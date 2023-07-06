"Смута предотвращена". Почему Лукашенко заступился за мятежников и что ЧВК "Вагнер" будет делать в Беларуси?
Мятеж ЧВК "Вагнер" подарил Александру Лукашенко уникальную возможность укрепить свои позиции в отношениях с Кремлем и улучшить пропагандистский имидж. Но если Беларусь действительно станет новой базой для российских наемников, то это может разрушить монополию диктатуры на насилие и создать колоссальные риски для страны в целом.
После драматических событий 2020 года, когда диктатура в Беларуси выстояла во многом благодаря поддержке Кремля, Лукашенко не раз объяснял своему окружению, что их будущее теперь неразрывно связано с судьбой путинской системы. По его словам, крах России приведет к тому, что “нас не будет назавтра мгновенно”. Поэтому мятеж ЧВК “Вагнер” Лукашенко воспринял как непосредственную угрозу своему режиму. В течение дня 24 июня он провел сразу два закрытых совещания с силовым блоком и отдал приказ привести армию в полную боевую готовность. “Эта смута перекинулась бы сразу на Беларусь”, - объяснял впоследствии Лукашенко.
Параллельно он предложил Путину свои услуги в качестве посредника в переговорах с Пригожиным. Российский президент дал на это согласие, хотя, кажется, не очень-то верил в успех затеи. "Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет", - пересказывал потом Лукашенко якобы слова Путина.
При этом власти Беларуси не торопились озвучивать свою позицию по поводу событий в России. Единственное официальное заявление на этот счет появилось лишь во второй половине дня 24 июня, от имени Совета безопасности. Сформулировано оно было предельно нейтрально: Совбез не высказывал поддержку лично Путину и напрямую не осуждал действия мятежников, а лишь подчеркивал недопустимость внутреннего противостояния и призывал к “голосу разума”. Лукашенко, судя по всему, мало интересовало, кто прав, а кто виноват в этом конфликте. Для него было главным, чтобы Россия осталась достаточно сильной и была способна гарантировать сохранность его власти в Беларуси. В этом смысле лучшего посредника действительно было сложно найти.
Переговоры с участием Лукашенко продолжались почти весь день. Вечером 24 июня было объявлено, что достигнуты договоренности об остановке движения мятежников на Москву и “дальнейших шагах по деэскалации”.
Триумф пиара
Участие Лукашенко в урегулировании мятежа стало для него настоящей удачей. В последние полтора года зависимость белорусского режима от России приобрела настолько вызывающий характер, что породила сомнения в его самостоятельности и субъектности. Лукашенко не раз приходилось объяснять своим сторонникам, что это он еще управляет страной, а не Путин. Теперь же появилась возможность продемонстрировать всем, что он не только остается хозяином в Беларуси, но еще и способен влиять на ситуацию в России. На руку диктатору сыграл и тот факт, что ни Кремль, ни Пригожин не стали раскрывать подробности переговорного процесса. В итоге у Лукашенко появилась возможность сделать свою версию событий, по сути, безальтернативной.
Если верить Лукашенко, то в критический момент он управлял Россией в ручном режиме
Выступая 27 июня перед высшим офицерским составом Беларуси, Лукашенко изобразил себя едва ли не спасителем России, предотвратившим смуту и гражданскую войну. Согласно этой версии, он сначала убедил Путина не “мочить” Пригожина, а затем убедил Пригожина остановить марш на Москву. Более того, если верить Лукашенко, то получается, что в критический момент он управлял Россией в ручном режиме: через голову Путина отдавал распоряжения директору ФСБ Александру Бортникову, грозил основателю ЧВК “Вагнер” бросить на защиту Москвы бригаду Вооруженных сил Беларуси, а затем давал мятежникам личные гарантии безопасности. “Смута таким образом была предотвращена”, - резюмировал он.
В конце своего выступления Лукашенко настолько вошел в образ, что сообщил: якобы теперь “многие хотят” воздвигнуть ему памятник, но он не считает себя героем. Белорусский диктатор даже взял на себя часть ответственности за конфликт Пригожина и Минобороны РФ. “Нет в этом деле героев… Мы с Путиным виноваты, что не приняли вовремя меры”, - заявил Лукашенко, как будто они с Путиным управляют Россией вдвоем.
Сложно сказать, в какой степени представленная Лукашенко картина событий 24 июня соответствует действительности. Но на пропагандистском фронте он в любом случае одержал победу, что косвенно признали даже некоторые лояльные Кремлю СМИ. На фоне заявлений Путина о “высочайшей консолидации” общества и неизбежности провала мятежа, риторика Лукашенко выглядела более убедительной и адекватной текущему моменту.
Что значит "уйти в Беларусь"
Однако участие Лукашенко в этой истории не исчерпывается лишь ролью посредника.
