Гагик возвращается

Перед парламентскими выборами в Армении один из самых колоритных публичных персонажей возвращается в политику. Кто такой Гагик Царукян - и какова его политическая позиция? English



Гагик Царукян - один из богатейших людей Армений, и он не стесняется выставлять свое богатство напоказ: золотой телефон, роскошные особняки. Как саркастически заметил автор доступного на Викиликс сообщения Госдепа США, “на фоне Царукяна Дональд Трамп выглядит аскетом”.

Это Гагик Царукян. После более двадцати лет политических побед и сопутствовавших им протестов и обвинений в мошенничестве сейчас, перед апрельскими выборами, он стал для многих армян кандидатом, воплощающим перемены. Он лидирует в предвыборных опросах.

Царукян идет на выборы с популистскими обещаниями рабочих мест и снижения налогов, с патриотическими лозунгами. Никакой высоколобой идеологической риторики. Речь Царукяна - короткие простые фразы, он часто говорит о себе в третьем лице. Его фирменный стиль в одежде - белые костюмы с яркими водолазками, столь любимыми пост-советскими гангстерами в 90-е. Его харизма привлекает многих.

Как саркастически заметил автор доступного на Викиликс сообщения Госдепа США, “на фоне Царукяна Дональд Трамп выглядит аскетом”

“Я из рабочей семьи”, без устали напоминал Царукян во время недавнего предвыборного митинга, где он купался в волнах народной любви. Царукян удивительно похож на покойного венесуэльского лидера Уго Чавеса. “Я не выпускник Гарварда, моя жизнь была моим университетом, я не переношу ложь, я за справедливость”.

Народная поддержка Царукяна выглядит необъяснимо в стране, где власть - и государственная, и бизнес-элиты - нередко становится предметом презрения. Его популярность реальна, но действительно ли Царукян станет реальной альтернативой Республиканской партии Сержа Саргсяна? Или же вся его кампания - это маневр, призванный защитить интересы элит?

Его университеты

60-летний Царукян, широко известный в Армении, уже был крупным бизнесменом, когда впервые был избран в парламент в 2003. Хотя его семейная компания называется “Закрытое акционерное общество “Армения”, его старт в предпринимательстве был скромным. Семья Царукянов с 80-х годов владела несколькими небольшими компаниями в цветочном бизнесе, а также в молочном и обувном производствах в городке Ариндж - всего 6000 жителей - между Ереваном и Абовяном. Царукяны до сих пор живут там.

Принято считать, что в 1989 году Царукян закончил Ереванский институт физкультуры. Неясно, действительно ли он там учился или просто купил диплом, но совершенно точно, что к этому моменту ему было 33 года и он был известным армрестлером. Примерно в это же время он женился на местной девушке Джаваир, и сейчас у них четыре дочери и два сына. Официальная биография Царукяна умалчивает о том, что происходило в течение периода времени между окончанием средней школы и женитьбой.

Некоторые источники настойчиво утверждают, что будучи постовым милиционером в советские времена, Царукян был осужден за серьезное преступление и отбывал наказание в колонии для сотрудников милиции в Нижнем Тагиле. Считается, что Царукян был освобожден досрочно, а позже его судимость была снята Верховным Судом уже независимой Армении. Некоторые армянские медиа утверждают, что власти использовали тюремный эпизод, чтобы шантажировать Царукяна, заставить его снизить градус антиправительственной риторики и отказаться от участия в президентских выборах в 2013 году.

Разнообразие интересов

В середине 90-х, когда экономика Армении находилась в свободном падении, семья Царукянов купила у французской Castel Group of France производственную линию и запустила первый коммерчески успешный армянский пивной бренд, “Котайк”. Первую прибыль Царукяны инвестировали в приватизацию государственных активов - и таким образом вошли в долю самых разных предприятий, от от фармацевтических фабрик до мебельных мастерских.

Однако решающий момент в карьере Царукяна произошел в 1998, когда президентом Армении был избран Роберт Кочарян. C этого года Царукян начал получать ключевые государственные подряды, в частности, обслуживание армии и национальной авиакомпании, а так же, щедрые доли в других предприятиях, включая продажи горючего и газа. Вероятно, здесь помогло то, что Царукян и брат Кочаряна Валерий были друзьями и партнерами по бизнесу. Валерий Кочарян, который стал инвалидом после Карабахской войны, жил в деревне Балаовит, совсем рядом с Аринджем. Валерий погиб во время крушения дельтаплана в 1999, но его дочь Ирина продолжала работать в компании Царукяна.

