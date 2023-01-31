Паспорт в обмен на свободу: почему армяне Нагорного Карабаха не хотят принимать гражданство Азербайджана
Поддерживая гуманитарную блокаду Нагорного Карабаха, правительство Азербайджана пытается принудить карабахских армян принять азербайджанское гражданство. В регионе начался гуманитарный кризис – но жители Нагорного Карабаха не хотят принимать условия, поставленные им в Баку. Для этого у них есть веские причины.
Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) находится в гуманитарной блокаде с 12 декабря 2022 года. Единственную дорогу, которая связывает Карабах и Армению, перекрыла группа людей, называющих себя "эко-активистами". Среди них – военные в штатском, государственные служащие, представители проправительственных НПО и молодежных организаций, ранее не замеченные в акциях протеста в защиту экологии в Азербайджане, а также журналисты государственных изданий.
Собравшиеся требовали допустить азербайджанских специалистов для мониторинга на добывающие предприятия, находящиеся на территории, контролируемой самопровозглашенной НКР. По словам "эко-активистов", ресурсы на месторождении добываются незаконно, а работы в этих местах представляют угрозу экологии.
"Протестующие" установили хорошо оборудованный палаточный лагерь и пропускают только машины российских миротворцев и Международного Красного Креста.
Из-за прекращения поставок продовольствия в регионе, где живет около 120 тысяч человек, начинается гуманитарный кризис. Де-факто власти региона ввели продажу ряда продуктов по талонам (продовольственным карточкам). Также в Карабахе начались перебои с подачей электричества и газа. Обе линии коммуникации проходят по территории, контролируемой Азербайджаном.
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"Кто не хочет стать нашим гражданином, дорога не закрыта"
Несмотря на очевидно спланированный характер акции, азербайджанские власти отрицают свою причастность к ее организации, хотя и поддерживают требования "эко-активистов". По их словам, проходящий на дороге между Карабахом и Арменией "протест гражданского общества" не блокирует проезд.
Российские миротворцы, расквартированные в регионе после окончания Второй Карабахской войны, в чьей зоне ответственности находится дорога, не сделали ничего для снятия блокады.
19 января Европарламент принял резолюцию, в которой осудил действия Азербайджана и пассивность российского миротворческого контингента, а также призвал Баку снять блокаду с Нагорного Карабаха.
Накануне ее принятия, депутат Европарламента от Эстонии Марина Кальюранд настоятельно рекомендовала Азербайджану воздержаться от использования "на высоком уровне подстрекательской риторики" для дискриминации армян. Кальюранд имела в виду недавний ультиматум президента Азербайджана Ильхама Алиева, который предложил карабахским армянам либо получить азербайджанский паспорт, либо уехать:
"Я говорил и хочу сказать еще раз, что будут созданы условия для тех, кто хочет жить там [в Нагорном Карабахе] под флагом Азербайджана. Как и у граждан Азербайджана, их права и безопасность будут обеспечены. Кто не хочет стать нашим гражданином, дорога не закрыта, открыта. Они могут уехать. Могут ехать сами, им никто не будет мешать, а могут ехать под тентом грузовиков [российских] миротворцев, а могут ехать на автобусе. Дорога [в Армению] открыта".
Таким образом Алиев не только фактически признал, что блокаду Карабаха контролирует Баку, но и озвучил, как минимум, одну из ее целей – взять регион под свой контроль.
Предложение, которое Алиев сделал жителям Нагорного Карабаха – стать гражданами Азербайджана – на первый взгляд может показаться заманчивым. Это нефтяная страна, богатая также золотом и другими ресурсами. Уровень жизни в Азербайджане не хуже, чем у соседних стран, а некоторые показатели даже выше. Азербайджан в условиях войны активно торгует с Россией и в то же самое время заключает выгодные газовые контракты с Европой, где Алиева называют "надежным партнером", в страну идут инвестиции.
Но почему армяне Нагорного Карабаха не хотят стать гражданами стабильной и богатой – по меркам региона – страны? Почему они предпочитают оставаться гражданами непризнанного, маленького, бедного государства, окруженного враждебно настроенной армией и зависящего от поставок по одной единственной дороге? Почему в регионе не верят словам Алиева о гарантии прав и безопасности?
Гражданские права
Каждое заявление Баку о том, что армяне Карабаха будут обладать равными с азербайджанцами правами, вызывает горькую усмешку у многих жителей самого Азербайджана.
