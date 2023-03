Em novembro de 2019, um grupo de mulheres tomou as ruas de Valparaíso, no Chile. Movendo seus corpos em coreografia simples, elas entoaram palavras que ressoariam com centenas de milhares de pessoas em todo o mundo.

A performance do coletivo LASTESIS (As Teses) se tornou um hino feminista global em poucos dias. Com os olhos vendados e usando os lenços verdes do movimento latino-americano pelo direito ao aborto, elas denunciaram a violência patriarcal e estatal contra as mulheres. “E a culpa não era minha, nem de onde estava, nem como me vestia. O estuprador é você. É a polícia, os juízes, o Estado, o presidente”, gritaram.

Essas palavras são “totalmente globais”, LASTESIS disse ao openDemocracy. “Quando as pessoas nos perguntam por que achamos que essa performance viralizou, dizemos que não sabemos, mas provavelmente porque a violência patriarcal, e especificamente a violência sexual que denunciamos nesta performance, está em toda parte”, explicaram.

"Um estuprador no seu caminho" se espalhou pela América Latina e muito em breve pelo resto do mundo. As performances foram encenadas na Polônia, no Quênia no Reino Unido e até mesmo na frente do tribunal onde estava acontecendo o julgamento do agressor sexual Harvey Weinstein. Acredita-se que a performance foi realizada em cerca de 200 cidades em todo o mundo, com os países traduzindo as palavras da LASTESIS para seus próprios idiomas.

“É incrível para nós ver, apesar de nossas diferenças culturais e linguísticas, que sempre podemos nos conectar", acrescentam. “A forma de abordar o assunto pode ser diferente, ou como nos relacionamos, mas o problema é o mesmo. Por um lado, faz você se sentir parte de uma comunidade muito mais ampla, transcultural, transfronteiriça e underground, mas, por outro lado, é muito deprimente ver que o trabalho precisa ser feito em todos os lugares.”