Вечером 24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что основатель ЧВК Вагнера теперь “уйдет в Беларусь”. Из обращения Путина 26 июня стало ясно, что такая возможность представлена не только главе ЧВК, но и его боевикам. В качестве альтернативного варианта наемникам было предложено заключить контракт с Минобороны РФ или вернуться к своим семьям.
27 июня Лукашенко подтвердил, что Пригожин прилетел в Минск и что вагнеровцы могут “какое-то время у нас перекантоваться”. "Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста - забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься", - рассказал он. Прибудут ли наемники с оружием или их сначала полностью разоружат, Лукашенко не уточнил.
Позже Лукашенко намекнул, что вагнеровцы в Беларуси будут не просто отдыхать. “Мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт… Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", - отметил он. Более того, по его словам, министр обороны Виктор Хренин считает, что “такое подразделение в армии не помешало”. “Я согласен. Разговаривай с ними”, - распорядился Лукашенко.
Российское издание “Верстка” еще 26 июня сообщило, что власти Беларуси строят для вагнеровцев полевой лагерь под Осиповичами Могилёвской области - он будет рассчитан на 8 тысяч человек. Спустя несколько дней спутниковые снимки подтвердили, что под Осиповичами действительно возводится палаточный городок. Возможно, именно эту локацию имел в виду Лукашенко, говоря о заброшенной части - ранее там размещалась 465-я ракетная бригада.
По информации “Верстки”, лагерей в Беларуси может быть несколько. Близкий к лукашенковским спецслужбами Telegram-канал “Белорусский силовик” утверждает, что всего будет создано три лагеря, один из них - в Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой (впрочем, подобная “откровенность” провластного источника может быть сознательной дезинформацией).
Сообщения о “переезде в Беларусь” появились также в Telegram-каналах, связанных с наемниками. Боец ЧВК “Вагнер”, бывший офицер белорусского спецназа Алексей Берговин в своем видеообращении назвал Беларусь “новым боевым направлением”, где теперь будет работать “часть сотрудников”.
Между тем, пока что пригожинских боевиков никто в Беларуси не видел. Ни независимые СМИ, ни авторитетный мониторинговый проект “Беларускі Гаюн” не нашли доказательств перемещения подразделений ЧВК Вагнера на территорию страны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что сейчас может идти речь о переброске в Беларусь лишь незначительной части вагнеровцев. Сам Лукашенко 6 июля признал, что на данный момент вопрос о передислокации наемников еще не решен, на размещение под Осиповичами боевики пока не согласились - у них якобы “другое видение”. Поэтому сейчас, по его словам, вагнеровцы находятся в тех же лагерях, где они были до мятежа - то есть за пределами территории Беларуси.
Кажется, Пригожин также не спешит обживаться на новом месте. Судя по данным перемещения его самолета, 27 июня и 1 июля он прилетал на военный аэродром Мачулищи под Минском, возможно даже встречался с Лукашенко, но нет никаких сведений, которые бы указывали на то, что он здесь остался. Если верить Лукашенко, Пригожин сейчас находится в Санкт-Петербурге.
Загадка Вагнера
Если боевики ЧВК “Вагнер” все-таки появятся в Беларуси, то совершенно непонятно, что они тут будут делать и в каком статусе.
Если ЧВК хотят сохранить как единое вооруженное формирование, то за чей счет оно теперь будет финансироваться? По словам Путина, ЧВК находилось на полном обеспечении у российского государства, которое за последний год только на выплаты наемникам потратило почти миллиард долларов. Очевидно, что власти Беларуси не могут позволить себе тратить подобные суммы на ЧВК, учитывая, что на всю национальную оборону в бюджете страны предусмотрены меньшие расходы. Да и сам Лукашенко всячески подчеркивает, что вагнеровцы будут размещаться в Беларуси исключительно за свой счет. Но из собственного кармана Пригожин тоже вряд ли способен продолжительное время содержать ЧВК, тем более, что его бизнес в России теперь несет потери.
Если вагнеровцев хотят так или иначе интегрировать в силовые структуры Беларуси (например, использовать их в качестве инструкторов), то речь может идти лишь о незначительной части бойцов ЧВК. Учитывая, что вся белорусская армия за вычетом гражданского персонала составляет примерно 45-50 тысяч человек, количество инструкторов явно не может составлять ни 8, ни тем более 25 тысяч (общая численность ЧВК со слов Пригожина). Строить большие полевые лагеря для них просто незачем.
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов считает, что никакого массового размещения вагнеровцев в принципе не планируется: по его информации, из Беларуси якобы хотят сделать логистический хаб для переброски ЧВК “Вагнер” в Африку. Подтверждения этой информации из других источников сейчас нет. Но даже если это правда, то все равно власти страны будут вынуждены столкнуться с новым вызовом - присутствием (пусть даже временным) мятежных боевиков на своей территории.
