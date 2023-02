Membros de organizações brasileiras que defendem a educação domiciliar (homeschooling) apoiaram a tentativa de golpe em Brasília, no dia 8 de janeiro, que tentou derrubar o recém-eleito presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva, conforme descobriu openDemocracy.

Alguns deles se envolveram ou fomentaram nas redes discussões antidemocráticas após a eleição de outubro do ano passado, além de difundir desinformação e endossar o coro a favor de um golpe militar. Outros apoiaram ataques online contra juízes do Supremo Tribunal Federal (STF). Alguns participaram diretamente dos ataques aos Três Poderes na capital do país. Várias postagens nas redes sociais foram removidas e algumas contas foram desativadas ou tornadas privadas depois que openDemocracy entrou em contato com esses indivíduos.

Logo após a eleição, na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi derrotado por Lula por pouco mais de dois milhões de votos, os apoiadores de Bolsonaro alegaram que a vitória do petista foi uma fraude perpetrada pelo STF e seu chefe, Alexandre de Moraes, supostamente para impor uma ditadura comunista. A solução dos bolsonaristas foi tentar invalidar o resultado democrático e restabelecer Bolsonaro como presidente, inclusive por meio de uma intervenção militar, caso necessário.

As autoridades brasileiras não encontraram nenhuma evidência de qualquer fraude eleitoral.

As manifestações pró-Bolsonaro começaram em vários estados em novembro e se tornaram mais violentas em dezembro. Em 8 de janeiro, uma semana após a posse de Lula como presidente, manifestantes invadiram os três principais prédios do governo na capital federal.

O movimento de educação domiciliar surgiu da maior população evangélica no Brasil, que há muito tempo apoia Bolsonaro e tem ligações com organizações nacionalistas cristãs dos EUA. A maioria dos evangélicos (68%) acredita na alegação de fraude eleitoral, segundo pesquisa divulgada em 10 de janeiro. Mais de 64% também manifestaram apoio a um golpe militar, enquanto 50% consideraram justificado o ataque ao Congresso.

openDemocracy analisou dezenas de postagens nas redes sociais (incluindo no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube) de figuras-chave no movimento do homeschooling no Brasil. Todas as publicações mencionadas abaixo (exceto aquelas com link) não estão mais disponíveis para visualização.

Gaba Costa e Simeduc

Gaba Costa é uma importante defensora da educação domiciliar no Brasil. Sua empresa Simeduc (Simpósio Online de Educação Domiciliar) vende no Brasil o programa ultraconservador de educação domiciliar cristão norte-americano ‘Conversas Clássicas’. Ela também é membro do conselho do Global Home Education Exchange, um grupo de conservadores internacionais apoiado pela organização norte-americana Home School Legal Defense Association, que tem grande influência no movimento brasileiro.

Postagens na conta pessoal de Costa no Instagram e nas contas de sua empresa no Instagram e no Facebook incentivaram os protestos e compartilharam falsas alegações de fraude eleitoral, além de apoio à intervenção militar. Depois que openDemocracy contatou Costa no dia 20 de janeiro, para que ela comentasse os fatos, ela tornou suas contas privadas e removeu as publicações no Facebook.

No dia 8 de janeiro, quando milhares de manifestantes pró-Bolsonaro invadiram e vandalizaram o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto, a conta do Simeduc no Instagram postou um vídeo do local do tumulto, com mais de 3.000 curtidas. Um seguidor reagiu: “Orgulho de você por representar a mim e a mais de 50% do povo brasileiro”. A postagem foi removida em 18 de janeiro.

Um vídeo da posse de Lula, pontuado por manchetes fictícias com acusações de corrupção contra ele e o Partido dos Trabalhadores (PT), apareceu na mesma conta, também em 8 de janeiro. “É inaceitável assistir a tudo isso do sofá”, dizia o post. Entre mais de 2.000 reações favoráveis de seguidores, apenas alguns condenaram os tumultos e a destruição vistos em Brasília.