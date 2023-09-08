Квасить или Zетовать: Россия перед дилеммой
Споры о том, кто виноват в гибели верхушки ЧВК "Вагнер", обнажили давно назревший раскол Z-повестки. С одной стороны, радикально настроенные "военкоры" и их аудитория хотят более жестких мер на фронте и во внутренней политике. С другой стороны, государство пытается сделать вид, что ничего особенного не происходит – "спецоперация" идет своим чередом, а Россия продолжает оставаться великой державой.
К середине 2023 года стало очевидно: российское общество не испытывает по поводу войны с Украиной широкого энтузиазма (это стало ясно еще из реакции на "частичную" мобилизацию осени 2022 года). Власть встала перед необходимостью выбрать один из двух путей развития. Первый – форсированно строить милитаризированное общество, отправляя все больше людей на фронт и переключив экономику на военные нужды. Второй – поддерживать иллюзию мирной жизни в тылу, продолжая утверждать, что происходящее в Украине – это "спецоперация, а не война"; не жертвовать социальной стабильностью и экономическими интересами ради фронта, постепенно перестраивая систему в надежде, что Украина согласится на мир или заморозку конфликта. Вкратце эту дилемму можно сформулировать так: поставить все на кон и искать быстрой победы – или нормализовать войну и научиться жить с ней в неопределенном будущем.
Раскол Z-повестки
В публичном пространстве эта дилемма проявилась в расколе Z-сообщества, где к середине 2023 года сложилось противостояние между двумя провоенными силами: условно их можно назвать "Z-радикалами" и "квасными патриотами". Противостояние не совсем очевидное: границы размыты, однако разделительная черта пролегает в понимании практических задач.
Фронтовое братство с культом мужества, долга и отваги – главные составляющие нарратива Z-радикалов. Наиболее ярко этот нарратив представлен фронтовыми "военкорами" (те же WarGonzo, "Роман Сапоньков", "Александр Ходаковский), а также группой писателей, близких к Захару Прилепину. Они в открытую призывают к тотальной мобилизации и воодушевлены строительством нового мира под грохот пушек. Это русская империя с толерантным – на словах – отношением к "малым" народам – правда, только в том случае, если они с оружием в руках идут в бой. Только "русский с ружьем" может стать полноправным членом "обновленной нации": убивать украинцев – главный критерий "гражданства".
Главный вагнеровский телеграм-канал GreyZone предлагает своей пастве образ "настоящих мужчин": то ли рыцари, то ли пираты XXI века, они стоят на страже русского государства, мужественно и эффективно выполняют свою работу, цинично смотрят на мир вокруг и не пытаются реальность высокопарными рассуждениями. "Приказ есть приказ, что уж рассуждать". Антиэлитные настроения приглушены, однако скрываются плохо: война должна в конечном итоге преобразовать Россию на новых началах – в том числе на основе идей "семьи" и "братства".
Именно "вагнеровцам" удалось, по мнению антрополога Александры Архиповой, "сформировать корпорацию, которая описывается в категориях идеальной семьи". У этой семьи, считает Архипова, есть важное ключевое свойства: огромное число членов, обеспечивающее ей сверхзащиту. Ведь в "сверхсемью" Вагнера входят не только мужчины-наемники, но и их матери, жены и подруги – в вагнеровских чатах и сообществах они приобретают новые связи, позволяющие им чувствовать себя не париями (муж или сын в колонии – это стигма), а "спутницами жизни настоящих героев".
Только "русский с ружьем" может стать полноправным членом "обновленной нации"
На этом фоне официальная государственная повестка выглядит как банальный "квасной патриотизм". Власть многое заимствует у Z-радикалов, но своей всеядностью и невнимательностью к фронтовым реалиям выхолащивает их нарратив до бессмысленности: о "боевой доблести" власть рассказывает, смешивая без разбору государство, русских и православие. В отличие от Z-радикальных сообществ, патриотизм здесь продается по бросовой цене: достаточно просто не уехать, формально поддержать Путина – и можно гордиться званием "верного сына или дочери Отечества". Главное – вера, что власти-де правы, а подлинный гражданин отражает силу государства.
