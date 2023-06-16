"Ни страха, ни надежды": почему россияне возвращаются из релокации

Петр, 23-летний маркетолог из Москвы, вернулся в Россию в июне 2023 года из Центральной Азии. Он был одним из тех, кто спешно уехал из страны после начала полномасштабной войны в Украине, но долго на новом месте не продержался:

"Призыв по СМС пугает, это было одним из аргументов не возвращаться. Но я фаталист, и любовь к Москве – а может просто к тому, к чему привык, сам для себя не могу ответить – перевесила риски. Общее настроение – да плевать мне уже, нет страха, нет надежды. Все в душе как будто выжжено. Думал, ехать или нет, недели две. То твердо решал, что все, еду. То читал новости про изъятие паспортов у призывников при выезде. Советовался с подругой и другом – подруга в Москве, друг в Астане, но он тоже приедет чуть позже", – говорит Петр.

Вернувшись в Москву, он ведет тот же образ жизни, что и раньше: посещает привычные бары, работает, встречается с друзьями. Некоторую уверенность в собственной безопасности ему придает и то, что компания пообещала предоставить бронь от призыва. Пока же он осознает все риски и действует с повышенной осторожностью:

"Я живу не по прописке, отказываюсь от бесплатных поликлиник, потому что там все записывается. Стараюсь аккуратно обходить полицию стороной, не перебегать дорогу на красный, чтобы вообще не столкнуться с полицией. Мои друзья предпочитают пользоваться наземным транспортом вместо метро, но я, наверное, не готов так действовать. Идя по улице, думаешь десять раз прежде, чем что-то сказать – неверное слово, неправильно понятая мысль – и сразу донос, задержание, что угодно. Такой страх есть и у меня, и друзья тоже аккуратнее в речи стали", – рассказывает он oDR.