется про Горбачева – что он принимал неправильные решения и потерял власть над страной, из-за чего она трагически развалилась. Можно ли сказать, что Путин сейчас себя видит в роли Сталина, "возвращающего" земли уже в Российскую Федерацию?
В общем – да. Но я не думаю, что Путин хочет стоять в одном ряду со Сталиным – он для себя мыслит более почетное и более однозначно положительное место. Но в принципе у него и у авторов этого учебника такая параллель должна возникать. С самого начала полномасштабной войны власти постоянно проводили параллели между действиями Советского Союза во Второй мировой войне и действиями Кремля в Украине. Эта параллель выстраивается и в учебнике.
Очень давняя тема российского исторического нарратива, возникшего еще до ХХ века – "собирание русских земель". Эта интерпретация звучала и в текстах о присоединении Левобережной Украины в XVII веке, и о политике Московского княжества в XIII-XV веках. Этот же нарратив неоднократно звучал в устах Путина по поводу действий Сталина, особенно когда он противопоставлял их действиям Ленина. И, конечно, по поводу политики "возвращения исторических земель" последних лет самого Путина.
В связках Ленин-Сталин, Горбачев-Путин, конечно, выпадает фигура Ельцина – о нем говорят достаточно нейтрально, поскольку существует идея, что Путин стал его наследником, и какие-то остатки лояльности сохраняются.
Ельцин особенно выделяется на фоне Хрущева. В учебнике есть абзац, посвященный "непродуманным решениям" Хрущева. В частности осуждение соглашения о реабилитации репрессированных за сотрудничество с фашистами от 1955 года. И следом идет фраза, что решение привело к распространению национализма в Прибалтике и на западе Украины.
С точки зрения истории – это абсолютная глупость. Вообще, разделы о позднем сталинизме и оттепели в этом учебнике поражают обилием исторических ошибок, передергиваний и умолчаний. Другого там почти нет. И послевоенный период, и хрущевский – это политически ориентированный и насквозь лживый рассказ об истории. Все начинается с того, что вина за Холодную войну возлагается исключительно на США, которые якобы практически оккупировали Западную Европу, при этом страны Варшавского договора – Восточный блок, который был полностью под контролем Москвы и в котором были проведены репрессии по модели сталинских – предстают в этом учебнике как сделавшие свободный выбор в пользу социалистической системы и спасшиеся тем самым от закабаления со стороны США. Вся политика СССР и России предстает как исключительно позитивная, будь то в Азии или в Восточной Европе.
Учебник прямо подводит к мысли, что Россия во всех конфликтах и во всех своих взаимодействиях с внешним миром всегда была и остается права
Столь же проблематично и освещение внутренней политики Сталина в послевоенный период. Мы находим здесь и почти прямую реабилитацию самого Сталина, и ультра-имперский нарратив о том, как процветали национальные республики благодаря мудрой и щедрой политике Москвы, и систематические умолчания и ложь касательно репрессий. Последние предстают прежде всего в качестве возмездия за "проявления национализма" или "пособничество немцам" в национальных республиках.
Говоря о борьбе с "космополитами", авторы учебника ограничиваются чрезвычайно двусмысленными фразами о том, что она была связана с "обострением холодной войны" и направлена против "лиц, тесно связанных с организациями за границей", в том числе сионистскими. У читателя выстраивается четкая связь: США развязали холодную войну, и СССР был вынужден защищаться, а значит, преследования в отношении "тесно связанных" с Западом лиц выглядят оправданными. Невозможно не увидеть связь между этой ложью и сегодняшними преследованиями в отношении тех, кого пропаганда объявляет "пятой колонной".
От чтения этого учебника складывается впечатление, что в современных подростках власть видит только каких-то совсем неумелых ребят, которые умеют только в игры на айфоне играть.
Да, его авторы будто обращаются не к 17-летним выпускникам, готовящимся покинуть школу, а к детям, не способным воспринять сколько-либо сложную информацию. Мединский подчеркивал, что особенность и "новизна" этого учебника – это фокус на биографиях разных известных людей и информации о повседневной жизни. Но с точки зрения историографии это уже позапрошлый день. То есть, понятно, с одной стороны, что нужно рассказывать детям и подросткам об истории так, чтобы им было интересно, нельзя все время оперировать сухими схемами. Но, с другой стороны, превращать историю в набор биографий великих людей – это подход XIX века, когда во всех странах исторические нарративы были, прежде всего, инструментами формирования нации, национальной идентичности, гражданина, патриота и так далее. С тех пор от этого подхода в большинстве западных стран отказались как в академической науке, так и в школьном образовании.
В России это предъявляется как достоинство нового учебника – он прямо подводит к мысли, что Россия во всех конфликтах и во всех своих взаимодействиях с внешним миром всегда была и остается права, будучи при этом жертвой или потенциальной жертвой вредной политики Запада. Но история должна воспитывать не патриотов, а критически мыслящих людей.
Как вы думаете, какое влияние этот учебник окажет на поколение, которое будет по нему учиться?
Я не думаю, что сегодня учебник продолжает определять представления молодежи об истории и о прошлом. Очень важную роль играют учитель и семья. С другой стороны этот учебник – лишь одно проявление того, как рассказ об истории встает в России на службу политики и националистической пропаганды. Есть множество других каналов информации, которые транслируют похожие идеи. Это кинематограф, это всевозможная откровенно пропагандистская продукция, которая постоянно проводит параллели между Великой Отечественной войной и войной в Украине.
Все вместе это, конечно, формирует, представление о том, что история – это непременно источник гордости, что ее главная, даже единственная функция – внушать гордость за свою страну. Одного учебника недостаточно, чтобы воспитать целое поколение, но если мы добавим, с одной стороны, все остальные каналы распространения такого видения истории, а с другой – усиливающуюся цензуру, то окажется, к сожалению, что возможностей для публичного существования альтернатив этому нарративу все меньше и меньше. К этому добавляется потеря интереса к истории, незнание ее.
Это хорошо видно по соцопросам про отношение россиян к репрессиям и к Сталину, которые регулярно проводит Левада-Центра: в последние два десятилетия главная тенденция заключалась не в том, что росло число открытых сторонников Сталина, а в том, что стало на порядок больше людей, которые говорят, что ничего не знают о сталинизме и не могут ответить на вопросы.
Замалчивание всего, что не устраивает сегодняшний Кремль – большой террор, репрессии целых народов, диссидентство – порождает безразличие и освобождает пространство для реабилитации Сталина как лидера, победившего во Второй мировой войне.
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