Царукян был одним из тех, кто выиграл от восстановления армянской экономики в 2000-е. Его холдинг, который теперь стал называться “Мульти Групп”, купил Араратский цементный завод, коньячный завод “Арарат” (не путать с заводом компании Pernod Ricard, который производит бренди “Арарат”), строил гостиницы и казино. После того, как Царукян подарил доли в некоторых своих компаниях родственникам Кочаряна и вскоре ставшим президентом Сержу Саргсяну, его не беспокоили налоговые инстанции. Царукян распространил свою деятельность за пределы Армении, инвестируя в Болгарии и Беларуси (он и Александр Лукашенко - близкие друзья). Строительные материалы, производимые его компаниями, продают и в США.

Царукян сумел установить семейные связи с ключевыми фигурами деловой и политической элиты Армении. Одна из его дочерей вышла замуж за сына одного из самых влиятельных политиков последних 15 лет - Ховика Абрамяна (недавно Абрамян вышел из Ресупбликанской партии, а его сын идет в парламент по списку Царукяна). Другая дочь вышла замуж за сына Андраника Манукяна, некогда крупнейшего импортера автомобилей, министра транспорта, а в последнее время - посла в Украине.

Но Царукян иногда демонстрировал и склонность к независимому поведению. В 2008 году он отказался покупать завод по производству минеральной воды, который правительство отобрало у Хачатура Сукиасяна, богатейшего армянского бизнесмена 90-х. Сукиасяна обвинили в неуплате налогов, что было очевидной местью за поддержку на выборах бывшего президента Левона Тер-Петросяна. Царукян ясно дал понять, что он не собирается присваивать имущество другого олигарха, пусть и впавшего в немилость.

Поделиться богатством

Царукян раньше, чем многие армянские нувориши, стал щедрым благотворителем. Он начал с поддержки своей малой родины: в 2001 отремонтировал школу в школу в Ариндже, где сам учился, платил за образование студентам из Абовянского района и за медицинское обслуживание тем, кто не мог себе это позволить.

Мать Царукяна Роза, отвечая на вопрос про налоги, отрезала: “И правильно делаем. Если нам удается сделать это, значит, хорошо делаем. А что, платить налоги, чтобы чиновники отправлялись в Монте-Карло играть…

После разочарования летней Олимпиадой 2004 года, где Армения не выиграла ни одной медали, Царукян стал главой Национального олимпийского комитета и его главным спонсором. Когда традиционно сильные армянские борцы и штангисты снова стали выигрывать медали, Царукян получил свою долю общенародного признания. К этому приложили усилия медиа, контролируемые или финансируемые Царукяном, среди которых Kentron TV и газета “Аравот”.

Вскоре армянские СМИ заметили, что компании Царукяна систематически недоплачивают налоги. Мать Царукяна Роза, отвечая на вопрос про налоги, отрезала: “И правильно делаем. Если нам удается сделать это, значит, очень хорошо делаем. А что, платить налоги, чтобы [правительственные чиновники] отправлялись в Монте-Карло играть…?”

Доходы, с которых не заплатили налоги и были потрачены на благотворительность, начали приносить плоды, когда Царукян основал свою политическую партию - “Процветающая Армения”. Он выиграл примерно 15 % голосов избирателей на парламентских выборах 2007 года и примерно 30 % в 2012. Партию рассматривали как политическую силу Кочаряна, и многие обозреватели замечали, что ее успех основан на открытых взятках избирателям. Царукян остается верен своей избирательной стратегии. Во время предвыборного турне в одном из регионов Армении на прошлой неделе он обещал помочь десяткам потенциальных избирателей, просивших о материальной поддержке.

В 2007-2012 “Процветающая Армения” входила в состав коалиции, где ведущей силой была Республиканская партия, но когда взаимоотношения Кочаряна и Саргсяна ухудшились, Царукян отказался от вхождения в коалицию после выборов 2012 года. Отказавшись от участия в президентских выборах в 2013, Царукян объявил о планах сместить Саргсяна путем уличных протестов. В начале 2015 он резко прекратил кампанию после того, как Саргсян очень резко и очень лично высказался о Царукяне. По слухам, конец конфронтации был положен при посредничестве влиятельного российско-армянского бизнесмена Самвела Карапетяна.

Ностальгия по “отеческому государству”

Как свидетельствуют опросы, все это время Царукян остается самым популярным политиком Армении. Его влияние признано другими политическими силами. В последние годы все лидирующие оппозиционные кандидаты на президентских выборах - Раффи Ованнисян, Левон Тер-Петросян и Степан Демирчян - искали союза с Царукяном.

