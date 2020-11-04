ОД "Русская версия"

Камеры пыткам не помеха

Видеофиксация происходящего в российских колониях призвана снизить процент нарушений прав осужденных и исключить пытки. Но на практике во многих учреждениях видеокамеры работают против заключенных: они не только не защищают от насилия, но становятся инструментом преследования со стороны тюремных работников. Бывший политзаключенный Иван Асташин объясняет, почему это происходит.

Иван Асташин
4 November 2020
СИЗО №1, Хакасия
|
fsin.gov.ru

Случаи пыток в местах лишения свободы все чаще становятся достоянием общественности. Наряду с требованиями правозащитников ввести уголовную ответственность за их применение, звучат также предложения, как вообще избежать садизма со стороны тюремщиков. Одна из идей заключается в том, что все помещения в пенитенциарных учреждениях необходимо оборудовать видеокамерами. Однако простота такого решения обманчива. Как непосредственный участник эксперимента ФСИН по внедрению видеонаблюдения в зонах, я расскажу вам почему.

Большой брат следит за тобой

Начну с того, что сами тюремщики систему видеонаблюдения рассматривают исключительно как инструмент тотального контроля за жизнью заключенных. И упор они, конечно, делают на внутрикамерном видеонаблюдении.

В продвинутых управлениях ФСИН – таких, как красноярское – уже давным-давно каждая камера в следственном изоляторе (СИЗО) и каждое жилое помещение в исправительных колониях оборудованы дорогостоящими видеокамерами с высоким разрешением и функцией ночного видения. Такое не снилось даже Иеремии Бентаму – изобретателю знаменитого паноптикона – тюрьмы, в которой заключенный не может скрыться от взора надзирателя.

И ладно бы за нами только наблюдали – хотя это само по себе уже неприятно и является необоснованным нарушением права на личную жизнь. Представьте: через объектив камеры подглядывают за тем, как ты переодеваешься, как ты спишь, как ты с утра по звонку вскакиваешь... со стояком… При этом операторами службы видеонаблюдения (СВН) зачастую работают женщины. И, естественно, все это записывается. Но это лишь полбеды.

"Осужденные, поднимаемся со спальных мест!" – стальной или, напротив, бархатный голос оператора СВН, усиленный мощью динамика, разносится по секции. В Норильлаге это повторялось изо дня в день: ну не могут ничем не занятые зэки 16 часов кряду проводить на ногах – периодически клонит в сон, особенно после обеда; и вот заключенные разбредаются по секции и ложатся на шконки подальше от всевидящего ока, но, если оператор СВН сам не дремлет, он тут же начинает орать как ненормальный – как будто в отряде кого-то режут. Естественно, вопли СВН не только будят спящих, но и приводят в ярость всех остальных.

Поводом для возмущения СВН может стать что угодно. Помню, в Норильске одна операторка начинала блажить, даже если куртка на мне просто была не застегнута: "Осужденный, приводим в порядок форму одежды!"

Иной раз доходит до абсурда: "Осужденный, встаем с тумбочки! Это не место для сидения". Да разберусь я, где мне сидеть в моем – пусть и временном – жилище!

Да, еще раз подчеркну: это все происходит не в общественных, а жилых помещениях. В камерах СИЗО, в спальных секциях бараков, в ШИЗО, ПКТ, камерах СУС (штрафном изоляторе; помещении камерного типа; камерах при строгих условиях содержания).

Стоит ли говорить, что от такой жизни зэки становятся нервными, раздражительными и агрессивными? И я уж молчу, какие эпитеты обычно употребляются в адрес операторов СВН.

Но и это еще не все. Система видеонаблюдения – очень удобный инструмент для штамповки "нарушений". Раньше, чтобы составить рапорт о нарушении арестантом внутренних правил, сотруднику надо было застать его врасплох и снять на видеорегистратор. А еще раньше – до эры видеорегистраторов – требовалось как минимум два сотрудника, чтобы зафиксировать нарушение. Теперь же оператору достаточно нажать на кнопку, сделав скриншот "нарушения" – и заключенного можно отправлять в ШИЗО или карцер.

