Блокировки СМИ и аресты несогласных: как в еще недавно демократическом Кыргызстане уничтожают свободу слова
Кыргызстан долгое время считался "островком свободы и демократии" в Центральной Азии, но недавние события показали: режим в республике теперь мало чем отличается от соседних стран. Несогласных с властью арестовывают, материалы независимых медиа приравнивают к недостоверным, а сами журналисты регулярно становятся фигурантами уголовных дел.
"Али забрали из дома моих родителей. Он остался присматривать за нашей дочкой, а я поехала отвозить маму к сестре в село. После долгих звонков в дверь мой отец вышел и обнаружил внутри двора толпу милиционеров. Скорее всего, они перелезли через забор. Он их долго не пускал, никаких документов на обыск не было, тем более по адресу дома родителей. Но затем отец все же разрешил двоим войти в дом. Они увидели Али и предъявили ему какие-то документы, типа постановления о задержании. Он не сопротивлялся. Когда я приехала, Али уже увезли", – рассказывает супруга Али Шабдана Нурайым Сыдыгалиева.
Али Шабдан – один из 19 активистов, которым суд предъявил обвинение "в попытке организации массовых беспорядков" и заключил под стражу на два месяца. Все они – участники недавно созданного комитета по защите Кемпирабадского водохранилища.
После распада СССР линия государственной границы Кыргызстана и Узбекистана долгое время оставалась неуточненной. 26 сентября 2022 года страны подписали договор о делимитации и демаркации госграницы, который предусматривает в том числе решение вопроса с одним из самых болезненных участков – Кемпир-Абадским водохранилищем.
Водоем находится на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана, но споры о его принадлежности идут уже несколько десятков лет. Из резервуара, построенного в 1983 году на территории Кыргызстана, берет начало Ферганский канал. Он обеспечивает водой Ферганскую долину. Сам Кыргызстан использует только 14% воды.
10 октября глава кыргызских спецслужб Камчыбек Ташиев подтвердил слухи о передачи территории водохранилища Узбекистану, сообщив, что взамен Кыргызстану достанется около 19 тысяч гектаров земли. При этом управлять резервуаром страны якобы будут совместно. Решение вызвало негодование в обществе.
По словам Нурайым, дело против Али и других активистов "сфабриковано". Ее муж вступил в комитет по защите водохранилища, чтобы узнать все "за" и "против". Судья решил не принимать во внимание тот факт, что Али – единственный кормилец в семье и отец годовалого ребенка.
Вместе с ним суд арестовал бывшую судью Конституционного суда Клару Сооронкулову, экс-депутата парламента Равшана Жээнбекова, правозащитницу Риту Карасартову, бывшего посла Кыргызстана в Малайзии Азимбека Бекназарова и других. Судебные заседания длились до 5:30 утра.
"Следователь обвинил, судья согласился, адвоката проигнорировали, в итоге человека лишили свободы без единого доказательства. Сказать, что это беззаконие – ничего не сказать. Сработает ли апелляция? И выйдет ли он вообще через два месяца? В ИВС (изолятор временного содержания – прим. ред.), как сказал Али, невыносимо холодно, не помогают даже теплые одеяла. Это настоящая пытка", – говорит Нурайым.
24 октября на улицах Бишкека и Оша прошли митинги. Люди потребовали отпустить задержанных и не передавать Кемпир-Абад Узбекистану.
В ответ на массовые аресты президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что "задержанных не волнует вопрос Кемпир-Абада и впоследствии они смогут зацепиться за власть".
Впрочем, сам Жапаров, который стал шестым по счету президентом Кыргызстана после освобождения своими сторонниками из тюрьмы, когда-то был оппозиционером, открыто критиковал власть и выступал в поддержку журналистов. Его называли "политическим узником". Считалось, что уголовное дело против Жапарова было связано с его требованиями национализировать золоторудное месторождение "Кумтор" (в то время рудником управляла канадская компании Centerra Gold), но его не поддержали.
Придя к власти, Жапаров уверял, что не допустит политических преследований в отношении как политиков, так и обычных граждан
"Не поддадимся давлению"
На оппозиционерах власти не остановились.
28 октября ведущие новостные издания Кыргызстана провели первую в истории акцию Blackout Day: медиа в знак протеста на несколько часов остановили вещание. Таким образом СМИ решили поддержать "Радио Азаттык" (кыргызская служба "Радио Свобода"), сайт которого двумя днями ранее был заблокирован на два месяца по требованию Министерства культуры.
Поводом для этого послужил эфир программы "Настоящее Время. Азия" о вооруженном конфликте на границе Кыргызстана и Таджикистана, произошедшем в сентябре 2022 года. По мнению Минкульта, сюжет был "недостоверным" и "противоречащим национальным интересам". Похоже, что властей задело то, что в эфире редакторка "Радио Озоди" (таджикская служба "Радио Свобода") Хиромон Бакозода рассказала о версии таджикской стороны.
В ответ на блокировку президент и генеральный директор "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай заявил, что "угрозы в адрес журналистов и попытки заставить замолчать независимые СМИ – это авторитарная тактика, которая только подрывает демократию в Кыргызстане".
При принятии решения Минкультуры руководствовалось скандальным законом "О защите от недостоверной (ложной) информации". Одна из его инициаторок, депутатка кыргызского парламента Гюльшат Асылбаева, объясняла важность документа тем, что он призван защищать право человека получать достоверную информацию, а "не ограничивать свободу слова и СМИ".