Ряд независимых организаций, таких как Human Rights Watch, Amnesty International, Репортеры без границ и многие другие неоднократно критиковали правительство Азербайджана из-за систематических нарушений прав человека и коррупцию, классифицируя страну, как авторитарную. В рейтинге глобальных свобод организации Freedom House Армения и даже непризнанная Нагорно-Карабахская республика проявляют себя намного лучше с точки зрения прав человека и демократии, чем Азербайджан.
С принятием гражданства Азербайджана карабахские армяне потеряют многие имеющиеся у них права
Выборы в Азербайджане регулярно проходят с фальсификациями; оппозиция до них либо не допускается, либо оказывается представлена партиями, прекратившими жесткую критику властей в обмен на собственную безопасность. Граждане Азербайджана не могут свободно избрать не только президента или своего представителя в парламент, но даже депутата муниципалитета. Глав районов страны и мэра столицы назначает президент.
Других оппозиционеров регулярно преследуют и сажают в тюрьмы по сфабрикованным делам. Сейчас, по оценкам правозащитников, в азербайджанских тюрьмах находится около 100 политзаключенных.
Система правосудия в Азербайджане полностью контролируется государством. Полиция, чувствуя безнаказанность, регулярно нарушает права человека и законы страны. Силовики вымогают взятки, используют пытки и избиения. Например, в то самое время, когда в Карабахе протестовало "гражданское общество", в Баку разогнали акцию протеста в поддержку общественного активиста Бахтияра Гаджиева, которого посадили в тюрьму за критику МВД Азербайджана.
Журналисты также подвергаются преследованиям. Их сажают в тюрьмы, шантажируют, вынуждают уехать. Недавно в стране приняли "закон о медиа", с помощью которого власти хотят окончательно уничтожить независимую журналистику. Покинувших страну журналистов иногда похищают или пытаются убить.
Права национальных меньшинств
Если карабахские армяне примут гражданство Азербайджана, то станут одним из национальных меньшинств, проживающих в стране. Среди них – дагестаноязычные лезгины, аварцы, табасаранцы, цахуры, ираноязычные таты и талыши, грузины на западе страны, а также русские, в основном, живущие в столице.
Азербайджан, формально являющийся участником Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, заявляет о том, что в государстве ведется политика мультикультурализма.
В реальности в стране существуют серьезные проблемы с обеспечением права на сохранение языков и культур малых народов. В школах, расположенных в зонах проживания национальных меньшинств – слишком мало часов на преподавание родного языка. Учебники, по которым детей учат языку, напечатаны в 1990-е годы, а преподаватели зачастую плохо подготовлены из-за нехватки учебных пособий. Некоторые народы, например, таты, вообще не могут изучать свой язык в учебных заведениях. Исключениями стали русские и грузины, которые не только учат свой родной язык в школах, но имеют современные учебники на своем языке.
В стране существуют серьезные проблемы с обеспечением права на сохранение языков и культур малых народов
В местах компактного проживания малых народов страны большую часть политической и экономической власти в своих руках сосредоточили этнические азербайджанцы. Проживающие на юге страны ираноязычные талыши сталкиваются с запретом использования слова "талышский", например, на вывесках ресторанов или в краеведческих книгах. В учебниках истории существовавшее в прошлом Талышское ханство называется Ленкоранским. На региональном телевидении нет ни одной передачи на талышском языке.
Представители национальных меньшинств при попытке привлечь внимание к своим проблемам сталкиваются с репрессиями и обвинениями в сепаратизме. Так, в тюрьме умерли главный редактор журнала "Толыши Седо" Новрузали Мамедов и сторонник независимости Талыша Фахраддин Абосзода.
Обвинениям в сепаратизме и репрессиям подверглись и активисты организации "Садвал", которое боролось за права лезгин в Азербайджане и Дагестане. Баку обвинил членов движения во взрыве в метро, причастность к которому организация отрицала. В итоге как участники самого "Садвала", так десятки других этнических лезгин были арестованы по обвинению в террористической деятельности и осуждены на длительные тюремные сроки. Некоторые из них умерли в тюрьме. Фигурантов дела признали политзаключенными.
Параллельно азербайджанские власти занимаются ассимиляцией территорий проживания автохтонных народов. К примеру, лезгинское село Храхоба, чьи жители решили уехать в Дагестан после передачи села Азербайджану, было заселено представителями титульной национальности из других регионов страны.
