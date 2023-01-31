Паспорт в обмен на свободу: почему армяне Нагорного Карабаха не хотят принимать гражданство Азербайджана

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) находится в гуманитарной блокаде с 12 декабря 2022 года. Единственную дорогу, которая связывает Карабах и Армению, перекрыла группа людей, называющих себя "эко-активистами". Среди них – военные в штатском, государственные служащие, представители проправительственных НПО и молодежных организаций, ранее не замеченные в акциях протеста в защиту экологии в Азербайджане, а также журналисты государственных изданий.

Собравшиеся требовали допустить азербайджанских специалистов для мониторинга на добывающие предприятия, находящиеся на территории, контролируемой самопровозглашенной НКР. По словам "эко-активистов", ресурсы на месторождении добываются незаконно, а работы в этих местах представляют угрозу экологии.

"Протестующие" установили хорошо оборудованный палаточный лагерь и пропускают только машины российских миротворцев и Международного Красного Креста.

Из-за прекращения поставок продовольствия в регионе, где живет около 120 тысяч человек, начинается гуманитарный кризис. Де-факто власти региона ввели продажу ряда продуктов по талонам (продовольственным карточкам). Также в Карабахе начались перебои с подачей электричества и газа. Обе линии коммуникации проходят по территории, контролируемой Азербайджаном.

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"Кто не хочет стать нашим гражданином, дорога не закрыта"

Несмотря на очевидно спланированный характер акции, азербайджанские власти отрицают свою причастность к ее организации, хотя и поддерживают требования "эко-активистов". По их словам, проходящий на дороге между Карабахом и Арменией "протест гражданского общества" не блокирует проезд.

Российские миротворцы, расквартированные в регионе после окончания Второй Карабахской войны, в чьей зоне ответственности находится дорога, не сделали ничего для снятия блокады.

19 января Европарламент принял резолюцию, в которой осудил действия Азербайджана и пассивность российского миротворческого контингента, а также призвал Баку снять блокаду с Нагорного Карабаха.