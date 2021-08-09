Год с начала протестов в Беларуси. Тоталитарный эксперимент против электоральной революции

Электоральная революция

Истинные масштабы электоральной революции, произошедшей в Беларуси, вряд ли когда-либо удастся узнать. Независимые социологические исследования, которые позволили бы объективно оценить рейтинг Лукашенко и его оппонентов, в стране запрещены. Однако и без них к лету 2020 года стало ясно, что в обществе разворачиваются экстраординарные процессы. Данные Института социологии, результаты интернет-опросов, рекордное количество подписей за альтернативных кандидатов и невиданная политизация общества в ходе предвыборной кампании — все это указывало на то, что режим переживает электоральную катастрофу. Символами избирательной кампании стал мем “Саша 3%” (намек на низкий рейтинг диктатора) и формула “кто угодно, лишь бы не Лукашенко”.

Многочисленные свидетельства указывают на то, что Светлана Тихановская побеждала на выборах в первом же туре, однако ЦИК объявил, что за Лукашенко проголосовало более 80%. Цифра выглядела настолько неправдоподобной, что даже не все сторонники действующей власти в нее не поверили. Именно против фальсификации выборов люди вышли протестовать вечером 9 августа. Протесты охватили более 33 городов страны.

Операция “Блицкриг”

События 9-12 августа Лукашенко впоследствии объявит неудавшейся попыткой блицкрига — якобы внешние враги планировали всего за несколько дней “задушить страну” с помощью организованного ими уличного “мятежа”. Но в действительности летом 2020 года логикой “молниеносной войны” руководствовался именно Лукашенко.

Руководство страны хорошо понимало, что беспрецедентные по своим масштабам протесты после фальсификации выборов будут неизбежны. Эту проблему он планировал решить за несколько дней путем неограниченного террора, который должен был парализовать волю общества к сопротивлению.

Пропаганда методично разжигала ненависть к будущим участникам протестов. “Идеологическая подготовка была такая: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас [сотрудников милиции] будут вешать на суках у дороги. Поэтому защищать эту власть нужно любыми средствами и способами”, — рассказывал впоследствии подполковник милиции Юрий Махнач.

За несколько дней до выборов тогдашний глава МВД Юрий Караев выступил с видеообращением к сотрудникам, где предупредил о том, что их ждут “значительные психологические и физические нагрузки”, однако власть готова защитить их интересы. Смысл странного месседжа стал ясен уже потом: речь шла о карт-бланше на насилие.

При подавлении протестов силовики массово использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и другие спецсредства. Причем использовались они абсолютно в соответствии с логикой войны: главной целью было не разогнать толпу протестующих, а нанести им максимальные потери в живой силе. Сотни людей получили ранения и были покалечены, двое убиты из оружия (всего, по неофициальной версии, в те дни погибли не менее 5 человек).

По данным МВД, 9-12 августа были задержаны 6700 демонстрантов. С задержанными обращались с невиданной жестокостью, правозащитники задокументировали более тысячи свидетельств жертв пыток. Есть сведения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками. “Пытки носили массовый, системный характер и представляли собой организованную политически мотивированную карательную акцию властей с целью запугать белорусское общество”, — говорится в отчете Правозащитного центра “Вясна”.