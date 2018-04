A democracia se tornou digital

About the authors

Ricard Espelt es investigador en el Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento del Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en Barcelona, colaborador del grupo de investigación Dimmons de la misma universidad y consultor y coordinador académico en Ideograma.

Ricard Espelt is a researcher at the Information and Knowledge Society Program from the Internet Interdisciplinary Institute at the Universitat Oberta de Catalunya (UOC) in Barcelona, a contributor to the research team Dimmons at the same university and a consultant and academic coordinator at Ideograma.