Лагеря перевоспитания в Синьцзяне: как казахи борются за судьбы своих сородичей – и почему проигрывают

Вот уже более ста дней небольшие группы демонстрантов (многие из них – женщины) пикетируют китайское консульство в Алматы, пытаясь узнать что-то о своих родственниках, пропавших в Синьцзяне – регионе Китая, расположенном у границы с Казахстаном.

"Мы не остановимся, пока они не выпустят наших родных, – говорит одна из участниц в сотый день протеста. – Даже если нас расстреляют, даже если нас порубят на куски, даже если нас поубивают".

Протесты направлены против китайской программы насильственного "перевоспитания", которая касается в первую очередь уйгуров, живущих на северо-западе страны. Свидетельства казахов, прошедших через так называемые "лагеря политического перевоспитания" в Китае, а также истории их побега из Синьцзяна в Казахстан, получили широкую огласку.

Некоторые жители Казахстана проявляют солидарность с демонстрантами, жертвуя деньги на еду и транспорт, однако в целом протест не вызывает особого резонанса. Несмотря на то, что в стране сильны антикитайские настроения, участь казахов в Синьцзяне не находит отклик среди широких слоев казахстанского населения. Причин тому, по-видимому, две: ограничение гражданских свобод и неприязнь к представителям диаспоры, вернувшимся в Казахстан.

Недостаточная степень интеграции

Начиная с 1992 года, Казахстан активно способствовал возвращению казахского населения из соседних стран посредством законов и постановлений, известных в народе как "программа для оралманов" (казахский термин "оралман" означает "репатриант"). С тех пор, как этот проект был запущен, в Казахстан переехало более миллиона этнических казахов, что положительно сказалось на демографическом и экономическом росте страны. Однако эффективная программа интеграции так и не была разработана. Популистские заявления правительства насчет объятий, распахнутых навстречу братьям, не подкрепляются никакими скоординированными долгосрочными инициативами.

Нуриддин Султанмуратов, политический обозреватель журнала "Центр Азии", утверждает, что репатриация стала "большой дилеммой для Казахстана". Некоторые жители страны возмущаются, дескать, почему участники программы оралманов получают специальные привилегии, в то время как остальное население остро нуждается в материальной помощи.

Поначалу правительство принимало в каждый из регионов страны определенное количество репатриантов, но в такой системе распределения не были предусмотрены региональные потребности в рабочей силе. Осенью 2011 года в адрес репатриантов прозвучали такие обвинения: чужаки-переселенцы организовали забастовку нефтяников в Жанаозене (впоследствии, зимой того же года, эта забастовка закончилась расстрелом рабочих). В связи с жанаозенскими событиями правительство отозвало постановление об определении квот для оралманов на 2011-2014 годы; в 2014 году, учтя потребность в рабочей силе, оно возобновило программу расселения репатриантов по регионам, нуждающихся в трудовых ресурсах.

С середины 2000-х в разных точках страны начали открываться так называемые "центры интеграции" для репатриантов. В 2017 году автор статьи посетил эти центры в Актау, Караганде и Шымкенте в рамках полевого исследования. В ходе него выяснилось, что изначально эти учреждения должны были предоставлять приехавшим временное жилье, чтобы облегчить адаптацию на первых порах, но некоторые репатрианты остались и живут в этих центрах вот уже несколько лет. Интеграции препятствует бюрократическая волокита, застой на рынке труда и ограниченный доступ к юридическим услугам. В частности, казахи, приехавшие из Китая и живущие в Караганде, рассказали, что из-за отсутствия документов на казахском языке им пришлось платить за перевод с русского.