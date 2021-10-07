رحلة البحث عن لقاح الكورونا في اليمن

تتخوف نسبة كبيرة من اليمنيين بسبب الشائعات حول الأضرار الجانبية للقاح وذلك رغم نفي وزارة الصحة في الحكومة المعترف بها دوليًا لتلك الشائعات. لذا لم يسارع العديد في بادئ الأمر إلى أخذ الجرعات. ولكن في 20 آيار/ مايو الماضي سبّب

منع المملكة العربية السعودية العمال اليمنيين من دخول أراضيها دون تقرير يثبت تلقّي الوافد للقاح ضغطًا كبيرًا على مراكز اللقاح، وخلق أزمة حقيقية أمام وزارة الصحة لتوفير الكمية الكافية من اللقاحات لكل المغتربين الذين يريدون العودة لأعمالهم خارج اليمن.

محمد العاقل واحد من حوالي 1.8 مليون عامل يمني في السعودية عليهم الحصول على جرعة من لقاح فيروس كورونا، ليتسنَ لهم العودة إلى أعمالهم. ليتمكن من الحصول على اللقاح قبل أن تنتهي مدة إقامته في ظل عدم توفر اللقاح في مناطق سيطرة الحوثي، انطلق العاقل من صنعاء برفقة 8 أشخاص في أوائل شهر حزيران/يونيو على متن سيارة دفع رباعي برحلة تستمر 17 ساعة نحو مدينة تعز التي تُسيطر عليها الحكومة المعترف بها.

تعز ليست الوجهة الوحيدة التي يقصدها المواطنون من سكان المحافظات الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيين في ظل غياب اللقاحات فيها. هناك الكثير من الذين يتجهون ايضًا إلى محافظة مأرب، وعدن، وشبوة، وكذلك محافظة حضرموت. فقد افتتحت وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية في اليمن مراكز في كل هذه المحافظات، وخصصت عددًا منها للمسافرين، في محاولةً منهما لتخفيف الازدحام عن مراكز محافظتي تعز ومأرب.

الحوثيون ونظرية المؤامرة

تقول الدكتورة إشراق السباعي الوكيل المساعد لقطاع السكان بوزارة الصحة التابعة للحكومة الشرعية، أن سبب عدم توفر لقاحات كورونا في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، هو بسبب عدم اعتراف الجماعة بالوباء، وأن وزارة الصحة مستعدة لتوفير اللقاحات لكل المحافظات اليمنية، ولكن الحوثيين لا يريدوا التعاون لأنهم يرون أن الوباء مؤامرة عالمية.

وكان عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة، قال في خطاب متلفز له في 21 آذار/ مارس 2020 أن وباء كورونا حرب بيولوجية، تصنعها الدول المتطورة في معامل بإمكانيات عالية، من فيروسات وجراثيم وهناك دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لاستغلال هذه الفيروسات والاستفادة منها للفتك بالبشر وإلحاق الضرر بدول ومجتمعات بحسب قوله.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة عالمية، الأمر الذي جعل الكثير من أتباع الجماعة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يروجون لشائعات وأخبار مضللة فيما يتعلق بالوباء، كما امتنعت وزارة الصحة التابعة للجماعة عن الإعلان عن حالات إصابة عدا 4 حالات وفاة في 5 ايار/ مايو من العام الماضي، ولم تُعلن عن أي إحصائيات أخرى فيما يتعلق بعدد الإصابات أو أعداد الوفيات بالفيروس حتى نشر هذا التقرير.