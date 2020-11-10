Карабах: война закончена. Когда новая?

Военная эскалация

После вооруженных столкновений на границе Армении и Азербайджана в июле 2020 года, которые привели к гибели генерал-майора Азербайджана Полада Гашимова, в Баку прошли массовые демонстрации с призывом возобновить войну за Карабах. В 1990-е годы ошибки в Карабахе положили конец карьерам многих представителей азербайджанских элит, и президент Ильхам Алиев учел это. На фоне экономических последствий эпидемии COVID-19 он не смог проигнорировать националистические настроения граждан. Алиев заявил, что поиски мирного решения с Арменией бесполезны. За три дня до начала боевых действий МИД Азербайджана опубликовал список так называемых провокационных действий, предпринятых Арменией с тех пор, как настроенный на реформы премьер-министр Никол Пашинян пришел к власти в результате бархатной революции 2018 года.

27 сентября Азербайджан начал наступление. Артиллерия ежедневно обстреливала региональную столицу Степанакерт. Под огонь попали города на территории Армении и боевые позиции на двухсоткилометровой "линии соприкосновения", отделяющей Азербайджан от Нагорного Карабаха. Примечательно, что в военных операциях центральную роль сыграли дроны турецкого и израильского производства. Amnesty International утверждает, что кассетные боеприпасы израильского производства использовались при бомбежке жилых районов Степанакерта.

Армянские силы в ответ атаковали позиции Азербайджана и беспилотники неприятеля, один из которых был сбит в угрожающей близости от Еревана. Также начались удары по целям на территории Азербайджана, включая Гянджу, второй по величине город страны.

Силы двух стран неравны: оборонный бюджет, количество военной техники и общая численность боевого состава Азербайджана намного опережают возможности соперника. В Азербайджане проживает 10 млн человек, оборонный бюджет составляет 2,73 млрд долларов при ВВП 5,4%. Население Армении – чуть меньше 3 млн человек, оборонный бюджет – 500 млн долларов при ВВП 4,7%.

Боевые действия проходят в условиях информационной войны, которую раздувают чиновники Армении и Азербайджана. Они осыпают друг друга потоками обвинений и лжи, что умножает количество непроверяемой информации, широко циркулирующей в Twitter и Facebook. Несмотря на все усилия аналитиков и журналистов, желающих сообщать аудитории факты, мир воспринимает конфликт в существенно искаженном виде, а общая картина остается туманной даже при наличии точной информации. Например, Армения публикует полноценные данные о военных потерях, но не о гражданских, Азербайджан же поступает противоположным образом.

Решающую роль в сохранении напряженности играют непримиримые позиции государств. Если обратиться к истории региона, то можно понять, почему две соседние постсоветские страны, теснейшим образом связанные друг с другом, находятся в состоянии конфликта.

Национальные истории, национальные судьбы

Для армян защита Нагорного Карабаха, или, как его традиционно называют, Арцаха – это борьба за существование нации. В 1914-1917 годах полтора миллиона армян погибли от рук османских солдат и курдских нерегулярных формирований. В ходе принудительной депортации и беспощадной резни Восточная Анатолия лишилась почти всего армянского населения. И хотя такие города, как Тбилиси и Баку, были гораздо более значимыми для армян в культурном, экономическом и политическом отношении, армянские националисты того времени видели в Восточной Анатолии основу независимого государства.

Безвозвратная потеря этой земли привела к тому, что территориальное разделение стало частью армянского национализма, в котором национальную идею формируют не только общий язык и религиозные традиции, но также чувство утраты и народная память о геноциде. Это подпитывает непримиримость подобно тому, как из израильского ирредентизма возникает страх нового Холокоста.

Для национального самосознания азербайджанцев Карабах также имеет решающее значение. Почти 600 тысяч азербайджанцев стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) в ходе Карабахской войны до прекращения огня в 1994 году. Хотя некоторые ВПЛ прибыли из Нагорного Карабаха, большинство бежало с семи исторически заселенных азербайджанцами равнин Карабаха, которые в настоящее время, согласно позиции Азербайджана, оккупированы Арменией. После 1994 года претензии на потерянные территории стали стержнем азербайджанского национализма.

Отсюда ясно, каким образом конфликт воспринимается в контексте националистических представлений, популярных в обеих странах. Но необходимо понять и механизмы, воспроизводящие его сегодня.

Для описания неурегулированных территориальных споров в постсоветском мире часто используется термин "замороженный конфликт". Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха не является исключением. Однако эксперт по Южному Кавказу Лоуренс Броерс полагает, что есть гораздо более точный термин – "затяжная вражда" (enduring rivalry). По его словам, этот термин заменяет строгую дихотомию "война / мир", "горячий / холодный конфликт" и переносит фокус с войны, которая представляется как ряд событий, на сам процесс конфликта. Поэтому если мы хотим исследовать ситуацию как разворачивающийся на наших глазах процесс, то стоит обратиться к истории региона – а именно к опыту его интеграции в Советский Союз и последующего распада.

Советизация

С 1918 по 1920 год Нагорный Карабах формально находился (хотя не всеми это признавалось) в юрисдикции недолго просуществовавшей Азербайджанской Демократической Республики. Тогда это мультиэтническое образование включало в себя горную часть, в которой проживало большинство армян, Нагорный Карабах (НК) и равнины, населенные мусульманами-азербайджанцами – все эти земли в совокупности именовались Карабахом. Крупнейшее поселение в горном регионе Шуша (известное армянам как Шуши), было населено армянами и азербайджанцами – до резни 1920 года, когда тысячи армян были убиты или перемещены азербайджанскими войсками и местными жителями после неудавшегося армянского восстания. С 1920 года по май 1921 года, когда в России еще шла гражданская война, большевики консолидировали власть в Карабахе. Чтобы ослабить национальную вражду, они основали в Нагорном Карабахе два революционных комитета – один контролировался азербайджанцами и был расположен в Шуше, другой, армянский – в селе Тагавард. Так азербайджанские и армянские коммунисты в регионе сообща решали "национальные задачи, на этот раз в рамках коммунистической идеологии".

4 июля 1921 года Кавказское бюро Коммунистической партии (Кавбюро) на встрече в Тбилиси постановило, что, учитывая преобладание армянского населения, Нагорный Карабах должен стать частью новой, контролируемой большевиками Армении. Логика заключалась в том, что это уравновесит национальные претензии после того, как этнически смешанная Нахичевань была объединена с Азербайджаном. Лидер азербайджанских большевиков Нариман Нариманов заявил, что включение Нагорного Карабаха в состав Армении выразит суть пролетарского интернационализма.

Однако это решение было сразу же пересмотрено, и Нагорный Карабах объединили с Азербайджаном. Среди большевистских лидеров существовало представление, что создание национальных автономных округов в составе союзных республик будет способствовать развитию межэтнического сотрудничества. При этом большевистские лидеры не были заинтересованы в решениях, которые могли привести к сецессиям в других регионах. Поэтому историки указывают на еще один важный фактор, который изменил окончательное решение по Нагорному Карабаху.