Массовая поддержка Царукяна отражает стремление общества не к демократии и власти закона, но к заботливому “отеческому государству” и харизматическому лидеру

Арман Мусинян, пресс-секретарь партии Тер-Петросяна, отказался давать комментарии по поводу Царукяна. Ваге Энфиаджян, депутат парламента от “Процветающей Армении”, также отказался отвечать на вопросы openDemocracy Russia.

Очевидно, что массовая поддержка Царукяна отражает стремление общества не к демократии и власти закона, но к заботливому “отеческому государству” и харизматическому лидеру, “одному из нас” - какого не было в Армении со времен независимости. В России есть Владимир Путин, в Турции - Реджеп Эрдоган, в Азербайджане - Алиевы, а теперь и Бидзина Иванишвили в Грузии. Ни один из трех президентов Армении не продемонстрировал подобную степень авторитетности и не получал такой же народной поддержки.

Начиная с бывшего лидера Советской Армении Карена Демирчяна в 1998 году, разрозненные сегменты армянского общества постоянно обращались к харизматическим фигурам из прошлого, предпочитая их непопулярным чиновникам. Царукян - самый свежий и, возможно, самый яркий пример того, как разочарованное в политическом процессе общество готово призвать полновластного и справедливого Царя вместо выборов ответственного лидера. (На армянском “Царук” - это “небольшое дерево”, ассоциаций с монархией в этом имени нет).

Но очевидно, что у поддержки Царукяна есть свои пределы и для более образованных армян он представляется неуместной фигурой. Готовясь к выборам, президент Саргсян начал реформировать Республиканскую партию, пригласив популярного политика, бывшего мэра Еревана, Карена Карапетяна на должность премьер-министра и назначив многолетнего руководителя своего аппарата Вигена Саргсяна (они не родственники) на ключевую должность министра обороны. Эти шаги немного повысили популярность правящей партии перед апрельскими выборами.

Двухпартийная система?

В выборах примет участие еще семь партий и объединений. Никол Пашинян, журналист, ставший политиком, был популярным оппозиционером, а сейчас, по опросам, его блок занимает третье место. Кроме того, есть объединение, которое выстроено вокруг бывшего министра обороны Сейрана Оганяна - туда входят Раффи Ованнисян, и еще один бывший министр иностранных дел, Вартан Осканян, а также бывший командующий армией Карабаха Самвел Бабаян, который недавно был арестован. Этот блок считается силой, поддерживающей экс-президента Роберта Кочаряна. Наконец, есть ключевые “младшие партнеры по коалиции” Республиканской партии - "Армянская революционная федерация - Дашнакцутюн" и бывшая “Страна законности”, недавно переименованная в “Армянское возрождение”. Но ни у одной из этих партий недостаточно ресурсов, чтобы соперничать с республиканцами и Царукяном. Все они будут бороться за преодоление электорального барьера для прохождения в парламент: 5 процентов для отдельных партий, 7 процентов для блоков.

Армянская политическая традиция требует для главного неудачника объявить выборы сфальсифицированными и призвать к уличным выступлениям для свержения “незаконного правительства”. Эта может стать главным тестом - действительно ли Царукян противостоит республиканцам

По новым избирательным правилам, если коалиционное большинство не сформировано, второй раунд выборов должен проходить между двумя партиями - лидерами. Это лишает меньшие партии возможности стать ключевым участником коалиции.

Армянская политическая традиция требует для главного неудачника объявить выборы сфальсифицированными (обычно для этого хватает свидетельств) и призвать к уличным выступлениям для свержения “незаконного правительства”. Эта может стать главным тестом - действительно ли Царукян противостоит республиканцам. Пока непонятно, готов ли он пойти по этому пути.

Эмиль Даниэлян, известный политический аналитик из Еревана, убежден, что Царукян заключил негласное соглашение с Саргсяном и может вернуться в правительство после выборов или, как и раньше, играть роль “конструктивной оппозиции”. И действительно, недавно Царукян намекал, что на определенных условиях новая коалиция с Саргсяном возможна.

“Это очевидно, - говорит Даниэлян, - что Царукян очень зависим от давления правительства: его бизнесы платят очень незначительные налоги. Его было легко подчинить два года назад, и Саргсян мог бы запросто снять его с предвыборной гонки”.

Но успех Царукяна на выборах может бросить вызов и этому прогнозу.

Перевод: Михаил Калужский