Именно квасной патриотизм ложится сегодня в основу среднего и высшего образования: взять хотя бы знаменитый учебник истории для школьников, составленный помощником президента Владимиром Мединским и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым, или учебное пособие для вузов по новому предмету "Основы российской государственности". В первом случае авторы утопили идеалы Z-радикалов – мужество, боевое братство и переживание судьбоносного характера этой войны – в славословиях путинской системе, во втором – просто оставили их за бортом, представив войну против Украины лишь одним из изгибов длинной русской истории, где ввиду "исторических причин" победа все равно будет "за нами". Конечно, у квасных патриотов есть и свои радикалы: их самыми громкими голосами стали бывший президент Дмитрий Медведев, рассуждающий в соцсетях о сатанизме и неонацизме, или телеведущий Владимир Соловьев, превративший журналистику в набор бойких ругательств. При этом в риторике вагнеровского "GreyZone" подобной демагогии о сатанизме, глобальных заговорах и неонацизме не содержится вовсе. Наоборот, активной антигосударственной критике z-радикалов могли бы позавидовать и иные оппозиционные СМИ, хотя, естественно, разница принципиальна: риторика правого популизма с четким антиэлитарным характером призывает стать гибридный режим по-настоящему тоталитарным.
Краткий взлет Z-радикалов
Z-радикализм сформировался прежде всего благодаря фронтовым Z-"военкорам", говорящими якобы от лица сражающейся армии. В 2022 году многие из них неоднократно атаковали Минобороны за провалы. Тогда конфликт удалось замять, частично кооптировав умеренных критиков в околовластные структуры. Например, Александр Коц ("Комсомольская правда") стал членом президентского Совета по правам человека, а Семен Пегов (проект "WarGonzo", близкий в "Единой России"), Евгений Поддубный и Александр Сладков (оба из ВГТРК") вошли в состав правительственной комиссии по взаимодействию между органами власти и мобилизованными гражданами во главе с секретарем "Единой России".
В 2023 году число Z-радикалов сокращалось и без видимых усилий российской власти. Сначала был убит Игорь Мангушев (известный политтехнолог и наемник, автор телеграм-канала "Записки авантюриста"). По утверждению его друга и ветерана-"ополченца" 2014–2015 годов Александра Морозова (известный как Мурз и автор телеграм-канала "Нам пишут из Янины"), Мангушев стал жертвой вагнеровцев, занимавшихся рэкетом на оккупированной территории. В апреле был убит Владлен Татарский, а в мае пережил покушение писатель Захар Прилепин. О намерении властей "сушить Z-повестку" свидетельствует и арест Игоря Гиркина (Стрелкова). Оставленный не у дел, он последовательно критиковал российское власти за мягкотелость и выступал одной из медийных точек сборки Z-активистов.
В начале 2023 года оседлать радикальную Z-повестку и перевести ее в публичное поле попытался Евгений Пригожин. Благодаря созданию собственной медиа-империи (фабрика-троллей для участия в сетевых баталиях и, как минимум, 16 электронных СМИ, из которых самым крупным было РИА "Федеральное агентство новостей"), успехам "Вагнера" под Бахмутом и активной критики военного командования, по данным социологического агентства "Ромир", к лету 2023 он вошел в пятерку публичных личностей, которым доверяют россияне. В одном из выступлений в мае 2023 года Пригожин напрямую призвал превратить Россию в подобие Северной Кореи ради победы.
В июне Пригожин перешел от медийных атак к атакам в самом прямом смысле слова и решился на открытый вооруженный мятеж, закончившийся "высылкой" и его самого, и ЧВК Вагнер в Беларусь. И тем не менее, несмотря на обвинения в предательстве, в июне Путин не предпринял серьезных мер против Пригожина, фактически помиловав его и сохранив за ним значительную часть бизнеса, включая участие в африканских делах. Как оказалось, временно.
Многозначительное молчание
Официальная реакция на крушение самолета с руководством "Вагнера" на борту была сдержанной. Даже президент США Байден прокомментировал эту тему сразу, 23 августа, а Путин выждал день. 24 августа во время встречи с главой "ДНР" Денисом Пушилиным он подчеркнул заслуги Пригожина и вспомнил о личных связях, восходящих к 1990-м годам. Недавний конфликт президент замаскировал фразой о "сложной судьбе" убитого, а также признал за Пригожиным и "Вагнером" вклад в борьбу против "неонацистского режима". Уйдя из жизни, строптивый подчиненный быстро удостоился чести оказаться включенным в символическое пространство "официального патриотизма".
В "военкорской" среде реакция на гибель была противоречивой, и вероятно, определялась готовностью редакций фильтровать сообщения и учитывать "пожелания" сверху.
У квасных патриотов есть и свои радикалы: их самым громким голосом стал бывший президент Дмитрий Медведев
"Военкоры", связанные с российскими государственными СМИ, выдержали паузу и повели себя как настоящие бойцы идеологического фронта – не писать ничего без дозволения начальства. Журналисты РИА Новости из канала "Свидетели Байрактара" в вечер гибели предпочли рассказать об успехах российских войск в Сирии и лишь следующим днем опубликовали длинный пост о стратегической роли боев ЧВК за Бахмут. Затем они позволили себе и осторожные призывы сохранить эффективную структуру "Вагнера".
