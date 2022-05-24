"Практически без учебы, без подготовки отправляли для участия в боевых действиях"

Накануне 9 мая сразу несколько СМИ сообщили о возможном введении в России всеобщей мобилизации. Со ссылкой на собственные источники издания писали, что российские спецслужбы в течении 10 суток после этого могут закрыть границы на выезд для мужчин от 18 до 60 лет. В то же время на сайтах по поиску работы стало появляться больше вакансий для "специалистов по мобилизации". В ответ на портале Change.org появилась петиция против всеобщего призыва в армию, которая собрала больше 60 тыс. подписей. Мобилизацию 9 мая российские власти официально так и не объявили, но свидетельств о том, что государство активно зазывает мужчин в армию, с каждым днем все больше.

oDR поговорил с Сергеем Кривенко, руководителем правозащитной ассоциации "Гражданин. Армия. Право" и бывшим членом Совета по правам человека о том, можно ли считать участившиеся случаи вызова в военкоматы негласной мобилизацией и как защитить себя от попадания на войну.

Насколько вообще, по вашему мнению, возможна всеобщая мобилизация?

Это сложный вопрос. С одной стороны, после 24 февраля в России может происходить реально все, что угодно, а с другой, до сих пор власти России позиционируют войну в Украине именно как "специальную операцию", не как войну. Операцию, которая происходит вне России, по типу операции в Сирии.

Сергей Кривенко

То есть армия сама справится, определенные задачи поставлены перед ней, и все: это якобы не война против Украины, когда нужно напряжение всего общества. По моему мнению, именно так сейчас российская власть позиционирует проведение этой "операции". И поэтому возможная мобилизация непонятна для российского общества.

Зачем вводить мобилизацию, когда власть уже три месяца позиционирует эту войну именно таким образом, что это "не война"? С этой точки зрения мобилизация очень непопулярна в российском обществе, как сейчас стало видно, когда пошли о ней слухи. Многие ее боятся, очень большое количество обращений поступает на горячие линии правозащитных организаций: "Как будет происходить мобилизация?", "Призовут ли меня?" и так далее. Можно говорить о том, что это непопулярная вещь, и поэтому, я думаю, власть будет оттягивать мобилизацию до конца - пока это не станет необходимым.

К вопросу о скрытой мобилизации. Что она представляет собой как механизм в юридическом плане? Как воспринимать кейсы скрытой мобилизации? Действительно ли можно отказаться и точно ли за это ничего не будет?

Что такое мобилизация? Мобилизация - это призыв на военную службу тех, кто находится в запасе Вооруженных сил. У нас это практически все молодые люди, которые прошли службу в армии: примерно 300 тысяч человек в год идут на военную службу как призывники, еще около 400 тысяч контрактников, которые служат несколько лет, а сейчас может и несколько месяцев - а потом увольняются из армии и тоже направляются в запас. То есть в запасе находится огромное количество людей, несколько миллионов человек. Точная цифра неизвестна - это государственная тайна. И мобилизация - это принудительный призыв на военную службу: тем, кто находится в запасе, отказаться нельзя.

Находятся в запасе не только те, кто отслужил, но и те, кто не отслужил по прошествии 27 лет, когда обычный призыв уже прекращается. Напомню, на обычный призыв вызываются молодые люди от 18 до 27 лет. Эти люди, если они не отслужили, получают военный билет и направляются в запас, и при введении мобилизации они тоже будут призываться на военную службу.

Таким образом, есть огромный контингент, в том числе ряд категорий женщин, которые не служили, но имеют военно-учетные специальности: это медики, переводчики, связисты и другие. Миллионы людей в России находятся в запасе, и при введении мобилизации будут обязаны идти в армию, если их будут призывать - наступает именно обязанность.

В России есть закон о мобилизации (Федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" от 26.02.1997 N 31-ФЗ), в котором четко сказано, что мобилизацию объявляет президент своим указом. И только после этого указа у граждан России, находящихся в запасе, возникает обязанность призываться. До этого момента такой обязанности нет.

На данный момент такого указа о мобилизации нет и происходит следующее: в мирное время военкоматы или руководство предприятий имеют право вызывать находящихся в запасе людей и проверять их установочные данные: изменилось ли образование, состояние здоровья, семейное положение. Важно, что они могут проверять не все данные, а именно эти 3-4 позиции, информация о которых зафиксирована в мобилизационных документах.

Сейчас мы фиксируем, что мобилизации формально нет и никто не обязан идти в армию, если его вызывают в военкомат. Но происходят такие вызовы, когда людям в военкомате предлагают заключить контракт. Очень многим предлагают поехать на войну в Украину - при этом не в условиях мобилизации, а по контракту на военную службу. Как известно, у нас армия смешанного комплектования - по призыву и по контракту. Но ключевое условие - контракт должен заключаться добровольно. Любой гражданин может спокойно от этого отказаться, без всяких для него последствий.