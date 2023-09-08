Квасить или Zетовать: Россия перед дилеммой

К середине 2023 года стало очевидно: российское общество не испытывает по поводу войны с Украиной широкого энтузиазма (это стало ясно еще из реакции на "частичную" мобилизацию осени 2022 года). Власть встала перед необходимостью выбрать один из двух путей развития. Первый – форсированно строить милитаризированное общество, отправляя все больше людей на фронт и переключив экономику на военные нужды. Второй – поддерживать иллюзию мирной жизни в тылу, продолжая утверждать, что происходящее в Украине – это "спецоперация, а не война"; не жертвовать социальной стабильностью и экономическими интересами ради фронта, постепенно перестраивая систему в надежде, что Украина согласится на мир или заморозку конфликта. Вкратце эту дилемму можно сформулировать так: поставить все на кон и искать быстрой победы – или нормализовать войну и научиться жить с ней в неопределенном будущем.

Раскол Z-повестки

В публичном пространстве эта дилемма проявилась в расколе Z-сообщества, где к середине 2023 года сложилось противостояние между двумя провоенными силами: условно их можно назвать "Z-радикалами" и "квасными патриотами". Противостояние не совсем очевидное: границы размыты, однако разделительная черта пролегает в понимании практических задач.

Фронтовое братство с культом мужества, долга и отваги – главные составляющие нарратива Z-радикалов. Наиболее ярко этот нарратив представлен фронтовыми "военкорами" (те же WarGonzo, "Роман Сапоньков", "Александр Ходаковский), а также группой писателей, близких к Захару Прилепину. Они в открытую призывают к тотальной мобилизации и воодушевлены строительством нового мира под грохот пушек. Это русская империя с толерантным – на словах – отношением к "малым" народам – правда, только в том случае, если они с оружием в руках идут в бой. Только "русский с ружьем" может стать полноправным членом "обновленной нации": убивать украинцев – главный критерий "гражданства".

Главный вагнеровский телеграм-канал GreyZone предлагает своей пастве образ "настоящих мужчин": то ли рыцари, то ли пираты XXI века, они стоят на страже русского государства, мужественно и эффективно выполняют свою работу, цинично смотрят на мир вокруг и не пытаются реальность высокопарными рассуждениями. "Приказ есть приказ, что уж рассуждать". Антиэлитные настроения приглушены, однако скрываются плохо: война должна в конечном итоге преобразовать Россию на новых началах – в том числе на основе идей "семьи" и "братства".

Именно "вагнеровцам" удалось, по мнению антрополога Александры Архиповой, "сформировать корпорацию, которая описывается в категориях идеальной семьи". У этой семьи, считает Архипова, есть важное ключевое свойства: огромное число членов, обеспечивающее ей сверхзащиту. Ведь в "сверхсемью" Вагнера входят не только мужчины-наемники, но и их матери, жены и подруги – в вагнеровских чатах и сообществах они приобретают новые связи, позволяющие им чувствовать себя не париями (муж или сын в колонии – это стигма), а "спутницами жизни настоящих героев".