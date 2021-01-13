За Трампа обидно?

Со времен известной русской шутки – "не заводи блох в свитере!" – социальные сети использовались и обсуждались в русском интернете не так, как на родине этого медиума. Точнее сказать, русскоязычные пользователи с необыкновенной скоростью и страстью накинулись на социальные сети, которые в 21 веке заменили россиянам и засланцам родины в диаспоре реальную политическую и социальную активность, как говорят в России, "чуть более, чем полностью". Чем меньшего ты можешь добиться в жизни, тем громче кричишь в социальных сетях.

В условиях пандемии свойство соцсетей – быть площадкой для достижения всех целей хотя бы на словах, испытания всех рисков и защиты от всех угроз – превратило обсуждение любой темы, даже самой ничтожной, в источник душевных страданий, причину разрыва многолетних дружб и других неприятных последствий.

Отчасти это объясняется тем, что каждый пользователь, больше обычного изолированный от привычной среды, одновременно бродит по нескольким виртуальным площадкам и каналам – в фейсбуке и вконтакте, в телеграме и инстаграме, в ютубе и тиктоке. Некоторые то и дело захаживают и по старым адресам "Живого Журнала". После переезда из коммуналки в отдельную квартиру я с родителями в начале 1960-х ездил в гости к старым соседям и удивлялся, какой же тесной на самом деле была наша "большая комната".

Но вернемся все-таки в эти наши ни на что не похожие новейшие времена. Как объяснить, отчего сотни, тысячи, если не десятки тысяч русскоязычных пользователей соцсетей с такой страстью кинулись обсуждать один-единственный эпизод из общественно-политической биографии бесконечно далекого от всех нас Дональда Трампа – миллионера, занявшего в 2016 году пост президента США?

Всякий, кто следил за выборами 2016 и 2020 годов, легко ответит на этот вопрос. Во-первых, Дональд Трамп был не просто президентом, но первым нашим американским президентом в истории: ни об одном другом президенте США не говорили на всем протяжении правления, что тот пришел к власти при поддержке российских или советских тайных агентов. Во-вторых, все россияне знают, догадываются или подозревают, что наши всесильные органы действовали как раз через соцсети, заражая Америку трампизмом. Наконец, в-третьих, сам Трамп все четыре года своего президентства вел с помощью твиттера войну и с американской четвертой властью ("Fake News!"), и с законодательной властью, и с независимой судебной системой и даже с собственными министрами.

Традиционные каналы связи с общественностью (через пресс-службу – к агентствам) Трамп заменил своими твитами.