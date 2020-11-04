Камеры пыткам не помеха

Случаи пыток в местах лишения свободы все чаще становятся достоянием общественности. Наряду с требованиями правозащитников ввести уголовную ответственность за их применение, звучат также предложения, как вообще избежать садизма со стороны тюремщиков. Одна из идей заключается в том, что все помещения в пенитенциарных учреждениях необходимо оборудовать видеокамерами. Однако простота такого решения обманчива. Как непосредственный участник эксперимента ФСИН по внедрению видеонаблюдения в зонах, я расскажу вам почему.

Большой брат следит за тобой

Начну с того, что сами тюремщики систему видеонаблюдения рассматривают исключительно как инструмент тотального контроля за жизнью заключенных. И упор они, конечно, делают на внутрикамерном видеонаблюдении.

В продвинутых управлениях ФСИН – таких, как красноярское – уже давным-давно каждая камера в следственном изоляторе (СИЗО) и каждое жилое помещение в исправительных колониях оборудованы дорогостоящими видеокамерами с высоким разрешением и функцией ночного видения. Такое не снилось даже Иеремии Бентаму – изобретателю знаменитого паноптикона – тюрьмы, в которой заключенный не может скрыться от взора надзирателя.

И ладно бы за нами только наблюдали – хотя это само по себе уже неприятно и является необоснованным нарушением права на личную жизнь. Представьте: через объектив камеры подглядывают за тем, как ты переодеваешься, как ты спишь, как ты с утра по звонку вскакиваешь... со стояком… При этом операторами службы видеонаблюдения (СВН) зачастую работают женщины. И, естественно, все это записывается. Но это лишь полбеды.

"Осужденные, поднимаемся со спальных мест!" – стальной или, напротив, бархатный голос оператора СВН, усиленный мощью динамика, разносится по секции. В Норильлаге это повторялось изо дня в день: ну не могут ничем не занятые зэки 16 часов кряду проводить на ногах – периодически клонит в сон, особенно после обеда; и вот заключенные разбредаются по секции и ложатся на шконки подальше от всевидящего ока, но, если оператор СВН сам не дремлет, он тут же начинает орать как ненормальный – как будто в отряде кого-то режут. Естественно, вопли СВН не только будят спящих, но и приводят в ярость всех остальных.

Поводом для возмущения СВН может стать что угодно. Помню, в Норильске одна операторка начинала блажить, даже если куртка на мне просто была не застегнута: "Осужденный, приводим в порядок форму одежды!"

Иной раз доходит до абсурда: "Осужденный, встаем с тумбочки! Это не место для сидения". Да разберусь я, где мне сидеть в моем – пусть и временном – жилище!

Да, еще раз подчеркну: это все происходит не в общественных, а жилых помещениях. В камерах СИЗО, в спальных секциях бараков, в ШИЗО, ПКТ, камерах СУС (штрафном изоляторе; помещении камерного типа; камерах при строгих условиях содержания).

Стоит ли говорить, что от такой жизни зэки становятся нервными, раздражительными и агрессивными? И я уж молчу, какие эпитеты обычно употребляются в адрес операторов СВН.

Но и это еще не все. Система видеонаблюдения – очень удобный инструмент для штамповки "нарушений". Раньше, чтобы составить рапорт о нарушении арестантом внутренних правил, сотруднику надо было застать его врасплох и снять на видеорегистратор. А еще раньше – до эры видеорегистраторов – требовалось как минимум два сотрудника, чтобы зафиксировать нарушение. Теперь же оператору достаточно нажать на кнопку, сделав скриншот "нарушения" – и заключенного можно отправлять в ШИЗО или карцер.