Близкий к "Единой России" канал-миллионщик "WarGonzo" ограничился сухим пересказом официальных сообщений, однако все же вбросил ложку дегтя в виде стихотворения "Падальщик", посвященного бюрократам (автор – главный создатель и спикер "WarGonzo" Семен Пегов):
Доедая останки человечьей пищи, всё, что
выблевано из желудков только что закрывшихся
клубов, кафешантанов и прочих увеселительных
заведений, старательно выклёвывая белки
и жиры из отбросов, изрыгнутых
мажорными ресторанами и грязными,
прогорклыми ларьками международного
фастфуда. Погружая свои здоровенные
клювы в остывшие огрызки стейков и в
трупы не переживших эту яркую
московскую ночь городских голубей.
Сам Пегов 25 августа выступил на телеканале "Царьград" с дифирамбами в адрес Пригожина и Дмитрия Уткина. В этот же день официозно-героический некролог начальству Вагнера опубликовал Александр Сладков (ВГТРК). Его коллега по телеканалу Евгений Поддубный ограничился напоминаем о том, что "вагнеровцы" выступили в роли мятежниками. Откровенным образом повестку "сушили" и "военкоры" из "Комсомольской правды" Александр Коц и Дмитрий Стешин, делая вид, что гибель Пригожина и Уткина – это рядовое и не очень интересное событие.
Разочарование Z-радикалов
Реакция более радикальных участников Z-сообщества была куда более откровенной. Так, первыми тезис о причастности российских властей к убийству Пригожина стали распространять именно "военкоры". Первым был вагнеровский "GreyZone", заявивший о следе от ракет ПВО на месте крушения самолета. Следы поражения ракетами из зенитных орудий обнаружили авторы "Военного осведомителя" на первых фотографиях обломков. В дальнейшем "GreyZone" сосредоточился на прославлении Пригожина и Уткина, а также опубликовал нарезку с выступлениями Пригожина, где тот критикует власть и рассуждает о том, что его могут за это убить.
Другие также откровенно говорили о том, что гибель верхушки вагнеровцев окажет негативное влияние на войска. Вероятно, проснулись и более старые опасения, что российские власти просто "сольют" радикалов в очередном "договорняке" с Киевом. Так, "военкор" Роман Сапоньков уже вечером 23 августа написал: "Убийство Пригожина будет иметь катастрофические последствия. Люди, которые отдали приказ, вообще не понимают настроения в армии и моральный дух". Один из ключевых донецких спикеров Александр Ходаковский (бывший командир батальона "Восток") высказался более витиевато: "Пока не могу сформулировать, почему так нужно, но Стрелкова нужно выпустить. Я в принципе не был сторонником его ареста, но сейчас вовсе внутренне уверен, что он (Стрелков – прим.ред.) нужен. Если останутся только такие унылые охранители, как я – Россия перестанет играть красками".
Квасной патриотизм ложится сегодня в основу среднего и высшего образования
Резче были неонацисты из ДШРГ "Русич": "Пусть это станет для всех уроком. Идти всегда надо до конца". Спустя несколько дней на фоне ареста в Финляндии одного из их бывших лидеров, Яна Петровского, они заявили, что прекращают "выполнение любых боевых задач", пока МИД не добьется его экстрадиции.
Показательно и другое. В первые дни после гибели Пригожина в повестке ряда телеграм-каналов прогремел другой скандал: разведчики из 205-й бригады попросили "военкоров" привлечь широкое внимание к тому факту, что командование этого соединения гонит их вперед, на убой, без артиллерийской поддержки. Военкор Роман Алехин увидел в этом еще один сигнал к тому, что терпение армии переходит точку кипения: "К гибели Пригожина было такое чувство, что ситуация сгустилась <…> убийство вагнеров ситуацию напрягла до предела, потому что все, кто близок к фронту, понимают и знают многое, просто пытаются не шокировать народ, не желая взрыва, но рано или поздно, если срочно не изменить ситуацию на фронте, она взорвется".
Негосударственный мемориал
Еще активнее на смерть Пригожина отозвалось сообщество Z-поэтов, где еще более выпукло отразилось разочарование тем, что победа "радикалов" не видна на горизонте. Например, поэт Егор Сергеев писал о подлости, предательстве и "блогерах на зарплате, которые страшнее смерти". Анна Долгарева сравнила Пригожина с Емельяном Пугачевым и призвала в конце – "никаких перемирий". Захар Прилепин в стихийных мемориалах увидел "гражданское общество" и внятное послание властям: "И это тихое послание ко власти – от долготерпивого и мудрого народа, у которого воюют сыновья, отцы, братья".
