Osman Kavala ile Salyangozlar: İzle, Eğlen, Paylaş

Büyük bir haksızlık başka bir ülkede yaşandığında buna karşı bir şey yapma imkanını ele geçirmek çok ender rastlanan bir fırsattır.

Artık heryerde milyonlarca insan yaratıcılıklarını kullanarak ülkelerindeki şiddete, adaletsizliğe, ayrımcılığa karşı seslerini yükseltiyor.

#MeToo(BenDe), Extinction Rebellion (Yokedilme Başkaldırısı), Hong Kong’a özgürlük seferberliği, Hindistan’da Müslüman soykırımı tehdidine karşı tavır, ve son olarak da Black Lives Matter (Siyahların Hayatı da Önemlidir) hareketleri dünyayı

değiştiriyor.

Kolay ya da çabuk ya da kuvvetli bir direniş olacağı için değil. Kitlelere “hükmeden adam” çağı artık karşısında hakettiği rakibi bulmaya başladığı için.

Türkiye’de Osman Kavala’nın hapse atılması adaletsizliği de artık, bölücülüğü ve nefretiyle seçilmiş bir zalimin adalet ve doğru ile sınanmasının sembolüdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emriyle, iftiralardan ibaret suçlamalar bahane edilerek 960 günden fazla süredir demir parmaklıklar ardında hapsedilen Kavala, hayatını,

Türkiye’de ve dışarıda, baskı altındaki azınlıklara saygı ve eşitlik için çalışmaya adamıştır. Ona yapılan bu büyük haksızlığa itiraz etmek ve bir an önce serbest bırakılmasını sağlamak istiyorsak şimdi yapmamız gereken şey çok basit.

“Osman ve Salyangozlar”ı izle, eğlen ve paylaş.

Bu karantina operalarının ilkidir, on dakika uzunluğundadır, herkesin COVİD 19 nedeniyle karantinada olduğu sırada uluslararası bir işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

Hikayeyi sizlere açıklayarak tadını kaçırmak niyetinde değilim. Müziğini Nigel Osborn besteledi. Yapımcısı Opera Circus. Şarkıcıların hepsi birinci sınıf. Şahsen Osman’ın 1980’lerden beri arkadaşıyım. 2017 Ekiminde hapse atıldıktan iki

hafta sonra, çileden çıkmış halde şimdiye kadar çoktan serbest bırakılmış olacağını yazmıştım.

Serbest bırakılması çağrısıyla ilgili temel sorun, Osman’ın hep başkalarına yapılan haksızlıklara karşı hiç yorulmadan çalışan biri olması. Dolayısıyla kimliğinin Türkiye’nin demokratik, sivil toplumuyla özdeş olmasıdır. Bir şarkıcı, bir yazar, bir ressam değildir. Dolayısıyla sesini herkes tanımaz, görüşünü bilemez, örnek oluşunu

göremez. Ama şimdi bunu başarabiliriz. Osman ve Salyanğozlar’ı izleyerek.

Bu operayı izleyerek her birimiz onun serbest bırakılmasına destek hareketini damla damla büyüyen bir göle dönüştürebiliriz.

Lütfen izleyin. Son derece keyifli. Sonra da Osman Kavala’nın özgür bırakılmasına yardımcı olmak için paylaşın. “