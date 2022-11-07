Блокировки СМИ и аресты несогласных: как в еще недавно демократическом Кыргызстане уничтожают свободу слова

"Али забрали из дома моих родителей. Он остался присматривать за нашей дочкой, а я поехала отвозить маму к сестре в село. После долгих звонков в дверь мой отец вышел и обнаружил внутри двора толпу милиционеров. Скорее всего, они перелезли через забор. Он их долго не пускал, никаких документов на обыск не было, тем более по адресу дома родителей. Но затем отец все же разрешил двоим войти в дом. Они увидели Али и предъявили ему какие-то документы, типа постановления о задержании. Он не сопротивлялся. Когда я приехала, Али уже увезли", – рассказывает супруга Али Шабдана Нурайым Сыдыгалиева.

Али Шабдан – один из 19 активистов, которым суд предъявил обвинение "в попытке организации массовых беспорядков" и заключил под стражу на два месяца. Все они – участники недавно созданного комитета по защите Кемпирабадского водохранилища.

После распада СССР линия государственной границы Кыргызстана и Узбекистана долгое время оставалась неуточненной. 26 сентября 2022 года страны подписали договор о делимитации и демаркации госграницы, который предусматривает в том числе решение вопроса с одним из самых болезненных участков – Кемпир-Абадским водохранилищем.

Водоем находится на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана, но споры о его принадлежности идут уже несколько десятков лет. Из резервуара, построенного в 1983 году на территории Кыргызстана, берет начало Ферганский канал. Он обеспечивает водой Ферганскую долину. Сам Кыргызстан использует только 14% воды.

10 октября глава кыргызских спецслужб Камчыбек Ташиев подтвердил слухи о передачи территории водохранилища Узбекистану, сообщив, что взамен Кыргызстану достанется около 19 тысяч гектаров земли. При этом управлять резервуаром страны якобы будут совместно. Решение вызвало негодование в обществе.

По словам Нурайым, дело против Али и других активистов "сфабриковано". Ее муж вступил в комитет по защите водохранилища, чтобы узнать все "за" и "против". Судья решил не принимать во внимание тот факт, что Али – единственный кормилец в семье и отец годовалого ребенка.

Вместе с ним суд арестовал бывшую судью Конституционного суда Клару Сооронкулову, экс-депутата парламента Равшана Жээнбекова, правозащитницу Риту Карасартову, бывшего посла Кыргызстана в Малайзии Азимбека Бекназарова и других. Судебные заседания длились до 5:30 утра.

"Следователь обвинил, судья согласился, адвоката проигнорировали, в итоге человека лишили свободы без единого доказательства. Сказать, что это беззаконие – ничего не сказать. Сработает ли апелляция? И выйдет ли он вообще через два месяца? В ИВС (изолятор временного содержания – прим. ред.), как сказал Али, невыносимо холодно, не помогают даже теплые одеяла. Это настоящая пытка", – говорит Нурайым.

24 октября на улицах Бишкека и Оша прошли митинги. Люди потребовали отпустить задержанных и не передавать Кемпир-Абад Узбекистану.

В ответ на массовые аресты президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что "задержанных не волнует вопрос Кемпир-Абада и впоследствии они смогут зацепиться за власть".

Впрочем, сам Жапаров, который стал шестым по счету президентом Кыргызстана после освобождения своими сторонниками из тюрьмы, когда-то был оппозиционером, открыто критиковал власть и выступал в поддержку журналистов. Его называли "политическим узником". Считалось, что уголовное дело против Жапарова было связано с его требованиями национализировать золоторудное месторождение "Кумтор" (в то время рудником управляла канадская компании Centerra Gold), но его не поддержали.