Опасная игра
Размещение в Беларуси наемников ЧВК “Вагнер” совершенно не вписывается в привычную логику поведения Лукашенко и наводит на мысль, что это решение могло быть ему навязано.
Режим Лукашенко всегда был гораздо более централизованным, нежели путинский. В отличии от Кремля, он никогда не экспериментировал с делегированием права на насилие и не имеет опыта взаимодействия с такими автономными игроками. Любой, кто хотя бы в теории был способен пошатнуть монополию государства на насилие, априори воспринимался Лукашенко как экзистенциальная угроза.
Кроме того, диктатор известен своей мнительностью, склонностью повсюду видеть интриги и заговоры. Например, в последние годы Лукашенко перестал проводить военные парады - вероятно, просто потому что поверил в то, что его могут убить, как президента Египта Анвара Садата в 1981 году. Поэтому сложно представить, что глядя на мятеж вагнеровцев в России, он не проецировал все происходящее на Беларусь и не просчитывал риски “марша на Минск”.
Режим Лукашенко так давно пугает население иностранными наемниками и боевиками, что порой сложно понять, где речь идет просто о пропаганде, а где - о реальной фобии властей. Летом 2020-го в Беларуси арестовали и обвинили в подготовке терактов группу из 33 вагнеровцев, которые всего лишь собирались лететь в Стамбул через Минск - подозрение спецслужб вызвало то, что эти люди не употребляли спиртное и держались обособленно. Забавно, что теперь Лукашенко объясняет, почему вагнеровцы “нам не страшны”, ссылаясь как раз на этот эпизод трехлетней давности. Дескать, наемники настолько благодарны Лукашенко за то, что он их тогда отпустил, что “за Батьку всегда ставят свечку в церкви”.
В данном случае Лукашенко, скорее всего, выдает желаемое за действительное. Но, похоже, сейчас он в самом деле старается завоевать симпатии этих людей, чтобы исключить возможность любого конфликта в будущем. В то время как Кремль объявил мятежников предателями и бросился развенчивать миф о боевых заслугах ЧВК, Лукашенко, напротив, высказывается о наемниках подчеркнуто уважительно и комплиментарно. Пригожина он считает “авторитетным человеком”, а вагнеровцев - защитниками “нормальной цивилизации”. Военный мятеж Лукашенко списал просто на “межличностный конфликт”, призвал быть “внимательнее к таким военным коллективам” и ни в коем случае не наказывать наемников.
“Слушайте, ну есть кого мочить, особенно знаете где. Есть кого сажать там, где это нужно", - отметил он, давая понять, что вагнеровцы, в отличии от инакомыслящих в Беларуси и России, всё равно останутся “своими”.
Шантаж наемниками?
Власти соседних с Беларусью государств не скрывают своей обеспокоенности тем, что у их границ может появиться ЧВК “Вагнер” - организация, признанная в ряде стран террористической. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал это “фактором, усугубляющим нашу ситуацию с безопасностью". Президент Польши Анджей Дуда считает происходящее “негативным сигналом”, который следует обсудить с союзниками по НАТО. Варшава уже объявила, что направит на границу с Беларусью дополнительные полицейские силы.
Бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннатт предположил, что Россия захочет использовать размещение ЧВК “Вагнер” в Беларуси для того, чтобы снова попробовать захватить Киев. Хотя президент Владимир Зеленский заявил, что наемники Пригожина "сегодня уже не способны сделать что-либо серьезное против Украины", командованию ВСУ всё же были даны указания усилить северное направление.
Возможно, громкие заявления о том, что вагнеровцы “уходят в Беларусь” рассчитаны как раз на то, чтобы страны Запада и Украина увидели в происходящем угрозу эскалации конфликта. В этом смысле ЧВК “Вагнер” в Беларуси может выполнять примерно ту же функцию, что и тактическое ядерное оружие - это прежде всего средство шантажа. Россия напрямую заинтересована в том, чтобы ВСУ не могли снять свои подразделения с белорусской границы и перебросить их на фронт, и чтобы Европа занималась собственной безопасностью и меньше думала про помощь Украине.
Держать своих соседей в напряжении может быть выгодно и Лукашенко. Выступая 1 июля на торжественном собрании в честь Дня Независимости, он сообщил, что якобы принимает “вал звонков” от тех, “кто нас не признает”. Какие-либо подтверждения, что из-за ситуации с ЧВК Лукашенко действительно стали звонить западные политики, на сегодняшний день отсутствуют. Но, вероятно, именно этого он хотел бы достичь: заставить Запад разговаривать с ним и считаться.
Однако если шантажом дело не ограничится и ЧВК “Вагнер” в самом деле будет использовать белорусскую территорию для агрессивных действий в отношении Украины или стран НАТО, то ситуация очень быстро может выйти из-под контроля. В таком случае, Лукашенко сам рискует быть втянутым в военную эскалацию - возможно, даже против своей воли.
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