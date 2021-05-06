Отправка на расправу

С началом второй российско-чеченской войны Европа стала убежищем для десятков тысяч уроженцев Чечни, бежавших от кровопролитной войны и преследований российских силовиков. До миграционного кризиса в Европе в 2015 году выходцы из России составляли одну из самых больших групп соискателей убежища. В 2013 году за убежищем в страны ЕС обратилось более 40 тысяч российских граждан, большинство – уроженцы Чеченской республики. В 2020 году просителями убежища из России стали 5,5 тысяч человек.

Как правило, чеченские беженцы из России попадают в Европу через Беларусь, а первой страной, в которой они просят убежище, становится Польша. При выезде из Беларуси в Польшу пограничники не смотрят на наличие разрешения на въезд в Европейский союз – и беженцы запрашивают убежище на польском пограничном посту. Для бегущих из России, не имеющих шенгенских виз, это самый легкий способ попасть в Европу. Но для большинства попросивших убежище Польша становится лишь транзитом в другие страны Западной Европы. Основная часть перебирается в Германию и Францию. Именно в этих двух странах образовалась самая многочисленная чеченская диаспора в Европе.

Однако, согласно дублинскому регламенту ЕС, ответственность за беженцев несет первая страна, в которую они прибывают. В соответствии с этим регламентом многих беженцев, перебравшихся из Польши в другие страны, отправляют обратно. Если же Польша не соглашается их принять, то беженцев ждет депортация в Россию.

Решение суда – не закон

9 апреля 2021 французские власти депортировали уроженца Чечни Магомеда Гадаева из Парижа в Москву. В знак протеста Гадаев вспорол себе живот, а его адвокат Арно Тулуз подал жалобу в Национальный суд по вопросам убежища (CNDA), чтобы приостановить депортацию.

По словам самого Гадаева, он был осужден в 2006 году российским судом за участие во Второй российско-чеченской войне. После освобождения в 2009 году был похищен силовиками в Чечне и провел пять месяцев на базе грозненского ОМОН. Освободившись из-под незаконного заключения, Гадаев уехал в Польшу, где получил политическое убежище. В 2012 году он перебрался во Францию и также запросил статус беженца. В том же году он выступил свидетелем по уголовному делу о пытках на базе ОМОН в Грозном и дал показания против силовиков следователю СКР.

В январе 2019 года Франция отказала Гадаеву в убежище, поскольку у него уже был статус беженца в Польше. Однако Польша отозвала его статус и отказалась принимать обратно. Гадаев снова попросил убежище во Франции. На этот раз, в октябре 2020 года – спустя три дня после убийства учителя Самуэля Пати – французское агентство по делам беженцев (OFPRA) ответило ему очередным отказом, а сам Гадаев был помещен в депортационную тюрьму. По словам Арно Тулуза, адвоката Гадаева, 10 марта 2021 года суд постановил, что депортировать его в Россию нельзя, поскольку его нахождение там может быть небезопасным. 28 марта Гадаева выпустили из тюрьмы и обязали каждый день отмечаться в комиссариате. 8 апреля, когда он в очередной раз пришел отметиться, его задержали и снова посадили в тюрьму.

Магомед Гадаев

Защитник Гадаева обжаловал решение об отказе в убежище в суде; заседание по жалобе было назначено на 28 апреля. Жена Гадаева и пять его детей остаются во Франции. Решение суда будет озвучено 19 мая.

В разговоре с oDR Арно Тулуз настаивает, что депортация Гадаева является "абсолютно незаконной": "Миграционные власти не имели права его выслать из страны до решения суда по срочной жалобе, которую он подал о законности его депортации. Кроме этого, в силе осталось решение о запрете депортации от 10 марта".

Тулуз связывает депортацию Гадаева с тем, что в ноябре 2020 года министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин договорился со своим российским коллегой Владимиром Колокольцевым о сотрудничестве по вопросам реадмиссии граждан России из Франции. По данным адвоката, министры договорились об отправке в Россию тех ее граждан, которым Франция отказала в убежище и которые состоят во французском списке "Fiche-S" (список граждан, которые отмечены государством как представляющие возможную опасность - прим. ред.). Сами министерства детали соглашений не раскрывали.

По словам Тулуза, Гадаев был судим во Франции дважды: за драку, из-за которой он был осужден на полгода, и за нарушение ограничений на передвижение, за что его посадили в тюрьму на несколько месяцев.

Сейчас Гадаев находится в Чечне – в республику его передали полицейские Нового Уренгоя, где он рассчитывал остаться после того, как ему разрешили покинуть аэропорт Шереметьево. 12 апреля силовики провели обыск в доме родителей Гадаева, в котором Магомед не был 11 лет. По версии следствия, там хранилось спрятанное им ружье. После отказа от независимого адвоката, предоставленного “Мемориалом”, Гадаев стал фигурантом уголовного дела о хранении оружия. Суд отправил его в СИЗО.

Силовые органы официально никак не комментировали его задержание. До депортации в Россию он не числился в российских базах розыска.

В ответ на запрос oDR, в пресс-службе посольства Франции в Москве прокомментировали, что разделяют позицию министерства внутренних дел Франции по поводу его депортации. На вопрос о том, следят ли в посольстве за ситуацией с Гадаевым в России, ничего не ответили.

"Макрон должен вернуть Гадаева обратно во Францию"

Депортация Гадаева вызвала бурное возмущение французских и международных правозащитников. Amnesty International и французская организация Le Comité Tchétchénie осудили власти Франции за нарушении закона и своих международных обязательств по защите прав человека. Они призвали президента Макрона "принять усилия по возвращению Гадаева во Францию".

Правозащитники указывают, что власти Франции усилили преследование представителей чеченской общины после убийства учителя Самуэля Пати. Чеченские активисты во Франции 14 апреля начали собирать информацию о депортированных беженцах и тех, кому грозит депортация. Они собираются передать эти списки правозащитникам для дальнейшей работы по этим делам.

15 апреля 12 крупных международных правозащитных организаций опубликовали совместное заявление о ситуации Гадаева. Правозащитники обвинили французские власти, в том, что они, по сути дела, отправили Гадаева на расправу, отметив что против него может быть сфабриковано уголовное дело, а сам он может стать жертвой пыток. Правозащитники потребовали у властей Франции "связаться с российской стороной для недопущения нарушения прав Гадаева, в том числе права на жизнь и права не подвергаться пыткам".

Сам Гадаев является членом чеченских общественных организаций "Барт Маршо" и "Ассамблея чеченцев Европы", базирующихся во Франции. Участники этих организаций выступают в том числе за "деоккупацию Чеченской республики Ичкерия".

Экстрадировать нельзя, депортировать

По данным чеченской правозащитной ассоциации Vayfond, занимающейся защитой прав кавказских беженцев в Европе, российские власти активно используют международные розыскные базы Интерпола для запроса экстрадиции чеченских беженцев, ищущих убежище в Европе. Как отмечают в Vayfond, часто российские органы объявляют беженцев в розыск по политическим мотивам и сфабрикованным уголовным делам. В организации заявляют, что с 2017 года добились снятия с розыска 15 уроженцев Северного Кавказа, внесенных в базы Интерпола Россией.