"Кровавый январь": убийства и пытки протестующих в Казахстане. Есть ли шанс на справедливость год спустя?

Маханбаев начал терять сознание, но помнит, что мимо проезжала "Газель", загруженная ранеными и убитыми, в которую положили и его. Затем его привезли в челюстно-лицевую больницу. Там, на столе, рядом с ним лежали еще двое раненых, а на полу – крупный мужчина лет сорока. Все они были в крови.

Косаю наложили швы и сделали обезболивающий укол. Первичную помощь оказывала медсестра, а врачи были заняты тяжелоранеными. После этого его отправили в городскую больницу № 12. Там он запомнил чей-то голос: "Мертвых сюда, экстренных – в реанимацию, а этих – сюда".

В больнице Косаю сделали рентген, наложили швы на разорванную стопу, взяли анализы и позже перевели в палату. В палате пациенты смотрели сюжеты местных телеканалов – по телевизору говорили о террористах, напавших на город. Время от времени Косай расспрашивал медперсонал: "Что происходит? Поступают ли раненые?". Медсестры, по словам Косая, отвечали, что такого наплыва пациентов не было даже в разгар пандемии коронавируса – и что поступает много молодых мужчин в возрасте 20-25 лет. Помимо раненых, в больничный морг привозили и покойников.

8 января, три дня спустя, в его палату ворвались мужчины в масках и с автоматами. С ними был человек в гражданской форме – по всем признакам, сотрудник Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ), а также медсестра, которая, по словам Косая, говорила силовикам: "Вот они. Вот, их забирай!"

Маханбаева скинули с кровати и начали бить – руками, ногами и прикладами автоматов. Медперсонал видел это, но никак не отреагировал.

Из палаты вывели двоих – Косая и еще одного мужчину. В коридоре их продолжили бить. Косай достал таспих, и увидевший это боец Спецотряда быстрого реагирования (СОБР) сказал ему: "Раз ты мусульманин, надень олимпийку". Это был последний добрый жест со стороны полиции. После этого Косаю сказали: "Иди". Но ходить он не мог, тогда ему приказали ползти.

Когда Маханбаев заполз в лифт, боец СОБРа обыскал его и забрал 12 тыс. тенге. Затем Косая бросили в автозак. За время поездки его раз десять ударили прикладом автомата по голове, приговаривая, что в любой момент могут убить. К тому времени уже действовал приказ президента Токаева стрелять на поражение без предупреждения.

Во дворе следственного изолятора задержанных вытащили из автозака и положили на асфальт. Некоторые были без одежды. Одному из них Косай отдал олимпийку.

"СОБРовцы были в масках, кнбшники – без масок. Если будет очная ставка, мы всех их узнаем. Они были с автоматами АК-47 и пистолетами Макарова. Нас долго возили, где-то два часа. Вечером, уже в СИЗО, нас раздели, положили голыми на бетон и начали бить. И до 12 числа не переставали – били, издевались, морили голодом первые два дня, никакой квалифицированной медицинской помощи", – вспоминает в разговоре с oDR Косай.