Воистину здесь работает принцип "был бы человек, а нарушение найдется"!

Ведь как удобно: заключенный 24 часа в сутки как на ладони – где-нибудь да проедет на красный свет, зацепит двойную сплошную, а опытный оператор его прихватит. В Норильлаге я в основном так и катался в ШИЗО: то предоставят фото, что я проспал подъем на 15 минут; то, наоборот, что после отбоя не находился на спальном месте; то ходил по камере без "куртки х/б установленного образца". В итоге 3, 5, 7, 10 суток ШИЗО, перевод на строгие условия, водворение в ПКТ…

Камеры установлены, пытки продолжаются

В то же время система видеонаблюдения никогда не спасала от насилия со стороны ФСИНовцев. Потому что какой дурак будет бить заключенного на виду у видеокамеры? (Хотя находятся и такие.) Будут бить в каком-нибудь закутке, в матрасовочной, в оперкабинете – да мало ли где! Даже если нашпиговать камерами все продолы, коридорчики, тупички, все равно останутся места, где их не будет. Например, баня – душевая то бишь. А там бить – милое дело: заключенные уже голые, и кровь легко смыть. Ну и оперкабинеты – вряд ли ФСИН пойдет на установку видеокамер в них. Кстати, и в медкабинетах можно бить – врачебная тайна все сохранит. В общем, камеры пыткам не помеха.

Что самое интересное, наибольшим насилием над заключенными отличаются как раз те регионы, где учреждения ФСИН оборудованы максимальным числом видеокамер.

Например, в печально известных омских лагерях, о которых неоднократно писала "Новая газета", видеонаблюдением были охвачены все камеры ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, помещения СУС и продолы – и это не мешало практиковать там самые страшные на всей территории Сибири пытки. В том же ЕПКТ при ИК-7 просто-напросто были оборудованы специальные пыточные кабинеты!

Другой пример – действующее и поныне пыточное ЕПКТ-31 в Красноярске. Пытки там практиковали и в 2005 году, когда видеокамер в учреждении еще не было. Однако с появлением видеонаблюдения в 2010-е в ЕПКТ-31 ничего не поменялось. Я разговаривал со многими заключенными, прошедшими через ЕПКТ-31 (туда отправляют на несколько месяцев за "злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания"), все они рассказывают примерно одно и то же: в камерах, где содержатся арестанты, установлено по две видеокамеры, коридоры тоже находятся под видеонаблюдением, а избивают и пытают чаще всего прямо в кабинете начальника ЕПКТ или в помещении для обыска, реже – в душевой, где нет видеокамер.

Примерно то же самое происходит и в красноярском СИЗО-1. Это учреждение издавна славилось пресс-хатами, где под пытками арестанты пишут "явки с повинной" и "отказы от воровских традиций". Однако камеры СИЗО давно уже под видеонаблюдением, и, хотя порой истязания происходят прямо в этих помещениях, теперь для экзекуций чаще используют боксы, предназначенные для содержания обвиняемых, ожидающих вызова к следователю, адвокату или оперативнику, – там видеокамер нет. Вот вызвали человека якобы к оперативнику, завели в бокс метр на два, а за ним завели трех бугаев, которые на контракте с администрацией. Через час-два арестант уже готов написать явку с повинной… А видеокамеры ничего противоправного не видели.

Без стороннего контроля тюремщики всегда будут сами себе хозяевами в своих владениях, и никакие камеры их не остановят

С тем, как работает система видеонаблюдения в случае немотивированных актов агрессии со стороны носителей погонов, я сталкивался лично в 2012 году. Меня и моих сообвиняемых тогда дважды избил конвой в Мосгорсуде. По обращению председателя "Комитета за гражданские права" Андрея Бабушкина ГУВД Москвы проводило проверку. И что же? Именно в те дни, когда конвой нас лупил в подвалах Московского городского суда, система видеонаблюдения в нем не работала "по техническим причинам". И это обычная практика.