Названия населенных пунктов и топонимы тоже подвергаются изменению или получают азербайджанские названия. Использование армянских названий топонимов Карабаха под запретом.
Представители национальных меньшинств при попытке привлечь внимание к своим проблемам сталкиваются с репрессиями
В учебниках истории автохтонные народы вообще почти не упоминаются, как и их роль в жизни региона. Вместе с тем, система образования убеждает учеников в том, что азербайджанские тюрки – "коренное население Кавказа и в частности Нагорного Карабаха, которое жило там с первого тысячелетия до н.э." На самом деле, активное переселение тюрков на Кавказ началось лишь в X веке н.э. Регион же населяли дагестаноязычные племена и частично армяне.
Армянофобия
Для карабахских армян все вышеперечисленное означает, что с принятием гражданства Азербайджана они потеряют многие имеющиеся у них права. При этом царящая в стране армянофобия, подогреваемая государством, сделает их еще и самой уязвимой этнической группой в Азербайджане.
Армяне опасаются мести за военные преступления и этнические чистки, совершенные по отношению к азербайджанцам во время Первой Карабахской войны. Азербайджанская пропаганда многие годы использовала эти факты, чтобы подпитывать ненависть у населения. Преступления совершали обе стороны, но Армения и Азербайджан отрицают убийства, совершенные своими гражданами.
В СМИ армян упоминают исключительно в негативном контексте, вызывая у читателей неприязнь. Школьные учебники в Азербайджане представляют армян как подлого врага, который всегда предает азербайджанцев.
Об армянофобии в азербайджанских учебниках писал историк Ариф Юнус в своей статье, посвященной формированию "образа врага" в азербайджанской исторической науке: "...авторы все больше и больше внимания уделяют армянам, которые начинают восприниматься как "главные неверные в черных одеяниях". При этом в отношении армян также используются всевозможные негативные эпитеты ("бандиты", "агрессоры", "коварные", "лицемерные" и т.д.)".
Позднее Ариф Юнус и его жена, правозащитница Лейла Юнус, были обвинены в шпионаже в пользу Армении и заключены в тюрьму. Государственные СМИ подчеркивают тот факт, что мать Арифа – армянка – якобы "привила ему ненависть к азербайджанцам".
Также карабахские армяне столкнутся с государственной отменой своей истории. Официальная азербайджанская пропаганда представляет армян, живших в регионе еще в античное время, как пришлый народ. Русские якобы переселили армян на Кавказ и в Карабах в XIX веке для борьбы с азербайджанцами.
Азербайджан отрицает наличие какого-либо армянского культурного наследия на территории Карабаха. Церкви и другие культурные и религиозные объекты, признанные во всем мире частью армянского культурного наследия, властями объявлены наследием древнего государства "Кавказская Албания", существовавшего на территории современного Азербайджана.
Находящиеся на территории страны исторические армянские памятники периодически подвергаются разрушению. Например, в начале 2000-х годов с помощью рабочих и строительной техники было уничтожено крупное старинное армянское кладбище в Джульфе, надгробные камни которого датировались IX-XVII веками.
Армянам сложно поверить в заверения Баку о гарантиях безопасности в том числе и из-за жестоких убийств армянских мирных жителей и пленных солдат во время Второй Карабахской войны, которые так и не были расследованы азербайджанской стороной.
Офицер азербайджанской армии Рамиль Сафаров, который по мотивам этнической ненависти обезглавил топором армянина на курсах НАТО в Венгрии, после экстрадиции в Азербайджан был встречен, как герой, получил освобождение и денежные выплаты.
Могут ли армяне стать гражданами Азербайджана?
Несмотря на заявления властей Азербайджана о том, что карабахские армяне могут стать гражданами страны и получить права и безопасность, Баку не представил никакой программы реализации своего предложения. Более того, после окончания Второй Карабахской войны Баку угрожает новыми эскалациями.
Безопасная жизнь армян в Азербайджане возможна только в случае демократизации страны и отказа Азербайджана от национал-патриотической идеи, основанной на ненависти к армянам. Многие жители страны устали от вражды и войны – они хотят мирной жизни и верят, что могут мирно существовать с армянами.
К сожалению, вместо создания условий для мира между двумя странами Азербайджан продолжает держать Нагорный Карабах в гуманитарной блокаде, убеждая население покинуть свои дома.
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