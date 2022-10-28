"Когда беда наступает на наш дом, мы не имеем права молчать": женщины и протесты в Дагестане

Представления о слабых и угнетенных кавказских женщинах, живущих под под гнетом патриархальных традиций, были развеяны в конце сентября 2022 года, когда женщины вышли на протест против мобилизации в Дагестане. Они не испугались полицейского произвола, продолжая отбивать у силовиков не только своих детей и близких, но и незнакомых им мужчин. Видео с полицейскими, убегающими от женщин, разошлись по сети и вызвали массовое обсуждение. Пользователи соцсети 1ADAT, популярной в регионе, писали в комментариях: "У этих женщин мужества больше, чем у многих мужчин", "Зная, какие опасные львицы дагестанские женщины, я бы тоже побежала ", "Мое сердце у ног женщин Дагестана!".

"Мне больше нечего терять"

25 и 26 сентября 2022 женщины – от пожилых до самых молодых, в хиджабах, косынках, и вовсе без платков – собрались на площадях и улицах Дагестана, чтобы заявить о своем отношении к мобилизации дагестанских мужчин – своих близких, но не только. Протест объединил их всех – несмотря на все различия.

На протяжении последних лет численность дагестанцев в армии была очень высокой (официальных количественных данные в открытом доступе нет, но исследование, проведенное Центром "Кавказ. Мир. Развитие" в 2020-2021 в дагестанских селах, подтверждает это предположение – прим.ред.). Большинству мужчин, не получивших хорошего образования и не имеющих высокого статуса и связей, очень сложно найти работу в регионе и прокормить семью. Многие из них уезжали, устраиваясь работать нелегально на московских стройках, в охране, в такси. Другие отправлялись на службу по контракту.

Одновременно с этим общество продолжало давить на мужчин – стереотипами. Патриархальные предрассудки и традиционные представления о мужественности стали губительными для самих мужчин: они боялись показать слабость, опасались, что общество осудит их за попытку избежать угрозы, спастись и защищаться, т.к. опасались осуждения со стороны общества и упрека в "слабости" и бегстве. Уклонение от службы, и тем более дезертирство может сделать мужчину жертвой сплетен. Даже коррупционеры, воры и преступники так не осуждаются обществом, как проявившие "слабость". Со страхом сплетен связан и страх стать жертвой убийства чести.