В 2018 году о побоях в красноярской ИК-17 заявил Сулим Битаев. Однако, когда началась проверка по факту избиения осужденного, выяснилось, что видеокамеры, которые должны были фиксировать нарушения, в тот день не работали.

Здесь можно вспомнить и то, как система видеонаблюдения работает по эту сторону забора. В 2018 году было сфабриковано уголовное дело против главы грозненского филиала "Мемориала" Оюба Титиева. Его обвиняли в хранении наркотиков; Титиев настаивал, что запрещенные вещества ему подбросили. Момент задержания должен был попасть в обзор камер видеонаблюдения местного РОВД и стоящего напротив отдела республиканского УФСБ. Однако, когда правозащитники и журналисты начали проводить собственное расследование, оказалось, что в тот день в поселке не работала ни одна камера. Вернее, одна работала – на здании отдела УФСБ, – но смотрела в стену.

В общем, идея с тотальным видеоконтролем в тюрьмах и лагерях – это утопия. А точнее, антиутопия. От камер для заключенных больше проблем, чем пользы.

Альтернатива

Здесь вы можете задать законный вопрос: а что ты предлагаешь делать?

Скажу сразу – никаких концепций и программ я не разрабатывал, но, исходя из собственного опыта, замечу следующее. Единственный инструмент, который в нынешних российских реалиях может хоть как-то защитить заключенных от насилия, это Общественные наблюдательные комиссии, какими они были в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах до масштабного разгрома этого института в 2016 году.

То есть сам по себе такой механизм общественного контроля вполне эффективен. Однако в большинстве регионов ОНК бездействуют, потому что состоят из бывших силовиков и прочих друзей ФСИН.

Например, в нынешнем составе красноярской ОНК из 25 человек нет ни одного правозащитника, зато есть три бывших мента, три бывших сотрудника ФСИН, бывший прокурор Красноярска и куча людей, не имеющих к правозащите никакого отношения. Не удивительно, что за год пребывания в красноярской ИК-17 (с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года) я ни разу не видел членов ОНК!

IMG_57421.jpg
Видеонаблюдение в СИЗО №1, Хакасия | fsin.gov.ru

Чтобы в российских колониях права заключенных соблюдались, нужно добиваться, чтобы ОНК формировались из правозащитников – то есть по крайней мере из представителей правозащитных НКО, а не из членов организаций типа "Ветераны ФСИН". Помимо этого, ОНК должны быть многочисленны (на мой взгляд, количество членов ОНК в регионе должно как минимум быть равно числу пенитенциарных учреждений) и иметь максимальные полномочия. Сейчас, например, представители ОНК зачастую даже не могут провести фото-, видеофиксацию нарушений прав заключенных, потому что не имеют полномочий проносить соответствующую технику на режимную территорию.

А из идей с видеокамерами, на мой взгляд, полезной может быть только одна: предложение наделять видеорегистраторами заключенных, которые официально заявляют об угрозах со стороны тюремщиков. Но на такое в путинской России, конечно, никогда не пойдут.

Материал подготовлен при участии Яны Теплицкой и Михаила Лебедева.

*Позиция редакции может не совпадать с мнением автора.

Read more

View all in ОД "Русская версия"
Had enough of ‘alternative facts’? openDemocracy is different Join the conversation: get our weekly email

Комментарии

Мы будем рады получить Ваши комментарии. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим справочником по комментированию, если у Вас есть вопросы

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This article is published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licence. If you have any queries about republishing please contact us. Please check individual images for licensing details.

Audio available Bookmark Check Language Close Comments Download Facebook Link Email Newsletter Newsletter Play Print Share Twitter Youtube Search Instagram WhatsApp yourData