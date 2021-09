Argentina: Crônica de uma derrota não anunciada

As eleições argentinas de 12 de setembro foram as Eleições Primárias Abertas, Simultâneas e Obrigatórias (PASO), nas quais todos os cidadãos são chamados a escolher a composição das listas de forças políticas que aspiram a apresentar candidatos para concorrer nas eleições gerais, neste caso as eleições legislativas de 14 de novembro. Estas eleições, como já foi suficientemente demonstrado pela ciência política local, contribuem para ordenar e concentrar a oferta eleitoral, permitindo a competição interna naqueles espaços que a tenham, bem como obrigando todas as forças que aspiram a apresentar candidatos nas eleições gerais a ultrapassar 1,5% dos cadernos eleitorais para poder fazê-lo. Mas para aqueles que votam, e para aqueles que se candidatam, é uma espécie de primeiro turno. Portanto os resultados são como os de uma eleição comum. E, neste caso, o que se pode ler é uma inesperada e retumbante derrota do peronismo no poder, nas mãos da centro-direita que tem como líder o ex-presidente Mauricio Macri e tem o atual chefe de governo da cidade de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, como candidato presidencial para 2023.

Se estas tivessem sido as eleições gerais, o bloco de oposição de “Juntos por el Cambio” alcançaria a primeira minoria na Câmara dos Deputados, e a “Frente de Todos” (peronismo) perderia sua maioria no Senado. Tendo em vista a próxima apresentação do Orçamento 2022, que o Poder Executivo nacional deverá apresentar ao Congresso nos próximos dias, e as negociações em andamento com o Fundo Monetário Internacional (FMI), estes resultados seriam uma catástrofe.

Mas estas são as eleições PASO, e entre agora e novembro – quando houver as eleições em que será efetivamente formado o Congresso Nacional que acompanhará a administração presidencial pelos próximos dois anos – o governo nacional tem a oportunidade de, se não for de reverter o resultado, que parece muito difícil, de melhorar seu desempenho a fim de diminuir o duro golpe que recebeu. Por enquanto, os resultados foram um banho de água fria que o partido governante não esperava. A oposição de centro-direita ganhou a província estratégica de Buenos Aires, o território da vice-presidente Cristina Fernández de Kirchner, apesar do fato de que todo o peronismo estava unido, e a maioria das províncias, mesmo aquelas com hegemonia peronista.

O voto econômico

A situação econômica na Argentina não está melhorando. No entanto, o governo fez um esforço para mostrar dados que mostrassem uma recuperação da economia, que aos seus graves problemas arrastados do passado somou os efeitos da pandemia.