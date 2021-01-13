За Трампа обидно?

Со времен известной русской шутки – "не заводи блох в свитере!" – социальные сети использовались и обсуждались в русском интернете не так, как на родине этого медиума. Точнее сказать, русскоязычные пользователи с необыкновенной скоростью и страстью накинулись на социальные сети, которые в 21 веке заменили россиянам и засланцам родины в диаспоре реальную политическую и социальную активность, как говорят в России, "чуть более, чем полностью". Чем меньшего ты можешь добиться в жизни, тем громче кричишь в социальных сетях.
В условиях пандемии свойство соцсетей – быть площадкой для достижения всех целей хотя бы на словах, испытания всех рисков и защиты от всех угроз – превратило обсуждение любой темы, даже самой ничтожной, в источник душевных страданий, причину разрыва многолетних дружб и других неприятных последствий.
Отчасти это объясняется тем, что каждый пользователь, больше обычного изолированный от привычной среды, одновременно бродит по нескольким виртуальным площадкам и каналам – в фейсбуке и вконтакте, в телеграме и инстаграме, в ютубе и тиктоке. Некоторые то и дело захаживают и по старым адресам "Живого Журнала". После переезда из коммуналки в отдельную квартиру я с родителями в начале 1960-х ездил в гости к старым соседям и удивлялся, какой же тесной на самом деле была наша "большая комната".
Но вернемся все-таки в эти наши ни на что не похожие новейшие времена. Как объяснить, отчего сотни, тысячи, если не десятки тысяч русскоязычных пользователей соцсетей с такой страстью кинулись обсуждать один-единственный эпизод из общественно-политической биографии бесконечно далекого от всех нас Дональда Трампа – миллионера, занявшего в 2016 году пост президента США?
Всякий, кто следил за выборами 2016 и 2020 годов, легко ответит на этот вопрос. Во-первых, Дональд Трамп был не просто президентом, но первым нашим американским президентом в истории: ни об одном другом президенте США не говорили на всем протяжении правления, что тот пришел к власти при поддержке российских или советских тайных агентов. Во-вторых, все россияне знают, догадываются или подозревают, что наши всесильные органы действовали как раз через соцсети, заражая Америку трампизмом. Наконец, в-третьих, сам Трамп все четыре года своего президентства вел с помощью твиттера войну и с американской четвертой властью ("Fake News!"), и с законодательной властью, и с независимой судебной системой и даже с собственными министрами.
Традиционные каналы связи с общественностью (через пресс-службу – к агентствам) Трамп заменил своими твитами.
Твиттер стал инструментом прямого управления – не только политического, но и эмоционального
Именно через соцсети Трампу удалась грандиозная диффамация традиционных профессиональных масс-медиа как фейк-ньюс. Соцсети позволили ему мобилизовать в свою поддержку массу людей, которых в прежние эпохи не подпустили бы на пушечный выстрел к телестудиям, редакциям газет, на радиостанции.
Трамп стал голосом этих людей, как и он, принужденных жить по правилам соцсетей. В конце концов, каждый пользователь, заводя "блох в свитере", подписывает согласие на участие в игре, где гость не клиент, где хозяин ему ничем не обязан, а весь произведенный контент – это цифровое ничто, щекотание нервов здесь и теперь. Это возбуждение, гениальным мастером которого был и остается Трамп, достигло пика после поражения на выборах в ноябре 2020 года – поражения, которого не должно было случиться. На месте Трампа с его 90 миллионами подписчиков в твиттере, которые легко отождествляются со сторонниками, и вы бы не поверили, что любой другой американец мог получить больше голосов избирателей. Пусть Байден покажет свои твит-реквизиты! Но что все это означало для Америки, пусть скажут другие.
Нас волнует, чем это стало для соцсетевой России. Тут к трем названным точкам напряжения – наш человек в Вашингтоне, наши всесильные хакеры, наша воля (и наша выстраданная очередь) насолить американцам – прибавилось ужасное для русскоязычных пользователей обстоятельство. Обстоятельство, которое вовсе никак не связано ни с Трампом, ни с Америкой, а исключительно и только с президентом собственного государства.
Когда наука клонирует Плутарха, тот, возможно, напишет параллельное жизнеописание Трампа и Владимира Путина, подобное сравнительной биографии Александра Македонского и Гая Юлия Цезаря. Дональд, объяснит наиновейший Плутарх, пользовался новомодными соцсетями и пустил на самотек контактную работу со своими многочисленными недругами. Он был уверен, что довольно держать в своих руках нити духовной связи с соратниками, а тем временем враги-демократы обошли его, воспользовавшись старой-доброй почтовой связью. Бумага и карандаш в Америке победили клавиатуру смартфона. Сторонники Байдена завалили избиркомы почтовыми отправлениями. Трамп подумал было, что может взорвать ситуацию через твиттер, но в этот самый момент "фельдшер вырвал провода". Электронного противоядия от Байдена и традиционной политической Америки Трамп пока не нашел.
Но вот и прозвучало наше родное ключевое слово – противоядие. Омский антидот. Клонированному Плутарху будет трудно описать отношение пользователей соцсетей к российскому коллеге Трампа в нынешней фазе совпавших биографических траекторий президентов США и РФ.
Взятие Капитолия и отлучение президента Трампа от твиттера дали российским пользователям отпуск по ранению: можно хоть на несколько дней забыть о самом насущном. О расследовании Христо Грозева и других журналистов-расследователей. О неотвратимых последствиях коллективной ошибки самих россиян, совершенной двадцать лет тому назад. Простые американцы четыре года назад поверили человеку, который пообещал им снова сделать великой их страну. Точно такое обещание дал россиянам и их президент 20 лет назад.
Обида российских блогеров за Дональда Трампа, которого, по словам некоторых горячих голов, подвергли чуть ли не цифровой казни, это прикрытие обиды за себя самих перед лицом разоблачения собственной державы и, что гораздо труднее признать, перед лицом собственного бессилия, собственной беспомощности. За нежелание признавать реальность такой, какая она есть, придется заплатить. Но дайте же нам сначала покричать за Трампа или против Трампа.
Россияне разделились на трампистов и антитрампистов, делегировав далекой Америке страсти, на которые не способны у себя дома
В то, что они узнали этой зимой о своей стране и о своем начальстве, россиянам-трампистам так же трудно поверить, как президенту Трампу – в поражение на выборах при 90 миллионах фолловеров в твиттере. Этого не может быть. Отравление Навального – это фейк-ньюс. Россиянам-антитрампистам, отождествляющим себя с жертвами бессудных расправ от Томска до Лондона и от Грозного до Берлина, понятно, что именно это – реальность, и что уходящий президент США – одна из фигур в нашей игре.
Страсть, с которой россияне рубятся в соцсетях за или против Трампа, это боль прощания с эпохой, это страх перед новым знанием о себе самих и о своей стране.
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