География этих мемориалов обращает на себя внимание. Они возникли в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Сочи, Ростове-на-Дону, Белгороде, Краснодаре, Старом Осколе, Иркутске, Железногорске, Волгодонске, Севастополе, Тобольске, Липецке. И это не полный перечень, который насчитывает несколько десятков больших и малых городов. Зачастую такие временные мемориалы из цветов и портретов возникали у памятников, связанных с Великой Отечественной войной, память о которой стала ключевым историческим мифом российского государства. Даже если организаторами выступали отдельные энтузиасты, это не отменяет другого: перед нами одна из наиболее мощных за последнее десятилетие негосударственных мемориальных инициатив, если не считать мемориала у Немцова моста или движения "Последний адрес". Это не скорбь всей России, а яркое свидетельство готовности Z-радикалов заявить о себе.
Интересен случай Москвы, где место памяти и поминовения погибших на "СВО" сформировалось около храма Максима Блаженного, на Варварке, вблизи Кремля. Сначала стихийный мемориал возник в память "военкора" Владлена Татарского. После его уничтожения силами муниципальных служб, за дело взялась инициативная группа московских студентов "Мемориал V" из МГУ, РГГУ и Дипломатической академии. По их словам, они воссоздали мемориал и защищают от "значительной агрессии со стороны наших врагов". Сюда стали приносить цветы родственники других погибших в ходе войны с Украиной, а теперь этот мемориал стал местом памяти и о Пригожине с Уткиным.
Как "засушить" фронтовиков?
Возможно, Z-радикалов и удастся "засушись" в публичном поле. Но люди, разделяющие их идеи, никуда не денутся. Вопросы к властям у фронтовиков только копятся – и скоро станут для Путина постоянной головной болью. Многие из них по-прежнему остаются на фронте и в будущем будут готовы откликнуться призывы любого лидера наподобие Пригожина.
Но даже с демобилизацией проблемы не будут решены. Куда деть в гражданской жизни тысячи прошедших через фронт мужчин, которые – если война затянется – за годы потеряют профессиональные навыки, но зато овладеют наукой убивать?
За время путинского режима на этот вопрос появился, как минимум, один простой ответ: включить их в систему военно-патриотического воспитания, которая выстраивалась вокруг образовательного процесса. Кадетские и казачьи классы, "Юнармия", сотни военно-патриотических и спортивных лагерей, исторические или спортивные кружки, прочие программы дополнительного школьного образования – это не полный перечень конкретных механизмов, посредством которых в 2010-е годы шла работа в этом направлении. Медленная, непоследовательная, очень ситуативная, но все же работа. Она вызывала немало вопросов: почему патриотизм сведен к военной теме и любви к властям? Что полезного для жизни дают зарницы и прочие военно-спортивные увеселения? Государство очевидно не хотело "заземлить" патриотизм, превратить его в школу гражданского просвещения.
Теперь появилась реальная опасность, что бывшие фронтовики войдут в эту систему со своим "представлением о прекрасном": как минимум, оправданием участия в завоевательной войне, как максимум – попытками привить специфическое мировоззрение "боевой семьи" подросткам. Последнее опасно тем, что школьников будут учить жить в мирном обществе по принципам военного времени.
Вопросы к властям у фронтовиков только копятся
Если раньше патриотическое воспитание пускалось на самотек, то теперь государство не скрывает, что обеспокоено свободой умов подрастающего поколение. Введение начальной военной подготовки во всех школах – тому пример. И судя по заявлениям некоторых фронтовиков в "военкорских" телеграм-каналах, они не прочь занять пустующую пока преподавательскую нишу. Государство также готово делать шаги навстречу, и уже анонсировало создание специального центра переподготовки ветеранов "СВО" в учителей ОБЖ, а если точнее, с этого года предмет называется "Основы безопасности и защиты Родины".
Если возвращающимся из Украины "фронтовикам" удастся занять места в системе образования, то школы превратятся в заводы по производству новых солдат путинской армии. В случае поражения в "СВО" именно эти люди будут заражать молодое поколение идеями реваншизма с очевидными последствиями.
Конечно, это угроза для отдаленного будущего, а пока квасные патриоты могут праздновать победу. В публичном пространстве они господствуют скорее благодаря силовому давлению на несогласных, а не собственному умению имитировать все что угодно. Но в "борьбе смыслов", к которой недавно призывал куратор внутренней политики Сергей Кириенко, им вряд ли удастся победить. Ведь сейчас они заняты ровно противоположным – созданием шумовой завесы властному произволу. Но чем дольше идет война и чем громче кричат официальные патриоты, тем дольше в вытесненных на периферию Z-радикальных масс-медиа будет кипеть радикальное недовольство. Оно прорвется, как только официальные институты дадут слабину.
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