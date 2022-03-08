"Как относитесь к режиму?"

В одном из Telegram-каналов читаю, что группа протестующих находится у здания журфака МГУ — он через дорогу от перекрытой Манежной площади. Пытаюсь туда пробраться и оказываюсь у памятника Марксу. Но к этому времени здесь уже никого нет.

Ко мне подходят двое полицейских, спрашивают документы и требуют проследовать к автозаку “для доставления в ОВД и проверки по базам”.

Спорить в такой ситуации бесполезно, иду в полицейскую маршрутку.

Меня задерживают очень быстро и без применения силы – в отличие минимум 34 участников протестных акций, которые, по данным "ОВД-Инфо", были жестоко избиты во время задержания в разных городах. Демонстрантов били руками, ногами, дубинками и применяли электрошокеры. Особенно отличилось ОВД в Братеево на юге Москвы. Там феминисток обливали водой, наносили удары, оскорбляли. Участнице протестов Александре Калужских удалось незаметно сделать аудиозапись допроса и зафиксировать пытки со стороны сотрудников.

"Путин на нашей стороне. Вы враги России. Вы враги народа на**й. Сейчас за***шим на**й вас здесь и все. Дело в шляпе. Еще премию за это получим”, — кричал полицейский на задержанную, параллельно избивая ее на виду у другой сотрудницы.

Немногие после такого решаются пойти на акцию повторно, учитывая, что риск заключается не только в том, чтобы быть покалеченным, но и в том, чтобы получить огромный штраф или быть арестованным на длительный срок. Российское законодательство в случае первого задержания на митинге предусматривает штраф до 15 тысяч рублей. Повторное в течение года — до 30 суток ареста или штраф до 300 тысяч рублей. Более двух административных протоколов за полгода — уголовное дело с реальной перспективой оказаться за решеткой. При этом с начала военных действий в Украине на российских антивоенных акциях, проходящих ежедневно, задержали, по данным правозащитного проекта “ОВД-Инфо”, более 13 тысяч человек.

Образцовое ОВД

— У тебя забрало запотело, — кричит полицейскому молодой задержанный в автозаке.

— Ну чего ты их злишь? — говорю я.

— Все равно не они нас будут оформлять, — отвечает он.

“Позор!”, “Свободу!”, — кричит еще один задержанный. Поначалу думаю, что это подсадной полицейский и стараюсь при нем много не говорить: кофта марки Thor Steinar, телосложение как у типичного российского оперативника. Возможно, я ошибся — весь день его продержат с нами и даже возьмут отпечатки пальцев — хотя по закону человек имеет право отказаться от дактилоскопии.

По итогу в нашем автозаке — 25 человек, больше половины при этом не участвовали в протестах, но оказались рядом. Мы делаем чат задержанных в Telegram, чтобы оперативно передавать информацию “ОВД-Инфо” о том, в какое отделение нас везут и что происходит на месте.

В пути в ОВД я удаляю на своем телефоне приложения, которые могут вызвать особый интерес у оперативников и подчищаю фотографии. Начинают звонить родственники: в Москве перевернулся автозак с задержанными, близкие спрашивают, не наш ли это.

Мои соседи по автозаку — женщины и мужчины 20-30 лет. Есть и несколько участников постарше.

— Ох, долго нас будут так держать? — сокрушается один из задержанных.

Разговор никто не поддерживает: большинству понятно, что быстро не отпустят. У кого есть пауэрбанки, дают их остальным, чтобы каждый мог подзарядить телефон.

Уже ночью, после освобождения, я прочитал множество свидетельств о том, что в центре Москвы полицейские активно выхватывали обычных прохожих — видимо, выбирая людей интеллигентного вида. В некоторых случаях, чтобы решить, задерживать человека или нет, “космонавты” требовали разблокировать телефоны и показать личную переписку. Раньше я читал о таких случаях в Грозном, теперь это практика пришла в столицу.

Нас выгружают в одном из ОВД на окраине Москвы. Несмотря на случаи насилия в других отделениях столицы, это оказывается практически образцовым. Новый ремонт. В коридорах на стенах — фотографии из фильмов про добрых полицейских. Чистота. Напоминает детский сад, в который я вожу своих детей. Нас приводят в актовый зал ОВД: стулья с мягкими спинками, на стене — вымпел “Лучшее ОВД округа”, три портрета Путина и один — министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Полицейские — подчеркнуто вежливые, причем не только с нами. В фойе ОВД — зарешеченный “обезьянник”, в котором закрыты трое мужчин. Один из них — на вид пьющий парень гоповатого вида — ходит из угла в угол, то отжимаясь, то отрабатывая боксерские удары по стене.

— Ну Михалыч, ну сколько мне тут сидеть, мне на работу надо! — обращается он к пожилому участковому, с которым их явно связывают годы знакомства.

— Вася, ну при всех говорю — это теперь не от меня зависит, — по-отечески отвечает полицейский.