Независимые журналисты, правозащитники и юристы пытались воспрепятствовать принятию закона и требовали отклонить его. В свою очередь, организация "Репортеры без границ" предупреждала, что закон может быть использован для цензуры СМИ и призывала правительство Кыргызстана отменить его. Очевидно, прислушиваться не стали.
Сам закон противоречит нормам конституции, поскольку он позволяет блокировать сайты без решения суда, подчеркивает адвокат общественного фонда "Институт Медиа Полиси" Нурбек Сыдыков.
"При принятии решения о временной блокировке сайта был нарушен сам закон "О защите от недостоверной (ложной) информации". Во-первых, данный закон регулирует только вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации юридических и физических лиц. Но "Азаттык" не публиковал информацию, затрагивающую чью-либо честь, достоинство или деловую репутацию. Во-вторых, для инициирования процедуры блокировки по этому закону необходимо подать соответствующее заявление в Минкультуры. Однако никаких заявлений не было", – отмечает адвокат.
Еще один закон против журналистов
Хотя войны со СМИ были и раньше, усиленная кампания против независимых медиа началась только в этом году. В феврале возле офиса Kaktus.Media в Бишкеке собрались возмущенные митингующие, которые потребовали объявить издания "Азаттык", Kloop и Kaktus.Media иностранными агентами. Аналогичный митинг прошел и в октябре возле офиса "Радио Азаттык". К концу митинга один из участников пригрозил, что сожжет офис "Азаттыка", если власти не примут закон об "иноагентах", который рассматривали в парламенте еще в 2014 году.
Под ударом также оказался журналист-расследователь Болот Темиров. В январе, спустя несколько дней после публикации расследования о родственниках главы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбеке Ташиеве, Темирова задержали по обвинению в незаконном хранении наркотиков. В апреле против журналиста завели еще два уголовных дела: о подделке документов и незаконном пересечении госграницы. Расследование "Радио Свобода", OCCRP и Kloop выявило, что за Темировым и его коллегами устроили слежку, а одна из сотрудниц стала жертвой секс-шантажа со стороны спецслужб.
Окончательно ввести цензуру решили с помощью закона. В конце сентября 2022 года в Кыргызстане представили новый законопроект о СМИ. Администрация президента обосновала его необходимость тем, что действующий закон, который был принят в 1992 году, "исчерпан и не соответствует реалиям современного общества". На деле документ только свяжет руки как журналистам, так и пользователям соцсетей.
"Институт Медиа Полиси" проверил текст законопроекта на уникальность и выяснил, что он был в большей степени скопирован с аналогичного российского закона.
"Но даже те нормы, которые в российском законе предоставляют какие-либо гарантии или права, в проекте кыргызского варианта усечены. По нашему мнению, одна из главных целей инициаторов проекта – правовое регулирование интернет-изданий. Предлагается обязать все веб-сайты регистрироваться в органах юстиции. В проекте заложен механизм признания Минюстом недействительным регистрацию СМИ, в том числе веб-сайта, если свидетельство было получено "обманным путем". Что значит эта формулировка и как это будет применяться на практике – не уточнили", – продолжает Сыдыков.
Закрывать издания тоже станет проще. Если в течение года СМИ неоднократно нарушит указанные в документе требования, его смогут ликвидировать через суд без права на перерегистрацию.
"Кроме того, вводится понятие "злоупотребление свободой слова", куда среди прочего отнесено "использование скрытых вставок, воздействующих на подсознание". Однако неясно, кто будет выявлять такие вставки и приемы. Все эти расплывчатые основания являются поводом для направления предупреждений от государственных органов, а затем и инициирования прекращения деятельности СМИ", – говорит адвокат.
Прощай, демократия?
"Мои двери всегда будут открыты для журналистов. Мне нужна ваша помощь. Если вы будете делать справедливые расследования с фактами, это не останется без внимания и наказания", — говорил президент Садыр Жапаров год назад.
Несколько лет подряд Кыргызстан имел лучшие показатели демократии и свободы слова по сравнению с другими странами Центральной Азии, где преобладает "своя правда" и подцензурные медиа. Но в 2022 году республика впервые попала в список авторитарных стран согласно Индексу демократии. Ранее режим в Кыргызстане оценивался как гибридный.
"Стоит признать тот факт, что в Кыргызстане уже не совсем демократия. Нынешняя власть перенимает опыт режимов соседних стран. Она использует методы, которые ей наиболее понятны и близки. Нельзя отрицать, что может стать еще хуже. Но, скорее всего, с этой властью или уже после нее, все вернется в прежнее русло. Цена и основание свободы слова у нас настолько глубоки, что закрыть все с помощью череды краткосрочных мер не получится, учитывая, что Кыргызстану вдвойне труднее строить демократическое общество в этой геополитической данности", – считает политолог Эмиль Джураев.
Недовольство в обществе, негативные отзывы о работе правительства и слухи об очередной смене власти спровоцировали нетерпимость к критике и крайнюю чувствительность у руководства Кыргызстана, отмечает политолог.
"И этим они сделали только хуже. Близорукая логика надиктовала, что нужно закрыть людям рты. Но было бы гораздо лучше, безопаснее и конструктивнее вести мирный диалог даже с самыми недовольными", – заключил Джураев.
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