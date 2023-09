A ativista feminista Olga Villalta, responsável pela comunicação do Semilla, acredita que o descontentamento da população com os partidos políticos do status quo impulsionou o apoio a Arévalo, cuja estratégia se centrou no combate à corrupção e evitou posições extremas. “O que inicialmente atraiu as pessoas para este partido foi o fato de evitar posições tanto de extrema-direita como de extrema-esquerda”, diz.

Villalta também acredita que a personalidade de Arévalo, que foge dos moldes típicos dos populistas barulhentos e agressivos, também teve influência. Os eleitores "podem ou não compartilhar da sua opinião sobre o aborto, por exemplo, mas valorizam suas respostas informadas e calmas. Esse atributo lhe rendeu um respeito considerável como candidato", defende.

Arévalo não era a primeira escolha de Ilse Caballeros, uma mulher de 35 anos que trabalha para uma instituição de caridade que ajuda pessoas com deficiência. Ela decidiu votar nele depois que a candidata indígena Thelma Cabrera foi impedida de concorrer. Mesmo assim, é a primeira vez que ela se sente realmente entusiasmada com um resultado eleitoral.

“Eu me identifico com a proposta dele porque não foca em soluções rápidas ou em ajuda social”, afirma. "Ele não faz promessas vazias e sua mensagem é inclusiva. Pode até ser um ato de fé, mas não há nada de errado nisso."

Ameaças e esperanças futuras

Na sua conferência de imprensa pós-eleitoral, Arévalo enalteceu os eleitores que defenderam os "valores democráticos" e prometeu que sua vitória dará início a uma nova primavera democrática para a Guatemala.

Mas o caminho até sua posse em janeiro de 2024 é difícil. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos instou o Estado guatemalteco a tomar medidas cautelares para proteger a vida e a integridade pessoal de Arévalo e da vice-presidente eleita, Karin Herrera Aguilar, devido a duas supostas conspirações para assassiná-los.

O promotor especial anticorrupção Rafael Curruchiche – acusado pelo Departamento de Estado dos EUA de estar envolvido em “corrupção significativa” e de “obstruir investigações sobre atos de corrupção” – ameaçou o partido de Arévalo com mandados de prisão e outras medidas que seriam adotadas após as eleições , após a abertura de um processo contra o Semilla por suposto registro ilegal. Essa foi apenas uma das repetidas tentativas de excluir o partido do processo eleitoral.

Villalta, cofundadora do Semilla, pintou um quadro sombrio para o direito ao aborto no futuro próximo. “É uma batalha em que estou envolvida”, disse, “embora não preveja que uma lei seja promulgada nos próximos 30 anos”. Isso porque o Congresso conta com uma maioria conservadora, mas, Villalta acrescenta, Arévalo poderia usar seus poderes executivos para introduzir políticas públicas progressistas e reverter parte do que foi feito pela atual administração sem ter que passar pelo legislativo.

Seu partido não se define explicitamente como feminista, mas está aberto a considerar propostas dos movimentos feministas e LGBTQ para moldar políticas públicas, afirma. De momento, a maioria dos grupos e meios de comunicação progressistas parecem convencidos, demonstrando apoio ao Semilla.

O atual presidente, Alejandro Giammattei, forjou alianças com grupos religiosos e conservadores e prometeu opor-se ao aborto e à igualdade no casamento. Em 2020, seu governo endossou o Consenso de Genebra contra o aborto, defendido pelo antigo Presidente dos EUA, Donald Trump, e apoiado por regimes autoritários. Em 2021, Giammattei introduziu uma “Política de Vida e Família” que visa desmantelar os serviços de saúde sexual e reprodutiva e os direitos das mulheres e das pessoas LGBTQ.

Uma das mudanças políticas em questão é a educação sexual. “Avanços na educação sexual dentro do Ministério da Educação são possíveis”, defende Villalta. “O Semilla promove o diálogo e está empenhado em cumprir os acordos internacionais ratificados pelo Estado, como a educação sexual integral. O Estado assumiu compromissos e o próximo governo irá cumpri-los”.

Um papel para os povos indígenas?

As estatísticas oficiais lançam uma luz sobre as lutas da Guatemala, onde 54% da população vive na pobreza e 50% das crianças sofrem de desnutrição. A Guatemala se destaca como o país com o menor orçamento para políticas sociais, segundo a Comissão Econômica da ONU para a América Latina e o Caribe.

Os povos indígenas, que representam 44% da população da Guatemala, sofre discriminação generalizada e quase 22% vive em extrema pobreza.

A antropólogo Velásquez acredita que o governo de Arévalo deveria envolver as comunidades indígenas e rurais nos debates sobre desenvolvimento.

“Não será ele e sua equipe, isolados na capital, que decidirão quais são as necessidades das comunidades”, afirma. “Em vez disso, os próprios membros dessas comunidades serão responsáveis ​​por determinar suas próprias prioridades”.

Embora Arévalo tenha prometido retificar a negligência, a exclusão e a discriminação históricas, resta saber até que ponto essas promessas serão cumpridas. Ao longo da campanha, Arévalo se reuniu com autoridades indígenas de várias comunidades maias, aparentemente para ouvir e explorar perspectivas de colaboração.

A questão também tem um peso significativo junto aos eleitores. A delegação e descentralização de decisões parece ser uma expectativa popular diante da nova administração.

Como eleitor, Caballeros quer ver um governo com presença no território e ouça as necessidades dos povos indígenas, inclusive nas suas próprias línguas.

O principal desafio é governar com sensatez, diz Velásquez. “Em uma América Central que se inclina cada vez mais para o autoritarismo, a capacidade da Guatemala de resistir a esta tendência oferece esperança não só para a nação, mas também para toda a região”, argumenta.